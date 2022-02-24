لحظة بلحظة.. بوتين يعلن بدء عملية عسكرية روسية شرقي أوكرانيا (بث مباشر)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس بدء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من تلقي الكرملين طلبًا من قادة دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين للمساعدة في صدّ هجمات الجيش الأوكراني.

وفي خطاب تلفزيوني، طالب بوتين الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم، وأضاف أن مجمل تطورات الأحداث يُظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا “لا مفر منها”.

واتهم بوتين الدول الرائدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدعم من أسماهم “النازيين الجدد في أوكرانيا”، لافتًا إلى أنه “ليست لدى موسكو فرصة إلا الدفاع عن نفسها، وستستخدمها”.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجارات في شمالي العاصمة الأوكرانية كييف، في حين قال مسؤول بحلف الناتو إن الغزو الروسي بدأ في الأغلب.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن طلب انفصاليي لوغانسك ودونيتسك مساعدة روسيا يعد تطورا خطيرا، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث التطورات في إقليم دونباس.

وإليكم أبرز التطورات لحظة بلحظة:

منذ دقيقتين مفوضية الاتحاد الأوربي: روسيا تستهدف استقرار أوروبا والسلام العالمي.

منذ دقيقتين رويترز نقلا عن السفير الأوكراني في تركيا: كييف طلبت من أنقرة إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا.

منذ دقيقتين رويترز: أرتال من الجيش الروسي تعبر الحدود الأوكرانية من عدة مناطق.

منذ دقيقة الانفصاليون في لوغانسك: القوات الأوكرانية تفر بأعداد كبيرة من مواقعها على طول خط التماس.

منذ 25 دقيقة المتحدث باسم الانفصاليين: أسقطنا طائرتين أوكرانيتين في لوغانسك.

منذ 32 دقيقة البنك المركزي الروسي يقول إنه قرر التدخل في سوق الصرف الأجنبي للمساعدة في استقرار الوضع.

منذ 31 دقيقة الرئيس الفرنسي يندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا ويطالب بوقف الأعمال العسكرية فورًا.

منذ 31 دقيقة وكالة الصحافة الفرنسية: رئيس بيلاروسيا يستدعي قادة جيشه.

منذ 31 دقيقة رويترز نقلا عن الرئيس الأوكراني: بوتين يرغب في تدمير بلادنا.

منذ 31 دقيقة رويترز عن الداخلية الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة آخر في إقليم بروفي وشلل يعم البلاد.

منذ 57 دقيقة الانفصاليون في لوغانسك: قواتنا تسيطر على بلدتي ستانيتسا لوغانسكايا وشاستيا.

منذ 58 دقيقة رئيس الوزراء الأسترالي يعلن عقوبات جديدة تستهدف نوابا في الدوما الروسي وأربع مؤسسات مالية روسية لمساهمتهم في الانتهاكات بأوكرانيا.

منذ 58 دقيقة السلطات الأوكرانية: سقوط بلدتين في لوغانسك بيد القوات المهاجمة.

منذ 58 دقيقة رئيس الوزراء الأسترالي يعلن التنسيق مع حلفائه من الغرب لفرض عقوبات إضافية على روسيا.

منذ ساعة رئيس الوزراء الأسترالي يطالب المواطنين الأستراليين في أوكرانيا بالمغادرة الفورية.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: تعليق العمل في 12 مطارا جنوب وغرب روسيا وتعليق 190 رحلة جوية من مطارات موسكو.

منذ ساعة حرس الحدود الأوكراني: روسيا بدأت الهجوم على أوكرانيا من جهة بيلاروسيا والقرم.

منذ ساعة البرلمان الأوكراني يوافق على مرسوم رئاسي بشأن فرض الأحكام العرفية.

منذ ساعة وزارة الدفاع الروسية: تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكراني وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: الانفصاليون يسيطرون على بلدتي موليفي وهوروديشافي منطقة لوغانسك.

منذ ساعة الرئيس الأوكراني: نبني تحالفا مناهضا لبوتين وسيتم فرض عقوبات فورية على روسيا.

منذ ساعتين وكالة ريا توفوستي: روسيا تنفي إسقاط طائرات لها في مناطق العمليات.

منذ ساعتين رويترز عن الجيش الأوكراني: إسقاط 5 طائرات روسية وهليكوبتر في منطقة لوغانسك.

منذ ساعتين بوتين: الأمور تتصاعد بسبب تصرفات الناتو وهناك محاولات لتجاوز خطوطنا الحمراء.

منذ ساعتين بوتين: النازيون الجدد يدعمون أوكرانيا ولن نسمح بامتلاكها السلاح النووي.

منذ ساعتين بوتين: أدعو الجنود الأوكرانيين إلى إلقاء السلاح والعودة إلى ديارهم.

منذ ساعتين وكالة الأنباء الفرنسية: غارات على مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

منذ ساعتين بوتين: لا نخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وأطلقنا عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس.

منذ ساعتين بوتين: مسؤولية أي إراقة للدماء ستقع على عاتق النظام الأوكراني.

منذ ساعتين رويترز عن الجش الأوكراني: الدفاعات الجوية أسقطت طائرة روسية في شرق أوكرانيا.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: مئات الأوكرانيين في مدينة أوديسا يتهافتون على محطات الوقود استعدادا لمغادرة المدينة.

منذ ساعتين خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية: حريق في مستودع ذخيرة في منطقة كييف.

سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية تقوم بدورية في ميناء ماريوبول بعد إعلان بوتين عملية عسكرية شرقي أوكرانيا (رويترز)

منذ ساعتين حرس الحدود الأوكراني: الهجمات على وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش نفذت باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.

منذ ساعتين وزير الخارجية الأمريكي: نحن متحدون في الرد على روسيا وتعزيز جبهة حلف شمال الأطلسي الشرقية.

منذ ساعتين رويترز نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي تحدثت أنا ووزير الدفاع الأمريكي مع الأمين العام للناتو بشأن الأزمة الأوكرانية.

منذ ساعتين جوزيب بوريل: ندين بشدة الهجوم غير المبرر على أوكرانيا وسنحاسب الكرملين.

منذ ساعتين أ ف ب عن حرس الحدود الأوكراني: نتعرض لهجم على طول الحدود الروسية والبيلاروسية.

منذ ساعتين وزير الدفاع البريطاني: روسيا اختارت الصراع وزادت من انتهاك السيادة الأوكرانية.

منذ ساعتين رويترز: سماع دوي انفجارين كبيرين في ماريبول شرقي أوكرانيا.

منذ ساعتين بايدن: نددت خلال مكالمتي مع الرئيس الأوكراني بالهجوم الروسي وأطلعته على خطواتنا لحشد الإدانة الدولية.

منذ ساعتين المستشار الألماني: لابد لروسيا أن توقف عملها العسكري على الفور.

منذ ساعتين بايدن: سنواصل تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا وقادة مجموعة السبع سيفرضون عقوبات قاسية على روسيا.

منذ ساعتين المستشار الألماني: الهجوم الروسي على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي.

منذ ساعتين رئيسة المفوضية الأوربية: الاتحاد الأوربي سيحاسب موسكو على الهجوم غير المبرر على أوكرانيا.

منذ ساعتين بيانات ملاحية: توقف حركة الطيران في الأجواء الأوكرانية.

قافلة من الآليات العسكرية الروسية تتجه صوب الحدود بمنطقة دونباس (الأناضول)

منذ ساعتين الانفصاليون الموالون لروسيا: قصفنا مواقع الجيش الأوكراني عند خطوط التماس بصواريخ غراد.

منذ ساعتين رويترز عن الرئيس الأوكراني: فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة.

منذ ساعتين رويترز عن الرئيس الأوكراني: روسيا نفذت ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية وعلى حدودنا.

منذ ساعتين وكالة إنترفاكس للأنباء: الرئيس الأوكراني يجتمع بمجلس الأمن القومي.

منذ ساعتين رويترز: عن مسؤول بالبيت الأبيض: بايدن يتحدث الآن مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الروسية: قواتنا لم تنفذ ضربات صاروخية وجوية على المدن الأوكرانية وإنما استهدفت مواقع عسكرية.

منذ ساعتين رويترز نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية: موسكو تهاجم البنية التحتية للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

منذ ساعتين رويترز وزارة الدفاع الروسية: قواتنا لم تنفذ ضربات صاروخية وجوية على المدن الأوكرانية.

Temporarily occupied Kharkov. Russian MLRS are working pic.twitter.com/iKsnVufV5X — Андрей (@AndreyZhukovv) February 24, 2022

منذ ساعتين رويترز عن رئيس الوزراء الكندي: أفعال روسيا ستُقابل بعواقب وخيمة وأوتاوا ستتخذ إجراءات إضافية لوقف العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا.

منذ ساعتين رويترز عن شهود عيان: سماع دوي انفجار آخر في العاصمة الأوكرانية.

منذ ساعتين رويترز: الوكالة الأوربية لسلامة الطيران تحذر شركات الطيران من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا والمجال الجوي المجاور في نطاق 100 ميل بحري.

منذ ساعتين أ ف ب : انفجارات في خاركيف ثاني مدن أوكرانيا عند الحدود الروسية.

منذ ساعتين أ.ف.ب عن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا الآن.

منذ ساعتين رويترز عن السفير البريطاني في أوكرانيا: هجوم غير مبرر تمامًا على دولة مسالمة بدأ دون أي استفزاز من جانب كييف.

منذ ساعتين رويترز عن شاهد: سماع دوي سلسلة انفجارات في منطقة بيلجورود الروسية.

منذ ساعتين شاهد من رويترز: سماع دوي مزيد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.