بالقرب من الحدود الأوكرانية.. صور أقمار اصطناعية تظهر انتشارا جديدا للقوات الروسية وطائرات هليكوبتر

قالت شركة أمريكية خاصة إن صورًا التُقطت بالأقمار الاصطناعية، اليوم الجمعة، تظهر عددًا من عمليات الانتشار الكبيرة للقوات البرية ونحو 150 طائرة هليكوبتر للنقل في جنوب بيلاروسيا، على بعد حوالي أكثر من 30 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا.

وأظهرت الصور انتشارا كبيرا يتضمن أكثر من 90 طائرة هليكوبتر متوقفة بطول مسافة تزيد عن 5 أميال على طريق بالقرب من بلدة شوجنيكي في بيلاروسيا.

وأظهرت الصور انتشارا كبيرا للقوات البرية بعدة مئات من المركبات في بضعة ميادين.

وتتحقق شركة ماكسار تكنولوجيز حشود القوات الروسية منذ أسابيع.

وتساقطت الصواريخ الروسية على كييف، اليوم الجمعة، ولاذت الأسر بالملاجئ وطلبت السلطات من السكان تحضير عبوات المولوتوف الحارقة للدفاع عن العاصمة الأوكرانية، بينما حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني على الاستيلاء على السلطة وصنع السلام.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 211 موقعا عسكريا و6 طائرات مقاتلة ومروحية واحدة و5 مسيّرات للجيش الأوكراني.

وقالت الوزارة في بيان “دمرت قواتنا 211 موقعا عسكريا بينها 17 نقطة قيادة ومركز اتصالات، و19 منظومة مضادة للطائرات إس300- و39 محطة رادار للقوات الأوكرانية”.

وتابعت “أسقطنا 6 طائرات مقاتلة وطائرة مروحية و5 طائرات بدون طيار ودمرنا 67 دبابة وعربة مدرعة، و16 راجمة صواريخ، و87 عربة عسكرية”.

وأضاف البيان “صادرنا عددا كبيرا من الأسلحة التي سلمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية وبينها صواريخ (جافلين) الأمريكية و(إن إل إيه دبليو) البريطانية المضادة للدبابات”.

ولفت البيان إلى أن “قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تواصل -بتغطية روسية- زحفها على مواقع القوات الأوكرانية، حيث توغلت بعمق 21 كيلومترا واستولت على منطقة تريكيزبينكا”.

و”اخترقت قوات دونيتسك دفاعات كتائب القوميين وتوغلت بعمق 25 كيلومترا وبلغت منطقة فولنوفاخ”.