الرئيس الأوكراني: الروس سيحاولون هذه الليلة الاستيلاء على كييف (فيديو)

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليل الجمعة-السبت، من أنّ القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة “يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. العديد من مدن بلادنا يتعرّض للهجوم”.





وأضاف “اهتمام خاص بكييف، لا يمكننا أن نخسر العاصمة”.

وتابع “أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالًا ونساءً في جميع الجبهات: الليلة سيستخدم العدو كلّ قواته لسحق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية، هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء” على كييف.

وأعلن الرئيس الأوكراني أنه تحدّث خلال النهار مع العديد من كبار القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال “اتّفقنا على مزيد من المساعدات، ومزيد من الدعم، على دعم كبير لبلادنا”.

وشدّد زيلينسكي “هدفنا الرئيسي إنهاء هذه المذبحة”.

وسمع دوي انفجارات وصفارات إنذار مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف.

وانطلقت صفارات الإنذار عند الساعة 22: 34 (20: 34 تغ)، أعقبها سماع دوي انفجارات.

وأعلن الجيش الأوكراني إسقاط مروحية ومقاتلة من طراز Su-25 تابعتين لروسيا في دونباس.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قتل أكثر من 130 شخصا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.