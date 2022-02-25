“لم يتخذوا خطوة حازمة”.. أردوغان يتهم الاتحاد الأوربي والناتو بالتقاعس عن حماية أوكرانيا

اتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعدم اتخاذ “خطوة حازمة” في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال أردوغان أمام الصحافة “كان ينبغي لحلف شمال الأطلسي اتخاذ تدابير أكثر حزمًا. أوربا تفتقر إلى التصميم في نهجها. كل ما يفعلونه هو إعطاء نصائح لأوكرانيا”. وتركيا عضو في الناتو.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اعتبر الجمعة أن الرد الأوربي على الغزو الروسي “بطيء جدًّا” وطالب بوضع كل تدابير الردّ “على الطاولة”.

وسأل زيلينسكي في تصريح جديد “كيف ستدافعون عن أنفسكم إذا كنتم بطيئين إلى هذه الحدّ في مساعدة أوكرانيا؟”.

وأضاف “إلغاء التأشيرات للروس؟ قطع روابط (روسيا بنظام التعاملات المصرفية العالمي) سويفت؟ عزل كامل لروسيا؟ استدعاء سفراء؟ حظر على النفط؟ اليوم كل شيء يجب أن يكون على الطاولة لأن هذا تهديد لنا جميعًا، لأوربا بأسرها”.

متظاهر أوكراني يحمل ملصقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كتب عليه “أوقفوا الحرب، أوقفوا بوتين” (غيتي)

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريح متلفز، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماه “الدول الرائدة” في الناتو بدعم من وصفهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.

وقال بوتين إن الهدف من العملية هو حماية الأشخاص “الذين تعرضوا للإبادة الجماعية” من قبل كييف، داعيًا الجيش الأوكراني إلى إلقاء سلاحه.

وفقًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصًا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.