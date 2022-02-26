الحرب الروسية على أوكرانيا.. دوي انفجارات في كييف وتبادل لإطلاق النار.. تطورات اليوم الثالث لحظة بلحظة

قال شاهد لرويترز إنه تم سماع دوي متكرر لنيران المدفعية في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأضاف أن الأصوات قادمة من جهة غير محددة على مسافة بعيدة من وسط المدينة.









وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن هذه الليلة ستكون صعبة ويجب عدم خسارة العاصمة كييف.

جاء ذلك في رسالة مصورة، ليل الجمعة/السبت، بشأن التدخل العسكري الروسي في بلاده.

واعتبر زيلينسكي، أن “هذه الليلة ستكون أصعب من النهار”.

ولفت إلى أن العديد من المدن الأوكرانية تتعرض لهجمات، وفي مقدمتها العاصمة كييف.

وأشار إلى أن روسيا تعمل بكل قوتها من أجل كسر شوكة المقاومة الأوكرانية، وأكد ضرورة عدم خسارة كييف.





وأضاف: ” يجب أن نصمد هذه الليلة، فمصير أوكرانيا يتحدد الآن”.

وأكد أنه لا يمكن تبرير استهداف دور رعاية الأيتام ودور الحضانة والبنى التحتية المدنية.

وأردف متسائلا “ما هذه الحرب ضد الأطفال الأوكرانيين الذين في دور الحضانة؟ هل هم أيضا نازيون جدد؟”.

من ناحية أخرى، شدد زيلينسكي على أنهم كبدوا “العدو” خسائر فادحة، وأن هناك “مئات القتلى” من الجنود الذين عبروا الحدود.

كما أعرب عن أسفه لتكبد الجانب الأوكراني خسائر أيضا، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الأوكرانيين يقاومون ببسالة”.

طائرة إنزال جوي

وأعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية، إصابة طائرة روسية تحمل أفرادا من قوات الإنزال الجوي، في منطقة فاسيلكيف قرب العاصمة كييف.

وقالت رئاسة الأركان في بيان، فجر السبت، إن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية أصابت طائرة روسية طراز (İl-76) كانت تحمل مظليين في منطقة فاسيلكيف.

وتبعد منطقة فاسيلكيف 35 كلم عن مركز العاصمة الأوكرانية. ولا يمكن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وقالت قيادة سلاح الجو الأوكراني إن الجيش الروسي كان يحاول إنزال قوات مظلات في فاسيلكيف، وأن قتالا كبيرا دائرا هناك.

إصابة مروحية ومقاتلة روسيتين

كما أعلن سلاح الجو الأوكراني إصابة مروحية ومقاتلة طراز (Su-25) تابعتين لروسيا في منطقة دونباس.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر صفحتها على فيسبوك، فجر السبت، إنه تم استهداف المروحية والمقاتلة الروسيتين بمنظومة دفاع جوي طراز “إس 300” وإصابتهما، في دونباس.

وأعلن مسؤول أوكراني، اسقاط مقاتلة روسية من طراز (Su-25) في منطقة فينيتسا وسط البلاد.

وقال رئيس إدارة منطقة فينيتسا سيرغي بورزوف، عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إن سلاح الجو الأوكراني أسقط المقاتلة الروسية بالقرب من بلدة كالينوفكا في المنطقة.

وكانت القوات الروسية قد دخلت مدينة ميليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “بعد تنفيذ عملية الإنزال بالقرب من بلدة آزوف المطلة على بحر آزوف، اتجهت الوحدات الروسية إلى مدينة ميليتوبول ودخلتها دون أن تلاقي أي مقاومة”.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية “يوكرينفورم” أن الجانب الأوكراني قال إن المدينة محاصرة وأن مجموعات صغيرة من الجنود الروس دخلتها.

وحاول الجنود الروسي احتلال منشآت البنية التحتية الحيوية، وفقا لأولكساندر ستاروخ رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجييه أوبلاست، الذي تحدث في رسالة فيديو.

وكانت هناك تقارير بشأن حدوث القتال على حدود المدينة منذ ظهر الجمعة.

وقال ستاروخ إن القوات الروسية دخلت ميليتوبول لكن القوات الأوكرانية دفعتها للتراجع بعد ذلك. وقال إن القتال مستمر بالقرب من المدينة.

العودة إلى ثكناتهم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا إلى إعادة “الجنود إلى ثكناتهم”، مشدداً على ضرورة “منح السلام فرصة أخرى” بعد الفيتو الذي استخدمته موسكو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار “يستنكر” غزوها لأوكرانيا.

وقال غوتيريش في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام بعد جلسة مجلس الأمن “الأمم المتحدة ولدت من رحم الحرب لإنهاء الحرب. اليوم هذا الهدف لم يتحقق” لكن “لن نستسلم أبدا” لتحقيق السلام.

وأضاف “القادة يجب أن يتجهوا نحو طريق الحوار والسلام”، مشيرا إلى أن “الاحتياجات الإنسانية تكثر وتتوسع ساعة بعد أخرى”.

وأعرب غوتيريش عن أسفه لأن هناك “مدنيين يموتون” في حين أن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا كان أكد، قبل دقائق قليلة، أمام مجلس الأمن، أن الجيش الروسي يستهدف فقط أهدافا عسكرية ونفى بشدة مقتل مدنيين.

وللتعامل مع الأزمة المتنامية، أعلن غوتيريش تعيين السوداني أمين عوض منسقا للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وللاطلاع على تطورات اليوم الثاني (الجمعة) من الغزو الروسي لأوكرانيا، اضغط هنا.

وفيما يلي آخر التطورات لهذا اليوم السبت (اليوم الثالث من حرب روسيا على أوكرانيا).

منذ 14 دقيقة مراسل الجزيرة: دوي انفجار في غرب العاصمة الأوكرانية كييف

منذ 14 دقيقة مراسل الجزيرة: دوي انفجارين في كييف وتقارير بشأن معارك تدور في منطقة أبولون.





منذ 14 دقيقة CNN عن مسؤولين أمريكيين: واشنطن لا تزال بصدد صياغة ما قد ترغب في اقتراحه بشأن فتح خط الاتصال مع الجيش الروسي.

منذ 15 دقيقة CNN عن مسؤولين أمريكيين: خط الاتصال مع روسيا يهدف للتنبيه بشأن العمليات الجوية المحتملة في المنطقة.

منذ 15 دقيقة CNN عن مسؤولين أمريكيين: الجيش الأمريكي يسعى لفتح خط اتصال مع روسيا لتجنب أي سوء تقدير في أوكرانيا وحولها.

منذ 15 دقيقة رويترز عن شهود عيان: دوي متكرر لنيران المدفعية وسط كييف.





منذ 16 دقيقة الخارجية الأمريكية: بلينكن يدعو موسكو للوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية.

منذ 16 دقيقة الخارجية الأمريكية: بلينكن يجدد خلال اتصال مع نظيرته الكندية إدانته للأفعال الروسية.

منذ 16 دقيقة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: بحثنا مع زيلينسكي في الأيام الأخيرة مجموعة متنوعة من القضايا الأمنية.

منذ 17 دقيقة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: بحثنا مع زيلينسكي الأماكن الأكثر أمانا له لضمان استمرارية الحكومة الأوكرانية.

منذ 17 دقيقة مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في مناطق مختلفة من العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 18 دقيقة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين: مستعدون لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف لتجنب وقوعه في الأسر أو القتل.

منذ 18 دقيقة رويترز: البيت الأبيض يطلب من الكونغرس 6.4 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية في أوكرانيا.

منذ 18 دقيقة رويترز: رئيس غواتيمالا يأمر سفير بلاده إلى روسيا بالعودة ويقول إنه يرفض الهجوم الروسي على أوكرانيا.

منذ 19 دقيقة ستولتنبرغ لشبكة PBS: ستكون للعقوبات المفروضة على روسيا عواقب طويلة المدى.

منذ 19 دقيقة ستولتنبرغ لشبكة PBS: أتفهم الإحباط والمعاناة في أوكرانيا لكن لدى النيتو مسؤوليات ينبغي الوفاء بها.

منذ 19 دقيقة ستولتنبرغ لشبكة PBS: النيتو أقوى تحالف عسكري في التاريخ وسندافع عن كل شبر منه لكننا لن ننشر قوات في أوكرانيا.

منذ 20 دقيقة الأمين العام لحلف النيتو لشبكة PBS الأمريكية: إذا كان هناك أي هجوم على أي دولة حليفة مثل بولندا أو دول البلطيق فإن الحلف سيرد.

منذ 20 دقيقة الأمين العام لحلف النيتو لشبكة PBS الأمريكية: نعمل على تعزيز وجود قواتنا في الجزء الشرقي للحلف برا وجوا وبحرا.

منذ 20 دقيقة الأمين العام لحلف النيتو لشبكة PBS الأمريكية: الوضع كان سيكون أسوأ مما نراه اليوم لو توجه النيتو إلى أوكرانيا.