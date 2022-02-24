“الحرب العالمية الثالثة” تتصدر المنصات عقب إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا

تصدر وسم (الحرب العالمية الثالثة)، قائمة التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع بدء روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، فجر الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الجوية تحاول صد هجوم جوي روسي، مضيفًا أن التقارير الواردة عن هبوط القوات الروسية في أوديسا غير صحيحة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة، كما أعلنت حكومته إغلاق مجال البلاد الجوي أمام الطيران المدني، بعد إعلان بوتين شن العملية العسكرية.

وأعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على موقعها الإلكتروني إغلاق المجال الجوي، مشيرة إلى “وجود مخاطر أمنية عالية”.

وتداول ناشطون تحت وسم (#الحرب_العالمية_الثالثة) صورًا قديمة لضحايا الحروب، في حين حذر آخرون من نتائج الحروب والصراعات التي تؤدي إلى نتائج كارثية.

واستخدم مدونون منصات التواصل الاجتماعي للسخرية والتندر من الحالة المقبلة من الحرب.

حرب عالمية ثالثة يااااااالهوي 😱😱 الجيل بتاعنا دا مش بعيد يحضر يوم القيامة كمان 😭😭#الحرب_العالميه_الثالثه — Ke Mo (@KeMo_Elsawy) February 24, 2022

#الحرب_العالميه_الثالثه لا خلونا جديين الوضع مريع بالنسبه لدولة اوكرانيا الله يخارجهم من هالمستبد — Roon ☔️🇸🇦 (@engit6060) February 24, 2022

يحاول الإعلام دائما وضع اوكرانيا وتايوان فقط وابعاد اسرائيل عن المشهد ، الحقيقه بأن اسرائيل هي الثالثه اذا سقطت أيٍ من هذه الدول الثلاث ستسقط سويا نقاط دفاع الغرب المتقدمه في العالم #اوكرانيا #روسيا #روسيا_واوكرانيا #الحرب_العالمية_التالتة — youssef (@qw4132er) February 24, 2022

https://twitter.com/HalwaniMoneer/status/1496736799514898433

When you see World war 3, #WWIII , China, Russia, Ukraine, USA, Putin and NATO trending.😪 pic.twitter.com/a87htoFVUD — Everyone (@_Jobuu_) February 24, 2022

#الحرب_العالميه_الثالثه سيرتفع سعر الغاز ، والنفط و كذلك القمح … وتنخفظ قيمة الإنسان 💔 — Trustful mind (@TrustfulMind) February 24, 2022

please stop tweeting “world war 3” as a joke a country full of innocent Ukrainians is currently being bombed — linnea | ᜎᜒᜈᜒᜌ 🇺🇦 (@zelenesenki) February 24, 2022

Innocent people are being killed in Ukraine right now and you idiots are literally on here trying to get fucking clout by mocking a potential World War 3. Log off, go to bed, and wake up with a sense of damn humanity. — Ernest Owens (@MrErnestOwens) February 24, 2022

Bomb explosions in Ukraine already. If one American soldier dies in Ukraine, world war 3 is almost inevitable as things are going to change really fast. Dear God, we don't need another war. Speak to the hearts of these leaders. War is just never the solution. — Isaac Oladipupo (@isaacafrica_) February 24, 2022

#الحرب_العالميه_التالته يتوجه المواطنون في كييف لمحطات المترو للااحتماء pic.twitter.com/jjMsdgh0Ur — Ali ELDABEA (@AliEldabea) February 24, 2022

صباح الخير

القوات الروسية تبدأ غزو أوكرانيا

وبكده أكون حضرت ثورتين في مصر وغزو امريكي للعراق وحرب علي سوريا وثورة في ليبيا واليمن وتونس والجزائر

وشوفت إنفلونزا الطيور والخنازير وجائحة عالمية اللي هي كورونا واخيرا الحرب العالميه التالتة داخلة علينا الهي تنهدوا يابعدا — 🖋️REEM MOKHTAR🗞️ (@ReemMokhtar15) February 24, 2022