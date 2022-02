القوات الروسية تقصف وتدعس مدنيين أوكرانيين.. وأطفال يوجهون رسالة إلى بوتين (فيديو)

عاش المدنيون في أوكرانيا ساعات من الخوف والرعب في ظل العمليات العسكرية الروسية التي استهدفت مناطق سكنهم واستهدفتهم حتى عندما حاولوا النجاة بأنفسهم.

وتداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة دعس مدرعة روسية سيارة سوداء مدنية بمن فيها في مشهد مرعب أثار حالة من التعاطف مع المدنيين والاستياء من أفعال الجنود الروس.

وأظهرت لقطات مصورة أيضا محاولة بعض المدنيين إنقاذ ركاب السيارة التي دعستها المدرعة بمنطقة أوبولون في العاصمة كييف ونجاحهم في إخراج أحد الضحايا على قيد الحياة.

February 25, 2022, Obolon' district of Kyiv, Ukraine – russian forces just drove over the car with Ukrainian civilians in it!!! THESE ARE THE EVIDENCE OF A WAR CRIME!!!

بدوره، أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا وقال إنه يتابع الوضع هناك “لحظة بلحظة”.

وأضاف في بيان صحفي “أتابع باهتمام التطورات الأخيرة في أوكرانيا وما حولها بقلق متزايد”.

وتابع “يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال على الأراضي الأوكرانية العلم أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أن تمارس سلطتها ضد أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب التي تُرتكب داخل أوكرانيا”.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قد دعا، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق في أعقاب تقارير أكدت أن روسيا شنت هجومًا على روضة أطفال ودار أيتام في أوختيركا (شمال شرق).

وغرّد عبر تويتر “الهجمات الروسية اليوم على روضة أطفال ودار للأيتام هي جرائم حرب”.

وأضاف “بالتعاون مع مكتب المدعي العام نجمع هذه الحقائق وغيرها وسنرسلها على الفور إلى لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا)”.

Putin is a war criminal. This has to be the end of his reign of terror. #UkraineWillResist #WeStandWithUkraine #PutinIsaWarCriminal pic.twitter.com/yzofUyZIEC

ووفقا لتقارير إعلامية، تعرضت منطقة سكنية وروضة أطفال في مدينة أوختيركا لإطلاق النيران بالمدفعية الثقيلة والقنابل.

وأسفر القصف عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهما طفلان تعرضا لإصابات خطيرة جراء إطلاق صواريخ غراد متعددة.

ويعاني الأطفال أكثر من غيرهم جراء القصف الروسي للمدن الأوكرانية، وظهرت طفلة في مقطع مصور مؤثر وهي تناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا.

وفي السياق، انتشرت في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لقطات مصوّرة للأطفال وهم جالسون في إحدى محطات مترو كييف وبدت عليهم علامات الخوف والرعب بسبب أصوات القصف.

وتمكّن الجيش الروسي من السيطرة على مدينة ميليتوبول والتي تعد نقطة ارتكاز لتقدم القوات الروسية والسيطرة على الساحل الأوكراني بالكامل.

وفي الوقت نفسه، حرصت العائلات الأوكرانية على الهروب إلى الملاجئ ومحطات القطار لإيجاد مأوى لهم عقب الغزو الروسي.

وفي لقطة أخرى، ظهر بعض الأطفال داخل أحد الملاجئ في مدينة إيربن بالقرب من العاصمة وهم يؤدون الواجبات المنزلية.

Children in Irpen (city next to Kyiv) are doing homework in the shelter. Nowadays. pic.twitter.com/gnKEVcwoAe

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا مقطعًا مصوّرًا يرصد لحظة هروب أحد المدنيين بسيارته تحت القصف في مدينة كلوتشكيفسكا الأوكرانية وتأكيدهم وقوع قصف بالقرب من مستشفى أطفال في المنطقة نفسها.

وانتشر مقطع يوثق لحظة استهداف الجنود الروس لأحد أقسام الأورام داخل مستشفى في مدينة ميليتوبول.

In Ukrainian Militopol', Russian troops are firing at the hospital. In the video, the missile is hitting the oncology department. pic.twitter.com/YZe3s93tNS

In the same place, on Klochkovskaya, a children's hospital was fired upon. The worker was hurt. pic.twitter.com/RI0lSQ8Iqo

Today's rocket attack by the occupiers in Kharkov

وعبر عشرات الآلاف من الأوكرانيين معظمهم نساء وأطفال الحدود إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، اليوم الجمعة، مع استمرار قصف الصواريخ الروسية للعاصمة كييف، في حين طلبت السلطات من الرجال في سن القتال البقاء.

وانتظر الكثيرون لساعات وسط البرد القارس لمغادرة البلاد بعدما أمر بوتين ببدء الغزو.

وقالت السلطات البولندية إن وقت انتظار عبور الحدود يتراوح بين 6 ساعات و12 ساعة في بعض الأماكن.

Ukrainians fleeing the Russian invasion of Ukraine are being welcomed by Poland. @mattgutmanABC is in Przemyśl with the current situation.

وتضم بولندا أكبر جالية أوكرانية في المنطقة وتبلغ نحو مليون شخص.

وتكدست الطرق في منطق جنوبي بولندا بالسيارات ووقف رجال الشرطة لتنظيم المرور واحتضن الناس أحباءهم عند وصولهم إلى الحدود مع بولندا.

وكشفت خريطة على الإنترنت تكدّس ثلث الطريق بالزحام المروري.

وتمنع القوانين الأوكرانية الرجال بين الثامنة عشرة والستين من عبور الحدود نظرًا لأنهم في سن القتال.

"We feel welcome, and we were offered a hotel, food, for free."

A Ukrainian refugee who has arrived in Poland says her family have been welcomed "very nicely".

UN aid agencies say Russia's invasion of Ukraine could drive up to five million people to flee the country. pic.twitter.com/zkQh8hTrmv

— Channel 4 News (@Channel4News) February 25, 2022