هذا آخر ما قاله الجنود الأوكرانيون في جزيرة الأفعى قبل قتلهم بضربة روسية (فيديو)

لم يتراجع أي جندي أوكراني بجزيرة صغيرة في البحر الأسود، عندما هددت سفينة حربية روسية بقصفهم خلال العملية العسكرية التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وبحسب تبادل صوتي تم نشره على مواقع التواصل، فعندما اقترب الروس من جزيرة الأفعى، المعروفة أيضًا باسم جزيرة زميني، قال الضابط الروسي موجها كلامه للجنود الأوكرانيين الذين يدافعون عن جزيرتهم “هذه سفينة حربية عسكرية. هذه سفينة حربية عسكرية روسية. أقترح عليكم إلقاء أسلحتكم والاستسلام لتجنب إراقة دماء وخسائر لا داعي لها، وإلا فسوف نقصف الجزيرة”.

وردّ جندي أوكراني على النداء الروسي بكلمات نابية وقال “أيتها السفينة الحربية الروسية، اذهبوا إلى الجحيم (go f*** yourself)”، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية.

عاجل 🔴: تهاجم السفن الحربية الروسية جزيرة "الأفعى" وتحتلها بعد مقتل جميع العسكريين الأوكرانيين.#الحرب_الروسية_الاوكرانية #الحرب_العالمية_الثالثة pic.twitter.com/J0xApBazbz — أزمة روسيا و أوكرانيا 🇺🇦🇷🇺 (@RUS__UKR) February 25, 2022

وكانت هذه آخر الكلمات التي سُمعت من الجزيرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جميع الجنود الأوكرانيين الـ13 قتلوا بقصف روسي يوم الخميس.

وأضاف “كل حرس الحدود ماتوا بشكل بطولي لكنهم لم يستسلموا. سيحصلون على لقب بطل أوكرانيا بعد وفاتهم”.