لحظة بلحظة.. بوتين يعلن بدء عملية عسكرية روسية شرقي أوكرانيا (بث مباشر)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس بدء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من تلقي الكرملين طلبًا من قادة دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين للمساعدة في صدّ هجمات الجيش الأوكراني.

وفي خطاب تلفزيوني، طالب بوتين الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم، وأضاف أن مجمل تطورات الأحداث يُظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا “لا مفر منها”.

واتهم بوتين الدول الرائدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدعم من أسماهم “النازيين الجدد في أوكرانيا”، لافتًا إلى أنه “ليست لدى موسكو فرصة إلا الدفاع عن نفسها، وستستخدمها”.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجارات في شمالي العاصمة الأوكرانية كييف، في حين قال مسؤول بحلف الناتو إن الغزو الروسي بدأ في الأغلب.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن طلب انفصاليي لوغانسك ودونيتسك مساعدة روسيا يعد تطورا خطيرا، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث التطورات في إقليم دونباس.

منذ دقيقتين مفوضية الاتحاد الأوربي: روسيا تستهدف استقرار أوروبا والسلام العالمي.

منذ دقيقتين رويترز نقلا عن السفير الأوكراني في تركيا: كييف طلبت من أنقرة إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا.

منذ دقيقتين رويترز: أرتال من الجيش الروسي تعبر الحدود الأوكرانية من عدة مناطق.

منذ دقيقة الانفصاليون في لوغانسك: القوات الأوكرانية تفر بأعداد كبيرة من مواقعها على طول خط التماس.

منذ 25 دقيقة المتحدث باسم الانفصاليين: أسقطنا طائرتين أوكرانيتين في لوغانسك.

منذ 32 دقيقة البنك المركزي الروسي يقول إنه قرر التدخل في سوق الصرف الأجنبي للمساعدة في استقرار الوضع.

منذ 31 دقيقة الرئيس الفرنسي يندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا ويطالب بوقف الأعمال العسكرية فورًا.

منذ 31 دقيقة وكالة الصحافة الفرنسية: رئيس بيلاروسيا يستدعي قادة جيشه.

منذ 31 دقيقة رويترز نقلا عن الرئيس الأوكراني: بوتين يرغب في تدمير بلادنا.

منذ 31 دقيقة رويترز عن الداخلية الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة آخر في إقليم بروفي وشلل يعم البلاد.

منذ 57 دقيقة الانفصاليون في لوغانسك: قواتنا تسيطر على بلدتي ستانيتسا لوغانسكايا وشاستيا.

Today morning Near #Kharkov, air defense facilities of the Armed Forces of Ukraine were hit, communication centers were destroyed.#ukraine #mariupol #UkraineRussiaCrisis #RussiaUkraineConflict #Ukraine #UkraineRussiaCrisis #Russia #Putin #Donbass #Donestk pic.twitter.com/VQ7kirFiqz

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 24, 2022