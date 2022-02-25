سياسة|أوكرانيا

كيف قضى الأوكرانيون أولى ليالي حرب روسيا على بلادهم؟ مشاهد من الميدان (فيديو)

قضى الأوكرانيون ليلتهم وهم يتنقلون بين محطات المترو بحثًا عن مكان آمن (أسوشيتد برس)
25/2/2022

قضى الأوكرانيون ليلة صعبة وتنقلوا بين محطات المترو بالعاصمة كييف ومدن أخرى، خشية تعرضهم لإصابات من جراء عملية الغزو الروسية لبلادهم.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل، وأخرى نشرتها وكالات الأنباء العالمية مواطنين أوكرانيين، وهم يتخذون من محطات المترو ملاجئ تحسبّا لأيّ تصعيد.

ملاجئ بمحطات المترو

(أسوشييتد برس)

وتظهر الصور عائلات أوكرانية وهي تحاول العثور على مأوى، حاملة أجهزة إلكترونية وحقائب سفر صغيرة.

(رويترز)

وبسبب العملية العسكرية الروسية، أوقف نظام الدفع الآلي في المترو وسمح للمواطنين بالمرور إلى المحطات مجانًا، كما هُيِّت 46 محطة للعمل بنظام الملاجئ عند الطوارئ.

والحديثو الولادة أيضًا

ولم يكن الأطفال الحديثو الولادة بمنأى عن تداعيات الحرب، حيث نقلوا من وحدة العناية المركزة في مستشفى بمدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا، إلى ملجأ مؤقت مخصص للحماية من القنابل تحت الأرض.

وأظهر تسجيل مصور نشرته صحيفة نيويورك تايمز مجموعة من الأطباء تعتني بأطفال حديثي الولادة، في ملجأ تحت الأرض بدنيبرو.

صلاة وسط الميدان

كما تداول ناشطون تسجيلا مصورا لمواطنين في أوكرانيا يصلون في ميدان مدينة خاركيف العام بعد العملية العسكرية الروسية على بلادهم.

ونشرت مذيعة شبكة (سي إن إن ) الأمريكية، ناتاشا بيرتراند، مقطع الفيديو على حسابها في تويتر، وشوهد قرابة مليون مرّة.

وشرحت المراسلة المشهد بقولها “أعتقد أن هذا المشهد هو خير معبر عن اليأس في اللحظة الحالية. نحن نشاهد الآن مجموعة صغيرة من الناس. مجموعة صغيرة اجتمعت في ميدان المدينة لترفع أيديهم إلى السماء وتصلي”.

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد دعا بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إلى وقف النزاع الذي بدأته روسيا في أوكرانيا “الآن”.

وقال غوتيريس “الرئيس بوتين باسم الإنسانية أعيدوا قواتكم إلى روسيا”، مضيفًا “هذه أتعس لحظة في ولايتي أمينًا عامًّا للأمم المتحدة”.

وأضاف “باسم الإنسانية، دعونا لا نسمح باندلاع ما يمكن أن يكون أسوأ حرب في أوربا منذ بداية القرن”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات