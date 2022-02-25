سياسة|روسيا

بريطانيا تفرض “أكبر وأشد” عقوبات على روسيا وتقارير عن طرد وزيرة الخارجية للسفير الروسي

ليز تراس بوريس جونسون
تراس وجونسون خلال جلسة البرلمان بشأن فرض العقوبات ضد روسيا (الفرنسية)
24/2/2022

فرضت بريطانيا، الخميس، سلسلة جديدة من العقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، كما ذكرت تقارير لوسائل إعلام بريطانية أن وزيرة الخارجية طردت السفير الروسي من مكتبها بعد نقاش حاد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، أن وزيرة الخارجية ليز تراس طردت السفير الروسي في لندن أندريه كلين من مكتبها، بعد استدعائه إلى مقر وزارة الخارجية.

ونقلت قنوات تلفزيونية بريطانية عن مصادر في وزارة الخارجية أن لقاء تراس في مكتبها مع السفير الروسي استغرق 10 دقائق.

وأضافت المصادر أن “ليز تراس طردته (السفير الروسي) مبكرًا، وقالت إن روسيا كذبت مرارًا وفقدت مصداقيتها مع المجتمع الدولي، وإنه ينبغي عليها أن تخجل من نفسها”.

وذكرت المصادر أنه بعد رد السفير الروسي وحديث الوزيرة البريطانية، أشارت الأخيرة إلى الباب كي يغادر السفير المكتب.

وهذه المرة الثانية التي يستدعى فيها السفير الروسي إلى الخارجية البريطانية في غضون أسبوع واحد.

وكانت المرة الأولى التي يستدعى فيها السفير الروسي في 22 فبراير/شباط، بعد اعتراف موسكو بجمهوريتين للانفصاليين الموالين لها شرقي أوكرانيا.

وفي سياق مواز، فرضت بريطانيا سلسلة جديدة من العقوبات على روسيا ردًا على غزوها أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لن يتمكن أبدًا من غسل يديه من دماء أوكرانيا”، معلنًا فرض “حزمة من العقوبات الاقتصادية هي الأكبر والأشد التي تتعرض لها روسيا”.

وأضاف أن بوتين “سيقف مدانًا بنظر العالم والتاريخ”، وأضاف “لطالما كان بوتين مصممًا على مهاجمة جارته مهما فعلنا”، واصفًا إياه بأنه “معتد. يداه ملطّختان بالدماء”.

وحظرت بريطانيا شركة ايروفلوت للطيران، ومنع هبوط رحلات الشركة في مطارات بريطانيا، واستهدفت القطاع المصرفي وصادرات التكنولوجيا وخمسة رجال أعمال.

وأعلن جونسون إنه تقرر استبعاد البنوك الروسية من النظام المالي في لندن.

وقال جونسون للبرلمان “ستمكننا هذه الصلاحيات من استبعاد البنوك الروسية تمامًا من النظام المالي في المملكة المتحدة، وهو بالطبع الأكبر في أوربا بفارق كبير، مما يحول دون وصولها إلى مدفوعات الجنيه الإسترليني والمقاصة عبر المملكة المتحدة”، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتخذ تدابير مماثلة.

وأضاف إنه هذه الصلاحيات “ستمكننا أيضًا من حظر الشركات الروسية الحكومية والخاصة من جمع أموال في المملكة المتحدة، وحظر التعامل في أوراقها المالية ومنحها القروض. سنحد من الأموال التي يمكن للمواطنين الروس إيداعها في حساباتهم المصرفية بالمملكة المتحدة”.

ومن بين الذين تستهدفهم العقوبات بشكل فوري بنك (في تي بي)، ومجموعة (روستك) العسكرية العملاقة.

وتتضمن العقوبات إصدار تشريعات تمنع الدولة الروسية من جمع الأموال في لندن، وتحظر تصدير تجهيزات “ثنائية-الاستخدام” (أي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية).

كذلك ستصدر قوانين تحدد سقفًا للأموال الروسية التي يمكن إيداعها في حسابات في المصارف البريطانية.

وعقب اجتماع طارئ لقادة مجموعة السبع عُقد عبر الفيديو أكد جونسون أن الحلفاء يبحثون في استبعاد روسيا من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).

وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) أن ألمانيا مترددة في المضي قدمًا في هذه الخطوة، ما دفع المسؤولين البريطانيين إلى الإقرار بأن الخطوة لا تزال قيد الدرس.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، الثلاثاء، أن بلاده ستفرض عقوبات على 5 مصارف روسية و3 من أصحاب الثروات.

وقال جونسون إنه سيتم تجميد أي أصول يملكها رجال الأعمال غينادي تيموشينكو وبوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ، كما سيتم حرمانهم من دخول الأراضي البريطانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات