“الحرب العالمية الثالثة” تتصدر المنصات عقب إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا

تصدر وسم (الحرب العالمية الثالثة)، قائمة التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع بدء روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، فجر الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الجوية تحاول صد هجوم جوي روسي، مضيفًا أن التقارير الواردة عن هبوط القوات الروسية في أوديسا غير صحيحة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة، كما أعلنت حكومته إغلاق مجال البلاد الجوي أمام الطيران المدني، بعد إعلان بوتين شن العملية العسكرية.

وأعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على موقعها الإلكتروني إغلاق المجال الجوي، مشيرة إلى “وجود مخاطر أمنية عالية”.

وتداول ناشطون تحت وسم (#الحرب_العالمية_الثالثة) صورًا قديمة لضحايا الحروب، في حين حذر آخرون من نتائج الحروب والصراعات التي تؤدي إلى نتائج كارثية.

واستخدم مدونون منصات التواصل الاجتماعي للسخرية والتندر من الحالة المقبلة من الحرب.

https://twitter.com/HalwaniMoneer/status/1496736799514898433

When you see World war 3, #WWIII , China, Russia, Ukraine, USA, Putin and NATO trending.😪 pic.twitter.com/a87htoFVUD

please stop tweeting “world war 3” as a joke a country full of innocent Ukrainians is currently being bombed

Innocent people are being killed in Ukraine right now and you idiots are literally on here trying to get fucking clout by mocking a potential World War 3.

Log off, go to bed, and wake up with a sense of damn humanity.

— Ernest Owens (@MrErnestOwens) February 24, 2022