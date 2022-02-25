بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة وشروط روسية لبدء مباحثات مع كييف

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، العسكريين الأوكرانيين “إلى تولي السلطة” في كييف بدلا من الرئيس فولوديمير زيلنسكي وأوساطه الذين وصفهم بأنهم “زمرة مدمنين ونازيين جدد”.

وقال بوتين مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي “تولوا السلطة، يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم”.

وأكد أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف “كإرهابيين” وتستخدم المدنيين “دروعا بشرية”.

وقال “من المعروف بشكل موثوق أن كل هذا يحدث بأمر من مستشارين غربيين، وعلى رأسهم مستشارون أمريكيون”.

ووصف بوتين أيضا الرئيس الأوكراني ووزراءه بأنهم “زمرة مدمني مخدرات ونازيين جدد، نصّبوا أنفسهم في كييف وأخذوا الشعب الأوكراني بأكمله رهينة”.

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بوتين يحث الجيش الاوكراني على الانقلاب على الحكومة pic.twitter.com/64PsgYgehx — جنـرال الخليج (@QATARTEAM) February 25, 2022

وتصف موسكو السلطات الأوكرانية بأنهم “نازيون جدد” أو “الطغمة الحاكمة” منذ عام 2014 واندلاع الحرب في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية بين الانفصاليين وقوات كييف رغم أن زيلنسكي له أصول يهودية.

وواجه زيلنسكي اتهامات من معارضيه عام 2019 بـ”إدمان المخدرات” خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بسهولة.

وتقول روسيا إن أوكرانيا ضمت في قواتها المسلحة وحدات مقربة من اليمين المتطرف وتشير إلى “نزع الطابع النازي” أحد أهداف غزو البلاد.

بدورها، شبّهت أوكرانيا تحركات روسيا بسلوك “ألمانيا النازية” خلال الحرب العالمية الثانية.

الاستسلام

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو لن تجري مباحثات مع الحكومة في كييف قبل أن يستسلم الجيش الأوكراني.

وقال لافروف في موسكو عقب اجتماع مع ممثلي المناطق الانفصالية الأوكرانية “نحن مستعدون للمفاوضات في أي وقت، بمجرد أن تستجيب القوات المسلحة الأوكرانية لدعوة رئيسنا (فلاديمير بوتين)، ووقف المقاومة وإلقاء أسلحتها”.

وأعاد لافروف التأكيد على تصريحات بوتين بأن الغزو يسعى إلى “نزع السلاح والنازية” عن أوكرانيا، وشدد على موقف الكرملين الصارم تجاه الحكومة في كييف.

وذكرت وكالة (انترفاكس) الروسية للأنباء نقلا عن الكرملين، اليوم الجمعة، قوله إن الرئيس الروسي مستعد للدخول في مفاوضات مع أوكرانيا بشأن وضع محايد محتمل للبلاد.

ووفق (انترفاكس) قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين على استعداد لقبول اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لبحث الوضع الحيادي لأوكرانيا، وإرسال مسؤولين من الكرملين ووزارتي الخارجية والدفاع الروسيتيْن إلى العاصمة البيلاروسية مينسك لإجراء مباحثات مع ممثلين من الحكومة الأوكرانية.

#لافروف: طوال هذه السنوات، تستر زملاؤنا الغربيون باستمرار على النظام الأوكراني، وغضوا الطرف عن جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، وشجعوا بصمت التطور السريع للنازية الجديدة ورهاب الروس، وهو ما أغرق البلاد في نهاية المطاف في مأساة.#دونيتسك #لوغانسك pic.twitter.com/6bjygg5exY — 🇷🇺 روسيا بالعربية (@Russia_AR) February 25, 2022

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن “الهدف من العملية الروسية في أوكرانيا هو تقديم النظام العميل في كييف إلى العدالة عن الجرائم المرتكبة”.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي أن “مهمة العملية هي محاسبة الشخصيات الحالية في النظام العميل، الذي وصل للسلطة عام 2014 نتيجة انقلاب غير دستوري، على الجرائم التي ارتكبت خلال هذه السنوات ضد المدنيين، ومنهم مواطنو روسيا، وكذلك نزع السلاح من أوكرانيا”.

وقالت “نأمل أن يحرر الشعب الأوكراني نفسه من اضطهاد الحكومة الشعوبية التي تستغل البلاد لمصالح اللاعبين الأجانب”.

وأعربت عن أسف بلادها “الشديد” لقرار أوكرانيا قطع جميع أنواع العلاقات مع روسيا.