الرئيس الأوكراني يرفض عرضا أمريكيا بإجلائه ويتعهد بمواصلة القتال من كييف

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة عرضت على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المساعدة على مغادرة كييف.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف، كي لا يقع في أيدي القوات الروسية.

وأردفت أن زيلينسكي رفض حتى الآن عروض الإجلاء، مؤكدا أنه باق على رأس عمله.

وفجر الجمعة، أفاد زيلينسكي بتلقيه معلومات بأن “العدو” جعله الهدف الأول، وجعل أسرته الهدف الثاني، وأكد أنه سيظل على رأس عمله للدفاع عن بلاده.

وقال زيلينسكي في تسجيل مصور أمام مكتبه في العاصمة، اليوم السبت، إنه سيبقى في كييف.

وأضاف “لن نلقي السلاح، سندافع عن دولتنا”.

ودعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات بعد يومين من بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو نشرت صباح اليوم على تويتر “أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا”.

وأعلن زيلينسكي أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، متحدثا بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب على تويتر “بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا. التحالف ضد الحرب فاعل”.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022