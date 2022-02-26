الرئيس الأوكراني: استعداد شعبنا للدفاع عن البلاد أحبط سيناريو الاحتلال الروسي (فيديو)

قال الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تمكنت من الصمود، وما زالت تسيطر على العاصمة ونقاط مهمة حولها.

وأوضح أن من وصفه بالعدو أراد السيطرة على وسط العاصمة كييف، وتعيين “الدمى” التابعة في دونيتسك، لكنهم تمكنوا من إيقاف مخططاتهم والصمود، وفق تعبيره.

وأضاف زيلينسكي، في كلمة له، أن معارك قوية لحماية كييف جرت في منطقتي “فيشهورود” و “فاسيلكوف”، واستخدم فيها العدو كل أنواع الأسلحة.

وقال زيلينسكي إن التحالف العسكري يعمل، وإن أوكرانيا ستحصل على دعم كامل من الاتحاد الأوربي لعزل روسيا عن نظام “سويفت”، مضيفا أن لشعبه الحق في الحصول على عضوية الاتحاد الأوربي.

وتابع زيلينسكي أن استعداد الشعب الأوكراني للدفاع عن بلاده أحبط سيناريو الاحتلال، لكنه رحب باقتراحات تركيا وأذربيجان لإجراء محادثات سلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي “سنقاتل مهما تطلب الأمر لتحرير بلادنا”، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج إلى النفط ومنتجاته.





وفي وقت سابق اليوم، طلب زيلينسكي من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعم كييف “سياسيا” في الأمم المتحدة بعدما امتنعت نيودلهي عن التصويت ضد روسيا خلال جلسة في مجلس الأمن.

وامتنعت الهند إلى جانب الصين والإمارات العربية المتحدة عن التصويت على قرار، الجمعة، يندد بـ”العدوان” الروسي على أوكرانيا ويطالب الأولى بسحب جنودها فورا.

واستخدمت روسيا حق النقض ضد القرار مستفيدة من موقعها كعضو دائم في المجلس.

وفي منشور على تويتر، أكد زيلينسكي إنه أجرى مكالمة هاتفية مع مودي قال له فيها “هناك أكثر من 100 ألف جندي غازٍ على أرضنا”.

وأضاف “لنوقف المعتدي معا”.

محطة زابوريزيا النووية

وقال فاديم دينيسينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني، السبت، إن القوات الروسية تقترب من محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريزيا وإنها وجهت صواريخها إلى الموقع.

كانت روسيا سيطرت بالفعل على محطة تشيرنوبيل المتوقفة عن العمل والواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر شمالي العاصمة الأوكرانية كييف.

روسيا أطلقت 250 صاروخا

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السبت، إن روسيا أطلقت 250 صاروخا على أوكرانيا، معظمها باليستية قصيرة المدى.

وأشار المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن بلاده تتابع عن قرب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضاف “حتى صباح اليوم، شاهدنا إطلاق (روسيا) 250 صاروخا على أوكرانيا، معظمها صواريخ باليستية قصيرة المدى”.

وأوضح أن الجانبين فقدا جنودا خلال الاشتباكات، مؤكدا تضرر مدنيين وأعيان مدنية في الضربات الجوية الروسية.

وتطرق إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول تفويض وزارة الدفاع بتقديم 350 مليون دولار كمساعدات دفاعية لأوكرانيا، حيث أوضح أن “هذه المساعدات ستشمل صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة وذخائر”.

وأشار المسؤول إلى أن القوات الروسية واجهت مقاومة أكبر مما كانت توقعه، مضيفا “حتى صباح اليوم لم نر أي مؤشر على سيطرة الجيش الروسي على أي مدينة، كما نعتقد أن الروس لم يحققوا تفوقا جويا بعد”.

ولفت إلى أن الروس يشعرون بالإحباط بشكل متزايد بسبب المقاومة الأوكرانية.

وأوضح أن 50 % من القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية موجودة الآن في هذا البلاد.

وفجر الخميس الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريح متلفز، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي “الناتو” بدعم من وصفهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.

وأثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا غضبا دوليا، وفرض الاتحاد الأوربي عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.

400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات

وأجازت الحكومة الألمانية تسليم أوكرانيا 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، الأمر الذي يشكل تراجعا عن سياسة اتبعتها في الأعوام الأخيرة وتقضي بحظر تصدير أية أسلحة فتاكة في مناطق نزاعات، وفق ما أفاد مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

وقال المصدر “بالنظر الى العدوان العسكري الروسي على اوكرانيا، فإن الحكومة الالمانية مستعدة للموافقة على (تسليم) معدات تحتاج اليها أوكرانيا بإلحاح للدفاع عن نفسها”.

وأوضح المصدر أن عمليات التسليم ستتم عبر هولندا التي كانت قد تسلمت هذه القاذفات من ألمانيا وتنتظر موافقة برلين على إرسالها إلى كييف.

وواجهت ألمانيا انتقادات خلال فترة إعداد روسيا للغزو، لرفضها تسليم أسلحة فتاكة إلى منطقة الأزمة، وإرسال 5 آلاف خوذة بدلا من ذلك إلى أوكرانيا.

وتدافع الحكومة الألمانية باستمرار عن السياسة التي اتبعتها البلاد منذ فترة ما بعد الحرب، والتي تحظر تصدير المعدات “الفتاكة” إلى مناطق الصراع.

لكن هذا الموقف لاقى قبولًا أقلّ على المستوى السياسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

كذلك، أعلنت الحكومة الألمانية إرسالها لأوكرانيا 14 آلية مدرّعة بالإضافة إلى 10 آلاف طنّ من الوقود “عبر بولندا”.

وتابع المصدر الحكومي “يتمّ حاليًا درس إجراءات أخرى للدعم”.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك في بيان “بعد الهجوم المُخزي من روسيا، يجب أن تدافع أوكرانيا عن نفسها، لها حقّ أساسي بالدفاع عن نفسها، والحكومة الألمانية تدعمها”.

القوات الروسية تشعر بإحباط

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، اليوم السبت، إن القوات الروسية أصبحت تشعر بإحباط على نحو متزايد بسبب ما تصفه الولايات المتحدة بالمقاومة الأوكرانية المستمرة والقوية جدا في الوقت الذي تدفع فيه موسكو بعدد أكبر من القوات في غزوها أوكرانيا.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه يبدو أن الزعماء الروس لم يخططوا لتوفير ما يكفي من الوقود والدعم اللوجستي الأساسي، ويحاولون الآن تعديل ذلك.

وقصفت القوات الروسية المدن الأوكرانية بالمدفعية وصواريخ كروز، اليوم، لليوم الثالث على التوالي لكن الرئيس المتحدي فولوديمير زيلينسكي قال إن العاصمة كييف ما زالت في أيدي الأوكرانيين.

ووزعت السلطات هناك آلاف البنادق الهجومية على السكان وطلبت من المواطنين صنع قنابل بنزين أثناء استعدادهم للمساعدة في صد الغزاة.

وقال المسؤول الدفاعي الأمريكي إن واشنطن رأت مؤشرات على وجود “مقاومة أوكرانية قوية”.

وأضاف المسؤول “نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوا إحرازه، وخصوصا في الشمال. لقد أصيبوا بالإحباط بسبب ما رأوه من مقاومة مستميتة”، دون أن يقدم أدلة على ما قاله.

وتابع القول “لقد أدى ذلك إلى إبطاء تقدمهم”.

وقال الكرملين إنه أوقف هجومه يوم الجمعة توقعا لبدء محادثات مع كييف إلا أن ذلك لم يحدث على الإطلاق. وقالت موسكو إن قواتها ستبدأ في التقدم مرة أخرى اليوم السبت. وقالت الحكومة الأوكرانية إن روسيا لم توقف هجومها.

وقدر المسؤول الدفاعي الأمريكي أن موسكو نشرت الآن في أوكرانيا أكثر من نصف القوات التي كانت قد جمعتها في أنحاء البلاد قبل الغزو والتي يزيد عددها عن 150 ألف جندي ارتفاعًا من تقدير كان 30 % في اليوم السابق.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تعتقد أن القوات الروسية أصبحت الآن على بعد 30 كيلومترا شمالي كييف ولكن هذا قد يتغير في أي وقت.

وقال المسؤول “لم يقتربوا أكثر من ذلك”.

وقدر المسؤول الأمريكي أن روسيا أطلقت أكثر من 250 صاروخا معظمها قصير المدى على أهداف أوكرانية بعضها أصاب البنية التحتية المدنية.