الحرب الروسية على أوكرانيا.. دوي انفجارات في كييف وتبادل لإطلاق النار (فيديو)

قالت القوات الأوكرانية، السبت، إنها صدّت “هجوما” ليليًّا شنّه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وأضافت في منشور لها “هاجم مجرمو روسيا العسكريون إحدى الوحدات العسكرية في كييف في شارع النصر، وتم التصدّي للهجوم”.

وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك “الهجوم تم صدّه” من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة.

وقبل ساعات، توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن تشنّ القوات الروسية هجوما خلال الليل.





وفي هذا السياق، ذكرت وكالة إنترفاكس أن الجنود الروس يحاولون الاستيلاء على إحدى محطات توليد الكهرباء في المدينة.

وفي وقت سابق من فجر السبت، قالت وكالة رويترز إنه سُمِع دويّ متكرر لنيران المدفعية في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت أن الأصوات قادمة من جهة غير محددة على مسافة بعيدة من وسط المدينة.









“يجب ألا نخسر كييف”

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن هذه الليلة ستكون صعبة ويجب الدفاع عن العاصمة كييف.

ولفت إلى أن العديد من المدن الأوكرانية تتعرض لهجمات، وفي مقدمتها العاصمة كييف.

وأشار إلى أن روسيا تعمل بكل قوتها من أجل كسر شوكة المقاومة الأوكرانية، وأكد ضرورة عدم خسارة كييف.

وأضاف “يجب أن نصمد هذه الليلة، فمصير أوكرانيا يتحدد الآن”. وأكد أنه لا يمكن تبرير استهداف دور رعاية الأيتام ودور الحضانة والبنى التحتية المدنية.

وأردف متسائلا “ما هذه الحرب ضد الأطفال الأوكرانيين في دور الحضانة؟ هل هم أيضا نازيون جدد؟”.

من ناحية أخرى، شدد زيلنسكي على أنهم كبدوا “العدو” خسائر فادحة، وأن هناك “مئات القتلى” من الجنود الذين عبروا الحدود.

وأعرب عن أسفه لتكبد الجانب الأوكراني خسائر أيضا، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الأوكرانيين يقاومون ببسالة”.

طائرة إنزال جوي

وأعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية إصابة طائرة روسية تحمل أفرادا من قوات الإنزال الجوي، في منطقة فاسيلكيف قرب العاصمة كييف.

وقالت رئاسة الأركان في بيان، فجر السبت، إن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية أصابت طائرة روسية من طراز (İl-76) كانت تحمل مظليين في منطقة فاسيلكيف.

وتبعد منطقة فاسيلكيف 35 كيلومترا عن مركز العاصمة الأوكرانية، ولم يمكن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.

وقالت قيادة سلاح الجو الأوكراني إن الجيش الروسي كان يحاول إنزال قوات مظلات في فاسيلكيف، وإن قتالا كبيرا يدور هناك.

إصابة مروحية ومقاتلة روسيتين

وأعلن سلاح الجو الأوكراني إصابة مروحية ومقاتلة من طراز (Su-25) تابعتين لروسيا في منطقة دونباس.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر صفحتها على فيسبوك، فجر السبت، إنه تم استهداف المروحية والمقاتلة الروسيتين بمنظومة دفاع جوي من طراز (إس 300) وإصابتهما، في دونباس.

وأعلن مسؤول أوكراني إسقاط مقاتلة روسية من طراز (Su-25) في منطقة فينيتسا وسط البلاد.

وقال رئيس إدارة منطقة فينيتسا سيرغي بورزوف إن سلاح الجو الأوكراني أسقط المقاتلة الروسية بالقرب من بلدة كالينوفكا في المنطقة.

وكانت القوات الروسية قد دخلت مدينة ميليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “بعد تنفيذ عملية الإنزال بالقرب من بلدة آزوف المطلة على بحر آزوف، اتجهت الوحدات الروسية إلى مدينة ميليتوبول ودخلتها دون أن تلقى أي مقاومة”.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) أن الجانب الأوكراني قال إن المدينة محاصرة وإن مجموعات صغيرة من الجنود الروس دخلتها.

وحاول الجنود الروس احتلال منشآت البنية التحتية الحيوية وفقا لأولكساندر ستاروخ رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجييه أوبلاست، الذي تحدث في رسالة فيديو.

وقال ستاروخ إن القوات الروسية دخلت ميليتوبول لكن القوات الأوكرانية دفعتها إلى التراجع بعد ذلك، وقال إن القتال مستمر بالقرب من المدينة.

العودة إلى ثكناتهم

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا إلى إعادة “الجنود إلى ثكناتهم”، مشددا على ضرورة “منح السلام فرصة أخرى” بعد الفيتو الذي استخدمته موسكو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار “يستنكر” غزوها لأوكرانيا.

وقال غوتيريش في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام بعد جلسة مجلس الأمن “الأمم المتحدة ولدت من رحم الحرب لإنهاء الحرب. اليوم هذا الهدف لم يتحقق” لكن “لن نستسلم أبدا” لتحقيق السلام.

وأضاف “القادة يجب أن يتجهوا نحو طريق الحوار والسلام”، مشيرا إلى أن “الاحتياجات الإنسانية تكثر وتتوسع ساعة بعد أخرى”.

وأعرب غوتيريش عن أسفه لأن هناك “مدنيين يموتون”، لكن فاسيلي نيبينزيا -السفير الروسي لدى الأمم المتحدة- قال قبل دقائق قليلة أمام مجلس الأمن، إن الجيش الروسي يستهدف فقط أهدافا عسكرية ونفى بشدة مقتل مدنيين.

وللتعامل مع الأزمة المتنامية، أعلن غوتيريش تعيين السوداني أمين عوض منسقا للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا.