روسيا تواصل ضرباتها ضد أوكرانيا ودوي انفجارات في كييف (فيديو)

أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف فجر الجمعة.

وسُمعت أصوات مماثلة في اليوم السابق عندما تعرضت قاعدة عسكرية في بلدة بروفاري بالقرب من كييف، وفقا لمسؤولين أوكرانيين، لقصف بصواريخ كروز روسية، مما خلف 6 قتلى.

وانطلقت صافرات الإنذار في كييف عقب وقوع انفجارات عديدة، يوم أمس، ما دفع بعض الأهالي إلى محاولة مغادرة المدينة.

فيما لجأ آخرون إلى محطات المترو، والطوابق السفلية للمباني، وتشكلت طوابير طويلة أمام المصارف والصيدليات.

ومساء الخميس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات روسية تسللت إلى كييف.

وأضاف في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية “تلقينا معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف”، داعيا السكان إلى اليقظة والتزام حظر التجول.

وأعلن رئيس أركان الجيوش الأوكرانية فاليري زالوجني أن “المعارك دائرة للسيطرة على مطار غوستوميل” الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب كييف.

وتعرّض مطار أنتونوف العسكري في غوستوميل لهجوم شنته قوات روسية وصلت على متن مروحيات عدة وتواجهت مع وحدات من الجيش الأوكراني.

من جهته قال أنطون هيراشينكو نائب وزير الداخلية الأوكراني عبر حسابه في تلغرام إن “الضربات ضد كييف بصواريخ كروز أو (صواريخ) بالستية قد استؤنِفَت”.

وأضاف أن قوات بلاده أسقطت طائرة معادية فوق كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ثم اصطدمت بمبنى سكني لتشتعل النيران فيه.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة مأهولة. وكتب هيراشينكو على تطبيق تلغرام أن مبنى سكنيا من 9 طوابق اشتعلت فيه النيران.

وسُمع دوي سلسلة انفجارات في كييف في وقت سابق قال هيراشينكو إنها أصوات دفاعات جوية تطلق النار على الطائرة.

وشنت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا أمس الخميس، وقالت كييف إن الغزو تسبب في سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

ويثير تقدم القوات الروسية مخاوف من تصاعد الهجمات التي تستهدف العاصمة كييف ومنشآت استراتيجية وحكومية.