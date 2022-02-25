“مقاومة غير متوقعة”.. تقديرات أمريكية لتطورات الغزو الروسي لأوكرانيا والناتو يقدم أسلحة إضافية لكييف

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير لرويترز، اليوم الجمعة، إن روسيا تواجه مقاومة أقوى مما كانت تتوقع في غزوها لأوكرانيا بما في ذلك تقدمها صوب العاصمة كييف، ويبدو أنها فقدت بعض الزخم في الهجوم.

وقصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ، اليوم الجمعة، ولجأت أسر عدة إلى المخابئ، وطلبت السلطات من السكان إعداد القنابل الحارقة للدفاع عن العاصمة في مواجهة هجوم قال رئيس بلدية كييف إنه بدأ بالفعل من خلال مخربين.

لكن المسؤول الأمريكي -الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته- أشار إلى صورة مختلطة لمحاولة روسيا مواصلة الهجوم الذي تقول واشنطن وكييف إنه يهدف إلى إقصاء الحكومة الحالية وتنصيب نظام دمية.

وقال المسؤول الدفاعي الأمريكي نفسه “حسب تقييمنا نرى أن هناك مقاومة من جانب الأوكرانيين أقوى مما كان الروس يتوقعون”، مضيفا أن مراكز السيطرة والتحكم التابعة للجيش الأوكراني “لم تتعرض للضرر”.

وتابع “إنهم لا يتقدمون إلى كييف بالسرعة التي نعتقد أنهم توقعوا أن باستطاعتهم المضي بها، ومع ذلك هم يواصلون محاولة التقدم إلى كييف”.

وقال المسؤول إن روسيا لم تحرك إلى الآن أغلبية القوات التي نشرتها حول أوكرانيا، موضحا -وفق تقديره- أن ثلث هذه القوات يشارك الآن في الهجوم.

وأشار المسؤول إلى أن هناك مؤشرات على هجوم روسي برمائي غربي ماريوبول “يتضمن إنزال ما يمكن أن يكونوا آلافا من قوات مشاة البحرية على الشاطئ هناك”، ورصدت الولايات المتحدة أيضا أكثر من 200 عملية إطلاق صاروخي إلى الآن.

وقال المسؤول إن بعض الصواريخ الروسية سقطت على مناطق سكنية على الرغم من أن الاستهداف الروسي كان في معظمه ضد قواعد الجيش الأوكراني.

وقال المسؤول إن الجيش الأوكراني يُظهر بسالة قتالية، مضيفًا “يقاتلون دفاعا عن بلادهم”، وأن روسيا لم تبسط سيطرتها على المجال الجوي الأوكراني بعد، ولم تستخدم كامل قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية.

وقال المسؤول “بشكل عام فقد الروس قدرا قليلا من قوة الدفع لديهم”.

وقال المسؤول الأمريكي إن عدة مئات من الأمريكيين غادروا أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

“فشل روسي”

من جهته، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الروسية ركزت جهودها على كييف لكنها فشلت في إنجاز هدفها.

وقال مستشار رئاسي أوكراني، اليوم الجمعة، إن بلاده ما زالت تسيطر على الأراضي التي هاجمتها القوات الروسية.

وأضاف ميخايلو بودولياك “روسيا تريد خلق فوضى وتشكيل إدارة مؤقتة”، مشيرا إلى أن الوضع الأكثر حرجا هو في مدن خاركيف وسوفي ويوج.

أسلحة إضافية من الناتو

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن الحلف سيرسل وحدات من قوته للرد القتالي وسيواصل إرسال أسلحة إلى أوكرانيا بما في ذلك الدفاعات الجوية.

وأضاف أن روسيا تحاول الإطاحة بالحكومة في كييف، وقال في مؤتمر صحفي عقب قمة افتراضية “ننشر الآن قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي لأول مرة في سياق الدفاع الجماعي”.