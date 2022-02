موسكو تغلق مجالها الجوي أمام طائرات بريطانيا ووزيرة خارجية الأخيرة “تطرد” سفير روسيا

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها ستمنع كل الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي بعدما فرضت لندن عقوبات على شركة الطيران الروسية أيروفلوت ردًّا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت هيئة تنظيم الطيران الروسية (روسافياتسيا) في بيان إن المجال الجوي الروسي محظور على جميع الطائرات “المملوكة أو المؤجرة أو المشغلة من قبل أي شخص على صلة ببريطانيا” وعلى تلك المسجلة هناك. وينطبق الحظر أيضًا على الرحلات الجوية العابرة فوق الأراضي الروسية.

وكانت بريطانيا قد حظرت أمس الخميس، طيران شركة إيروفلوت الروسية إليها، بعد غزو أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون الحظر في البرلمان، وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية إنها أوقفت تصريح شركات الطيران الأجنبية الخاص بإيروفلوت.

وقالت الهيئة “يعني هذا أنه لن يُسمح لشركة إيروفلوت بتشغيل رحلات إلى المملكة المتحدة حتى إشعار آخر”.

وقال وزير النقل جرانت شابس إنه وقع عل فرض قيود تمنع جميع شركات الطيران الروسية التي لها رحلات منتظمة من دخول المجال الجوي البريطاني.

وفي هذه الأثناء، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إنها استدعت السفير الروسي أندريه كيلين، لتوضيح أفعال موسكو في أوكرانيا، بعد أن غزت القوات الروسية أوكرانيا.

وقالت تراس في تغريدة على موقع تويتر “استدعيت السفير الروسي لمقابلتي وتوضيح سبب الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا. سنفرض عقوبات شديدة على روسيا ونحشد الدول لدعم أوكرانيا”.

I have summoned the Russian ambassador to meet me and explain Russia’s illegal, unprovoked invasion of Ukraine. We will be imposing severe sanctions and rallying countries in support of Ukraine.

— Liz Truss (@trussliz) February 24, 2022