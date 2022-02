كيف قضى الأوكرانيون أولى ليالي حرب روسيا على بلادهم؟ مشاهد من الميدان (فيديو)

قضى الأوكرانيون ليلة صعبة وتنقلوا بين محطات المترو بالعاصمة كييف ومدن أخرى، خشية تعرضهم لإصابات من جراء عملية الغزو الروسية لبلادهم.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل، وأخرى نشرتها وكالات الأنباء العالمية مواطنين أوكرانيين، وهم يتخذون من محطات المترو ملاجئ تحسبّا لأيّ تصعيد.

وتظهر الصور عائلات أوكرانية وهي تحاول العثور على مأوى، حاملة أجهزة إلكترونية وحقائب سفر صغيرة.

وبسبب العملية العسكرية الروسية، أوقف نظام الدفع الآلي في المترو وسمح للمواطنين بالمرور إلى المحطات مجانًا، كما هُيِّت 46 محطة للعمل بنظام الملاجئ عند الطوارئ.

ولم يكن الأطفال الحديثو الولادة بمنأى عن تداعيات الحرب، حيث نقلوا من وحدة العناية المركزة في مستشفى بمدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا، إلى ملجأ مؤقت مخصص للحماية من القنابل تحت الأرض.

وأظهر تسجيل مصور نشرته صحيفة نيويورك تايمز مجموعة من الأطباء تعتني بأطفال حديثي الولادة، في ملجأ تحت الأرض بدنيبرو.

كما تداول ناشطون تسجيلا مصورا لمواطنين في أوكرانيا يصلون في ميدان مدينة خاركيف العام بعد العملية العسكرية الروسية على بلادهم.

ونشرت مذيعة شبكة (سي إن إن ) الأمريكية، ناتاشا بيرتراند، مقطع الفيديو على حسابها في تويتر، وشوهد قرابة مليون مرّة.

وشرحت المراسلة المشهد بقولها “أعتقد أن هذا المشهد هو خير معبر عن اليأس في اللحظة الحالية. نحن نشاهد الآن مجموعة صغيرة من الناس. مجموعة صغيرة اجتمعت في ميدان المدينة لترفع أيديهم إلى السماء وتصلي”.

What a moment captured by @clarissaward and her team in Kharkiv.

"A small group of people have gathered in the main square and they are kneeling and praying," Clarissa says. "Because right now there is truly a sense of having no idea what is coming down the pipeline." pic.twitter.com/cAoLi8Euaq

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022