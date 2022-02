ضريبة الحرب.. أب يودع ابنته بالدموع ويذهب للقتال (فيديو)

انتشرت لقطات مؤثرة لأب أوكراني يودع ابنته الصغيرة وزوجته بالدموع على حدود المنطقة الآمنة خلف مناطق إطلاق النار على الحدود الأوكرانية الروسية قبل أن يذهب للقتال.

ويظهر خلال المشهد الأب وهو يحتضن طفلته الصغيرة ويودعها أمام إحدى الحافلات لتغلبه الدموع ما دفع الصغيرة للبكاء هي الأخرى.

A Father Who Sent His Family To A Safe Zone Says Goodbye and Stayed Behind To Fight For His Country-Ukraine. 🙏 pic.twitter.com/cHE46OODQv

وحاول الأب تهدئة الطفلة بوضع قبلة على رأسها والإمساك بيدها، ثم يتركها لترحل مع والدتها في مشهد حزين كسر قلوب الكثير من المتابعين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات المؤثرة التي جمعت بين الأب وابنته بشكل واسع، وعبّروا عن تعاطفهم مع ضحايا الحرب كلهم.

وغرّد حساب لفتاة تُدعى كاتي “هذا أمر مفجع لا يمكنني تخيل مدى خوفهم، لحظة مؤلمة يضطر فيها الأب الأوكراني إلى الانفصال عن عائلته”.

This is heartbreaking, can’t imagine how scared they must be 😢

Heartbreaking moment Ukrainian dad is forced to part with family as he stays to fight – The Independent https://t.co/upbbaiaUkx

— What Katy Did (@katypickle) February 24, 2022