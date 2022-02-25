سياسة

ضريبة الحرب.. أب يودع ابنته بالدموع ويذهب للقتال (فيديو)

أب أوكراني يودع ابنته بالدموع قبل الذهاب للقتال (تويتر)
25/2/2022

انتشرت لقطات مؤثرة لأب أوكراني يودع ابنته الصغيرة وزوجته بالدموع على حدود المنطقة الآمنة خلف مناطق إطلاق النار على الحدود الأوكرانية الروسية قبل أن يذهب للقتال.

ويظهر خلال المشهد الأب وهو يحتضن طفلته الصغيرة ويودعها أمام إحدى الحافلات لتغلبه الدموع ما دفع الصغيرة للبكاء هي الأخرى.

وحاول الأب تهدئة الطفلة بوضع قبلة على رأسها والإمساك بيدها، ثم يتركها لترحل مع والدتها في مشهد حزين كسر قلوب الكثير من المتابعين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات المؤثرة التي جمعت بين الأب وابنته بشكل واسع، وعبّروا عن تعاطفهم مع ضحايا الحرب كلهم.

وغرّد حساب لفتاة تُدعى كاتي “هذا أمر مفجع لا يمكنني تخيل مدى خوفهم، لحظة مؤلمة يضطر فيها الأب الأوكراني إلى الانفصال عن عائلته”.

وعلّق حساب لشخص يُدعى عدن إسماعيل “هذا الأب الأوكراني ينفجر في البكاء أثناء انفصاله عن عائلته بينما لا يزال القتال قائمًا. أوقات عصيبة بالنسبة لأوكرانيا”.

وانطلقت العديد من حملات التضامن مع كييف عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بوقف الحرب على أوكرانيا وتقديم الدعم لها عبر وسم (#StandByUkraine) أي (قفوا بجانب أوكرانيا)، وطالب عدد من الأوكرانيين وقف الغزو الروسي عبر وسم (#StopRussianAggression) ويعني “أوقفوا العدوان الروسي”، ونشروا مقاطع مصورة عدة لآثار الدمار الذي تعرّضت له بلادهم.

تعاطف عالمي مع ضحايا الحرب في أوكرانيا (تويتر)تعاطف عالمي مع ضحايا الحرب في أوكرانيا (تويتر)

وأثار الغزو العسكري الروسي غضبًا دوليًا، وفرضت عواصم عديدة عقوبات على شخصيات وكيانات روسية.

وترفض روسيا مساعي حلف شمال الأطلسي للتوسع قرب حدودها عبر اعتزامه ضم جارتها أوكرانيا بحجة أن هذا الوضع يهدد أمنها القومي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي