حرب روسيا وأوكرانيا.. مقال بالغارديان: دورس مهمة للغرب يجب أن يتعلمها من سوريا

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالًا لخبير الأسلحة الكيمياوية “هاميش دي بريتون غوردون” تحدث فيه عمّا سماه دروسًا مهمة كان ينبغي أن يتعلمها الغرب حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها مرت دون أن يلاحظها أحد، حيث تستمر جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل النظام السوري الذي ترعاه روسيا، حتى مع رغبة بعض القادة في إعادة بشار الأسد إلى المجتمع الدولي المقبول.

وقال غوردون -القائد السابق لفوج التعامل مع الهجمات الإشعاعية والكيمياوية والجرثومية في الجيش البريطاني- إنه علينا أن نطمئن إلى أن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، على عكس الأسد، لا يرحب ببوتين بأذرع مفتوحة. لكن عند الاستجابة لحالة الطوارئ في أوكرانيا، هناك عِبَر يمكن للغرب أن يتعلمها من سوريا.

وشنت روسيا غزوًا واسع النطاق على أوكرانيا، أمس الخميس، وقالت كييف إن الغزو تسبب في سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. وتبعت الغزوَ الروسي ردودٌ غاضبة من عدة دول في العالم وفُرض عقوبات على موسكو دون أي تدخل عسكري، في حين حذر الرئيس الأوكراني من أن عدم مساعدة بلاده ستساهم في وصول الحرب إلى الدول الغربية.

وأوضح الكاتب أنه “منذ أن أزالت الأمم المتحدة مخزون سوريا المعلن من الأسلحة الكيمياوية عام 2014، واصل النظام السوري قصف المستشفيات والمدارس، وحرق القرى على الأرض في سياسة الأرض المحروقة المروّعة على غرار العصور الوسطى”.

وأضاف أنه “لحسن الحظ، لم نشهد استخدام أسلحة كيمياوية منذ أبريل/ نيسان 2019، لكن سوريا اليوم هي دولة روسية في كل شيء عدا الاسم، والأسد هو دكتاتور دمية له خيوط من الجَليّ جدًّا أنه يتم تحريكها من موسكو”، مشيرًا إلى أن “مدينة إدلب، هي المنطقة الوحيدة التي لا تزال خالية من الاستبداد، لكن مع وجود ملايين الأشخاص المحاصرين الذين يعانون من سوء التغذية هناك، واستخدام الأسد قنابل حارقة”.

The west stood back and watched in Syria – it must not do the same in Ukraine | Hamish de Bretton-Gordon https://t.co/lj2MO5Nmgm

— Hamish DBG (@HamishDBG) February 25, 2022