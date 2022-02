بريطانيا تفرض “أكبر وأشد” عقوبات على روسيا وتقارير عن طرد وزيرة الخارجية للسفير الروسي

فرضت بريطانيا، الخميس، سلسلة جديدة من العقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، كما ذكرت تقارير لوسائل إعلام بريطانية أن وزيرة الخارجية طردت السفير الروسي من مكتبها بعد نقاش حاد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، أن وزيرة الخارجية ليز تراس طردت السفير الروسي في لندن أندريه كلين من مكتبها، بعد استدعائه إلى مقر وزارة الخارجية.

ونقلت قنوات تلفزيونية بريطانية عن مصادر في وزارة الخارجية أن لقاء تراس في مكتبها مع السفير الروسي استغرق 10 دقائق.

وأضافت المصادر أن “ليز تراس طردته (السفير الروسي) مبكرًا، وقالت إن روسيا كذبت مرارًا وفقدت مصداقيتها مع المجتمع الدولي، وإنه ينبغي عليها أن تخجل من نفسها”.

وذكرت المصادر أنه بعد رد السفير الروسي وحديث الوزيرة البريطانية، أشارت الأخيرة إلى الباب كي يغادر السفير المكتب.

وهذه المرة الثانية التي يستدعى فيها السفير الروسي إلى الخارجية البريطانية في غضون أسبوع واحد.

وكانت المرة الأولى التي يستدعى فيها السفير الروسي في 22 فبراير/شباط، بعد اعتراف موسكو بجمهوريتين للانفصاليين الموالين لها شرقي أوكرانيا.

وفي سياق مواز، فرضت بريطانيا سلسلة جديدة من العقوبات على روسيا ردًا على غزوها أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لن يتمكن أبدًا من غسل يديه من دماء أوكرانيا”، معلنًا فرض “حزمة من العقوبات الاقتصادية هي الأكبر والأشد التي تتعرض لها روسيا”.

وأضاف أن بوتين “سيقف مدانًا بنظر العالم والتاريخ”، وأضاف “لطالما كان بوتين مصممًا على مهاجمة جارته مهما فعلنا”، واصفًا إياه بأنه “معتد. يداه ملطّختان بالدماء”.

وحظرت بريطانيا شركة ايروفلوت للطيران، ومنع هبوط رحلات الشركة في مطارات بريطانيا، واستهدفت القطاع المصرفي وصادرات التكنولوجيا وخمسة رجال أعمال.

Foreign Secretary @TrussLiz has imposed punishing sanctions on Russia following its invasion of Ukraine.

The UK will continue to support Ukraine in the face of this assault on its sovereignty and territorial integrity.#StandWithUkraine 🇬🇧 🇺🇦 https://t.co/ZhnPqYol5g pic.twitter.com/UfuYoGNDLP

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 24, 2022