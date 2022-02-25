القوات الروسية تقصف وتدعس مدنيين أوكرانيين.. وأطفال يوجهون رسالة إلى بوتين (فيديو)

عاش المدنيون في أوكرانيا ساعات من الخوف والرعب في ظل العمليات العسكرية الروسية التي استهدفت مناطق سكنهم واستهدفتهم حتى عندما حاولوا النجاة بأنفسهم.

وتداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة دعس مدرعة روسية سيارة سوداء مدنية بمن فيها في مشهد مرعب أثار حالة من التعاطف مع المدنيين والاستياء من أفعال الجنود الروس.

وأظهرت لقطات مصورة أيضا محاولة بعض المدنيين إنقاذ ركاب السيارة التي دعستها المدرعة بمنطقة أوبولون في العاصمة كييف ونجاحهم في إخراج أحد الضحايا على قيد الحياة.

February 25, 2022, Obolon' district of Kyiv, Ukraine – russian forces just drove over the car with Ukrainian civilians in it!!! THESE ARE THE EVIDENCE OF A WAR CRIME!!! Thread#StopRussianAggression pic.twitter.com/UprRJtWd9L — futureisnow (@futureisnottmr) February 25, 2022

بدوره، أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا وقال إنه يتابع الوضع هناك “لحظة بلحظة”.

وأضاف في بيان صحفي “أتابع باهتمام التطورات الأخيرة في أوكرانيا وما حولها بقلق متزايد”.

وتابع “يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال على الأراضي الأوكرانية العلم أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أن تمارس سلطتها ضد أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب التي تُرتكب داخل أوكرانيا”.

Заява Прокурора Міжнародного кримінального суду, пана Карiма А.А. Хана, королівського радника, щодо Ситуації в Україні: “Я слiдкую за ситуацiєю в Українi i навколо України все з більшою стурбованістю.” https://t.co/zgnUtisETg — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 25, 2022

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قد دعا، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق في أعقاب تقارير أكدت أن روسيا شنت هجومًا على روضة أطفال ودار أيتام في أوختيركا (شمال شرق).

وغرّد عبر تويتر “الهجمات الروسية اليوم على روضة أطفال ودار للأيتام هي جرائم حرب”.

وأضاف “بالتعاون مع مكتب المدعي العام نجمع هذه الحقائق وغيرها وسنرسلها على الفور إلى لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا)”.

From Ukrainian sources:

"Russian army shelled kindergarten in

Ukrainian city Okhtyrka. Children died." Putin is a war criminal. This has to be the end of his reign of terror.#UkraineWillResist #WeStandWithUkraine #PutinIsaWarCriminal pic.twitter.com/yzofUyZIEC — Leo Rolim 📷 (@leorolim) February 25, 2022

ووفقا لتقارير إعلامية، تعرضت منطقة سكنية وروضة أطفال في مدينة أوختيركا لإطلاق النيران بالمدفعية الثقيلة والقنابل.

وأسفر القصف عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهما طفلان تعرضا لإصابات خطيرة جراء إطلاق صواريخ غراد متعددة.

ويعاني الأطفال أكثر من غيرهم جراء القصف الروسي للمدن الأوكرانية، وظهرت طفلة في مقطع مصور مؤثر وهي تناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا.

Владимир Путин, к вам обращаются дети Украины: отзовите свои войска! #StandWithUkraine pic.twitter.com/Qqgsvah4i1 — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 25, 2022

وفي السياق، انتشرت في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لقطات مصوّرة للأطفال وهم جالسون في إحدى محطات مترو كييف وبدت عليهم علامات الخوف والرعب بسبب أصوات القصف.

Tweets by ajmubasher

وتمكّن الجيش الروسي من السيطرة على مدينة ميليتوبول والتي تعد نقطة ارتكاز لتقدم القوات الروسية والسيطرة على الساحل الأوكراني بالكامل.

وفي الوقت نفسه، حرصت العائلات الأوكرانية على الهروب إلى الملاجئ ومحطات القطار لإيجاد مأوى لهم عقب الغزو الروسي.

Детки в киевском метро. pic.twitter.com/wWrRG9fFqa — Владимир Рыжков (@Respublicanez) February 25, 2022

وفي لقطة أخرى، ظهر بعض الأطفال داخل أحد الملاجئ في مدينة إيربن بالقرب من العاصمة وهم يؤدون الواجبات المنزلية.

Children in Irpen (city next to Kyiv) are doing homework in the shelter. Nowadays. pic.twitter.com/gnKEVcwoAe — Ksenia Turkova (@Turkova) February 25, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا مقطعًا مصوّرًا يرصد لحظة هروب أحد المدنيين بسيارته تحت القصف في مدينة كلوتشكيفسكا الأوكرانية وتأكيدهم وقوع قصف بالقرب من مستشفى أطفال في المنطقة نفسها.

وانتشر مقطع يوثق لحظة استهداف الجنود الروس لأحد أقسام الأورام داخل مستشفى في مدينة ميليتوبول.

In Ukrainian Militopol', Russian troops are firing at the hospital. In the video, the missile is hitting the oncology department. pic.twitter.com/YZe3s93tNS — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 25, 2022

TRANSLATION OF ORIGINAL TEXT Today's rocket attack by the occupiers in Kharkov In the same place, on Klochkovskaya, a children's hospital was fired upon. The worker was hurt. pic.twitter.com/RI0lSQ8Iqo — Abhishek Saxena (@tagabhishek) February 25, 2022

وعبر عشرات الآلاف من الأوكرانيين معظمهم نساء وأطفال الحدود إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، اليوم الجمعة، مع استمرار قصف الصواريخ الروسية للعاصمة كييف، في حين طلبت السلطات من الرجال في سن القتال البقاء.

وانتظر الكثيرون لساعات وسط البرد القارس لمغادرة البلاد بعدما أمر بوتين ببدء الغزو.

وقالت السلطات البولندية إن وقت انتظار عبور الحدود يتراوح بين 6 ساعات و12 ساعة في بعض الأماكن.

Ukrainians fleeing the Russian invasion of Ukraine are being welcomed by Poland. @mattgutmanABC is in Przemyśl with the current situation. LIVE UPDATES: https://t.co/TeLfXb7Qei pic.twitter.com/D3i8EbknCT — ABC News (@ABC) February 24, 2022

وتضم بولندا أكبر جالية أوكرانية في المنطقة وتبلغ نحو مليون شخص.

وتكدست الطرق في منطق جنوبي بولندا بالسيارات ووقف رجال الشرطة لتنظيم المرور واحتضن الناس أحباءهم عند وصولهم إلى الحدود مع بولندا.

وكشفت خريطة على الإنترنت تكدّس ثلث الطريق بالزحام المروري.

وتمنع القوانين الأوكرانية الرجال بين الثامنة عشرة والستين من عبور الحدود نظرًا لأنهم في سن القتال.

"We feel welcome, and we were offered a hotel, food, for free." A Ukrainian refugee who has arrived in Poland says her family have been welcomed "very nicely". UN aid agencies say Russia's invasion of Ukraine could drive up to five million people to flee the country. pic.twitter.com/zkQh8hTrmv — Channel 4 News (@Channel4News) February 25, 2022

وفي السياق، حثت السلطات في سلوفاكيا السكان على التبرع بالدم وأنشأت مستشفيات بها 5380 سريرا كي يستخدمها الجيش أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأقام ناشطون في مناطق وسط أوربا وشرقها أماكن لتوزيع الأغذية والمشروبات الساخنة، في حين عرض أطباء بيطريون استضافة الحيوانات الأليفة.

Important to any Ukrainian followers!

Here’s some helpful info!

The border has 2 separate lines for people in vehicles & for people on foot. The line is around 5km long for the car line to get into Poland. Some ppl have waited 2 days.

Use Lviv to go to border if you are on foot! pic.twitter.com/HaHav0lmYj — Марианна (@mustrdmrnn) February 25, 2022

وصرحت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم، أن روسيا قصفت 33 موقعًا مدنيًا خلال اليوم الأول من الهجوم، مشيرة إلى وقوع المزيد من الضحايا مع التقدم نحو العاصمة كييف.

وعلى النقيض، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في روسيا تأكيدها أن الضربات الجوية على أوكرانيا “لا تستهدف المدن ولا تمثل خطرا على المدنيين”.

ووفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قُتل أكثر من 130 شخصا بينهم مدنيون في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.