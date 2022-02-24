نزوح جماعي لسكان كييف ومفوضية اللاجئين تحذّر من “عواقب مدمرة” (فيديو)

شهدت الطرق المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف نزوحًا جماعيًا لسكان العاصمة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة طوابير طويلة جدًا -على مدّ البصر- من السيارات في طريقها للخروج من كييف.

وحذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، من أن الوضع في أوكرانيا يتدهور بسرعة بعد الغزو الروسي، وستكون له عواقب إنسانية “مدمرة”.

وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان إن المفوضية كثّفت عملياتها، وتعمل مع السلطات الأوكرانية لتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال غراندي “يتوجب حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأوقات جميعها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي”.

وأكد أن مفوضية شؤون اللاجئين وشركاءها في أوكرانيا “على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية حيثما كان ذلك ضروريًا وممكنًا”.

وأضاف “لهذا الغرض، يجب ضمان الأمن وإمكانية دخول المساعدات الإنسانية”، مشيرًا إلى أن المفوضية كثّفت عملياتها في أوكرانيا وفي المنطقة استجابة للوضع المتدهور المتوقّع.

ودعا غراندي “الحكومات في البلدان المجاورة إلى إبقاء الحدود مفتوحة لمن يبحثون عن الأمان والحماية”، مضيفًا أن المفوضية “على استعداد لدعم جهود الجميع للاستجابة لأي حالة تهجير قسري”.

عائلة أوكرانية تصل إلى الحدود مع بولندا (رويترز)

وقالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوربي لديه خطط طارئة مع الدول الأعضاء الواقعة بالقرب من أوكرانيا من أجل استقبال اللاجئين النازحين بسبب الغزو الروسي.

وأضافت فون دير لاين أنه بالإضافة لخطط استضافة اللاجئين، هناك خطط لدعم النازحين داخليًا.

وأشارت إلى أن هذه الخطط تأتي ضمن استعدادات أوسع نطاقًا في حال وقوع هجوم روسيا، تشمل خطوات لتحسين الأمن السيبراني للكتلة الأوربية، وتنويع إمدادات الغاز.

من جانبها قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الخميس، إن ألمانيا مستعدة للسيناريوهات جميعها في حال تدفق لاجئين من أوكرانيا.

وقالت فيزر “السلطات الأمنية أعدت نفسها بالفعل بشكل مكثف للسيناريوهات الممكنة جميعها، وعززت إجراءات الحماية”.

وأضافت الوزيرة الألمانية أنها لا تتوقع تحركات كبيرة للاجئين من أوكرانيا إلى بولندا أو ألمانيا في الوقت الحالي، ولكن بلادها ستساعد البلدان المجاورة الأخرى مثل بولندا في حالة حدوث تدفقات واسعة النطاق للاجئين.

وكانت وسائل إعلام ألمانية ذكرت تقديرات لتدفق ما يتراوح بين 200 ألف ومليون لاجئ على الاتحاد الأوربي من أوكرانيا إذا نشبت الحرب.

وقالت الوزيرة في بيان إن ألمانيا ستقدم مساعدات ضخمة للدول المعنية لا سيما بولندا، مضيفة أنها على اتصال بالحكومة البولندية والمفوضية الأوربية.

وأوضحت أن السلطات الأمنية الألمانية شددت تدابير الحماية من الهجمات الإلكترونية المحتملة.