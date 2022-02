إسرائيل تنتقد الغزو الروسي لأوكرانيا.. وموسكو ترد: الجولان سورية

تصاعدت حدة الخطاب بين روسيا وإسرائيل عقب دعم الأخيرة لوحدة الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت إسرائيل في بيان، الأربعاء، عن دعمها لوحدة أوكرانيا وسيادتها الكاملة على أراضيها، وعبّرت عن قلقها بشأن التوغل الروسي في شرق أوكرانيا، لترد موسكو باستنكار الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان.

وأدان وزير الخارجية الإسرائيلي يائيل لابيد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ورآه “انتهاكًا للنظام الدولي” مشيرًا إلى أن الحرب ليست وسيلة لحل الخلافات.

وأعربت إسرائيل عن استعدادها لتكون جزءًا من حل دبلوماسي حيث تواصل كييف مطالبتها بدور الوسيط مع موسكو.

#Polyanskiy: We're concerned over Tel Aviv’s announced plans for expanding settlement activity in the occupied #GolanHeights, which contradicts the provisions of the 1949 Geneva Convention. Russia doesn't recognize Israel's sovereignty over Golan Heights that are part of #Syria. pic.twitter.com/slHQSefJp5 — Russian Mission UN (@RussiaUN) February 23, 2022

وردت روسيا على التصريحات الإسرائيلية بالإشارة إلى عدم اعترافها بالاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية.

وقالت البعثة الروسية في الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر “نحن قلقون من خطط تل أبيب المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني في مرتفعات الجولان المحتلة، الأمر الذي يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949”.

وأضافت “لا تعترف روسيا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي هي جزء من سوريا”.

وهاجم نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إسرائيل، وأكد موقف روسيا “بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان مشددًا على أنها جزء لا يتجزأ من سوريا”.

استقبال اللاجئين اليهود

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية مع بدء العملية العسكرية الروسية عن استعدادها لإجلاء آلاف اللاجئين اليهود من أوكرانيا.

وعبّر وزير الخارجية يائير لابيد عن قلقه في تويتر “لقد أعربت عن قلقي على سلامة الإسرائيليين الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا، وأبلغت وزيرة الخارجية (الأوكرانية) بشأن عرض إسرائيل لتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا”.

وأضاف “أطلعتني الوزيرة (الأوكرانية) على الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة في هذه المرحلة، واتفقنا على مواصلة الحديث في الأيام المقبلة”.

I expressed concern for the safety of Israelis trying to leave Ukraine and updated the Secretary about Israel's offer of humanitarian assistance to Ukraine. The Secretary updated me on the steps the U.S. is taking at this stage & we agreed to continue speaking in the coming days. — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) February 24, 2022

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية بنينا تيمانو “سيكون بابنا مفتوحًا لأي شخص يريد أن يأتي، فإسرائيل على استعداد لاستقبال آلاف اليهود من أوكرانيا”.

وأضافت “نحن على استعداد لتوصيل المساعدات الإنسانية كافة، ويمكننا إيجاد حلول تفوق ما نحن قادرون على تقديمه حاليًا”.

“Israel is prepared to deliver immediate humanitarian assistance to Ukraine. We are ready to accept thousands of Jewish immigrants from Ukraine.” Says Minister of Absorption and Immigration Pnina Tamano-Shata #COPIsrael22 pic.twitter.com/KS7cjTcpiA — Conf Of Presidents (@Conf_of_Pres) February 24, 2022

من جانبها أيضًا، قالت السفارة الإسرائيلية لدى كييف في بيان “نوصي المواطنين الإسرائيليين في أوكرانيا الذين يرغبون في مغادرة البلاد بالتوجه مباشرة إلى المعبر الحدودي مع بولندا، وعدم المرور عبر لفيف حيث توجد السفارة البديلة”.

After Israel expressed its support for Ukraine, the Russian mission to the UN: Russia does not recognize Israel's sovereignty over Golan, which is an inseparable part of Syria. We are concerned about Tel Aviv's announced plans to expand settlement activity in the occupied area. — Kevork Almassian🇸🇾🇦🇲 (@KevorkAlmassian) February 24, 2022

وبعد يومين على اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين أوكرانيتين في دونباس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس، أنه يريد “الدفاع” عنها إزاء ما أسماه “العدوان الأوكراني” وأعطى إشارة إطلاق العملية.

وأثار الغزو العسكري الروسي غضبًا دوليًا، وفرضت عواصم عديدة عقوبات على شخصيات وكيانات روسية.