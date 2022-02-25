أوكرانيا تستعيد السيطرة على مطار.. روسيا تسيطر على تشيرنوبل وتقديرات أمريكية بسقوط كييف خلال أيام (فيديو)

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبل النووية بعد معارك عنيفة مع القوات الأوكرانية.

وقال ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري الرئاسة “بعد معارك شرسة، خسرنا السيطرة على موقع تشيرنوبل”.

وكان مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنتون غيراشتشينكو أعلن في وقت سابق، أن “ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبل، دخلت إليها القوات الروسية من أراضي بيلاروسيا”.

ونشرت وسائل إعلام روسية صورا قالت إنها لدبابات روسية تحيط بمنشأة الطاقة في تشيرنوبل بعد سيطرتها على المدينة.

وكتب المستشار على حسابه على تلغرام “دخلت قوات المحتلين منطقة محطة توليد الكهرباء في تشيرنوبل من بيلاروسا، وأفراد الحرس الوطني الذين يحمون المستودع يبدون مقاومة شرسة”.

وشهدت محطة تشيرنوبل النووية عام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ.

وسبق أن أشار قائد الجيوش الأوكرانية إلى أن 4 صواريخ بالستية أطلقت من بيلاروسيا باتجاه الجنوب الغربي.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى المعارك الدائرة في تشيرنوبل في تغريدة على تويتر، ووصف ما يحدث بأنه “إعلان حرب على القارة الأوربية بأكملها”.

وكانت أوكرانيا أعلنت مساء الخميس استعادة السيطرة على مطار هوستوميل في منطقة كييف بعد ساعات من سيطرة القوات الروسية عليه.

وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش إن قوات بلاده استعادت السيطرة على المطار، بعد تحييد القوات الروسية المتواجدة فيه.

وفي السياق، نقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن مسؤولين بالولايات المتحدة توقعهم “سقوط العاصمة الأوكرانية كييف في يد القوات الروسية خلال 96 ساعة”.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فرض حظر تجوّل ليليّ في العاصمة الأوكرانية بهدف الحفاظ على “أمن” السكان، بعد ساعات من بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال في بيان إن “حظر التجول سيمتد حتى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرا أن وسائل النقل العام لن تعمل خلال هذه الفترة لكن محطات المترو ستبقى مفتوحة لاستخدامها كملاجئ في حال وقوع ضربات عسكرية.