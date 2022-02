هآرتس: إسرائيل مُحقة بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا ولكنها نفسها “دولة احتلال”

اعتبرت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل كانت محقة في إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، لكنّها أشارت إلى أن الدولة العبرية “تُمارس -في الوقت ذاته- الاحتلال على الشعب الفلسطيني”.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، الجمعة “ليس لدى إسرائيل أي سبب للتدخل في حروب ليست لها، ناهيك من أن إدانة العدوان والاحتلال الروسيَين قد تبدو غريبة بعض الشيء من قِبَل وزير الخارجية يائير لابيد في دولة احتلت منذ ما يقرب من 55 عامًا احتلالًا عسكريًا ملايين المواطنين المحرومين”، في إشارة للشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وغزة.

وأدانت إسرائيل، أمس الخميس، على لسان لابيد، التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا واعتبرته “انتهاكا خطيرا للنظام الدولي”.

وردت روسيا على التصريحات الإسرائيلية بالإشارة إلى عدم اعترافها بالاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية.

وقالت البعثة الروسية في الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر “نحن قلقون من خطط تل أبيب المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني في مرتفعات الجولان المحتلة، الأمر الذي يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949”.

وأضافت “لا تعترف روسيا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي هي جزء من سوريا”.

#Polyanskiy: We're concerned over Tel Aviv’s announced plans for expanding settlement activity in the occupied #GolanHeights, which contradicts the provisions of the 1949 Geneva Convention. Russia doesn't recognize Israel's sovereignty over Golan Heights that are part of #Syria. pic.twitter.com/slHQSefJp5

