لحظة بلحظة.. بوتين يعلن بدء عملية عسكرية روسية شرقي أوكرانيا (بث مباشر)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس بدء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من تلقي الكرملين طلبًا من قادة دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين للمساعدة في صدّ هجمات الجيش الأوكراني.
وفي خطاب تلفزيوني، طالب بوتين الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم، وأضاف أن مجمل تطورات الأحداث يُظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا “لا مفر منها”.
واتهم بوتين الدول الرائدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدعم من أسماهم “النازيين الجدد في أوكرانيا”، لافتًا إلى أنه “ليست لدى موسكو فرصة إلا الدفاع عن نفسها، وستستخدمها”.
وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجارات في شمالي العاصمة الأوكرانية كييف، في حين قال مسؤول بحلف الناتو إن الغزو الروسي بدأ في الأغلب.
واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن طلب انفصاليي لوغانسك ودونيتسك مساعدة روسيا يعد تطورا خطيرا، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث التطورات في إقليم دونباس.
وإليكم أبرز التطورات لحظة بلحظة:
مفوضية الاتحاد الأوربي: روسيا تستهدف استقرار أوروبا والسلام العالمي.
رويترز نقلا عن السفير الأوكراني في تركيا: كييف طلبت من أنقرة إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا.
رويترز: أرتال من الجيش الروسي تعبر الحدود الأوكرانية من عدة مناطق.
الانفصاليون في لوغانسك: القوات الأوكرانية تفر بأعداد كبيرة من مواقعها على طول خط التماس.
المتحدث باسم الانفصاليين: أسقطنا طائرتين أوكرانيتين في لوغانسك.
البنك المركزي الروسي يقول إنه قرر التدخل في سوق الصرف الأجنبي للمساعدة في استقرار الوضع.
الرئيس الفرنسي يندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا ويطالب بوقف الأعمال العسكرية فورًا.
وكالة الصحافة الفرنسية: رئيس بيلاروسيا يستدعي قادة جيشه.
رويترز نقلا عن الرئيس الأوكراني: بوتين يرغب في تدمير بلادنا.
رويترز عن الداخلية الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة آخر في إقليم بروفي وشلل يعم البلاد.
الانفصاليون في لوغانسك: قواتنا تسيطر على بلدتي ستانيتسا لوغانسكايا وشاستيا.
Today morning Near #Kharkov, air defense facilities of the Armed Forces of Ukraine were hit, communication centers were destroyed.#ukraine #mariupol #UkraineRussiaCrisis #RussiaUkraineConflict #Ukraine #UkraineRussiaCrisis #Russia #Putin #Donbass #Donestk pic.twitter.com/VQ7kirFiqz
— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 24, 2022
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن عقوبات جديدة تستهدف نوابا في الدوما الروسي وأربع مؤسسات مالية روسية لمساهمتهم في الانتهاكات بأوكرانيا.
السلطات الأوكرانية: سقوط بلدتين في لوغانسك بيد القوات المهاجمة.
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن التنسيق مع حلفائه من الغرب لفرض عقوبات إضافية على روسيا.
رئيس الوزراء الأسترالي يطالب المواطنين الأستراليين في أوكرانيا بالمغادرة الفورية.
مراسل الجزيرة: تعليق العمل في 12 مطارا جنوب وغرب روسيا وتعليق 190 رحلة جوية من مطارات موسكو.
حرس الحدود الأوكراني: روسيا بدأت الهجوم على أوكرانيا من جهة بيلاروسيا والقرم.
البرلمان الأوكراني يوافق على مرسوم رئاسي بشأن فرض الأحكام العرفية.
وزارة الدفاع الروسية: تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكراني وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
مراسل الجزيرة: الانفصاليون يسيطرون على بلدتي موليفي وهوروديشافي منطقة لوغانسك.
الرئيس الأوكراني: نبني تحالفا مناهضا لبوتين وسيتم فرض عقوبات فورية على روسيا.
وكالة ريا توفوستي: روسيا تنفي إسقاط طائرات لها في مناطق العمليات.
رويترز عن الجيش الأوكراني: إسقاط 5 طائرات روسية وهليكوبتر في منطقة لوغانسك.
بوتين: الأمور تتصاعد بسبب تصرفات الناتو وهناك محاولات لتجاوز خطوطنا الحمراء.
بوتين: النازيون الجدد يدعمون أوكرانيا ولن نسمح بامتلاكها السلاح النووي.
بوتين: أدعو الجنود الأوكرانيين إلى إلقاء السلاح والعودة إلى ديارهم.
وكالة الأنباء الفرنسية: غارات على مدينة لفيف غربي أوكرانيا.
بوتين: لا نخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وأطلقنا عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس.
بوتين: مسؤولية أي إراقة للدماء ستقع على عاتق النظام الأوكراني.
رويترز عن الجش الأوكراني: الدفاعات الجوية أسقطت طائرة روسية في شرق أوكرانيا.
مراسل الجزيرة: مئات الأوكرانيين في مدينة أوديسا يتهافتون على محطات الوقود استعدادا لمغادرة المدينة.
خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية: حريق في مستودع ذخيرة في منطقة كييف.
حرس الحدود الأوكراني: الهجمات على وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش نفذت باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.
وزير الخارجية الأمريكي: نحن متحدون في الرد على روسيا وتعزيز جبهة حلف شمال الأطلسي الشرقية.
رويترز نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي تحدثت أنا ووزير الدفاع الأمريكي مع الأمين العام للناتو بشأن الأزمة الأوكرانية.
جوزيب بوريل: ندين بشدة الهجوم غير المبرر على أوكرانيا وسنحاسب الكرملين.
أ ف ب عن حرس الحدود الأوكراني: نتعرض لهجم على طول الحدود الروسية والبيلاروسية.
وزير الدفاع البريطاني: روسيا اختارت الصراع وزادت من انتهاك السيادة الأوكرانية.
رويترز: سماع دوي انفجارين كبيرين في ماريبول شرقي أوكرانيا.
بايدن: نددت خلال مكالمتي مع الرئيس الأوكراني بالهجوم الروسي وأطلعته على خطواتنا لحشد الإدانة الدولية.
المستشار الألماني: لابد لروسيا أن توقف عملها العسكري على الفور.
بايدن: سنواصل تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا وقادة مجموعة السبع سيفرضون عقوبات قاسية على روسيا.
المستشار الألماني: الهجوم الروسي على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي.
رئيسة المفوضية الأوربية: الاتحاد الأوربي سيحاسب موسكو على الهجوم غير المبرر على أوكرانيا.
بيانات ملاحية: توقف حركة الطيران في الأجواء الأوكرانية.
الانفصاليون الموالون لروسيا: قصفنا مواقع الجيش الأوكراني عند خطوط التماس بصواريخ غراد.
رويترز عن الرئيس الأوكراني: فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة.
رويترز عن الرئيس الأوكراني: روسيا نفذت ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية وعلى حدودنا.
وكالة إنترفاكس للأنباء: الرئيس الأوكراني يجتمع بمجلس الأمن القومي.
رويترز: عن مسؤول بالبيت الأبيض: بايدن يتحدث الآن مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا لم تنفذ ضربات صاروخية وجوية على المدن الأوكرانية وإنما استهدفت مواقع عسكرية.
رويترز نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية: موسكو تهاجم البنية التحتية للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.
رويترز وزارة الدفاع الروسية: قواتنا لم تنفذ ضربات صاروخية وجوية على المدن الأوكرانية.
Temporarily occupied Kharkov. Russian MLRS are working pic.twitter.com/iKsnVufV5X
— Андрей (@AndreyZhukovv) February 24, 2022
رويترز عن رئيس الوزراء الكندي: أفعال روسيا ستُقابل بعواقب وخيمة وأوتاوا ستتخذ إجراءات إضافية لوقف العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا.
رويترز عن شهود عيان: سماع دوي انفجار آخر في العاصمة الأوكرانية.
رويترز: الوكالة الأوربية لسلامة الطيران تحذر شركات الطيران من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا والمجال الجوي المجاور في نطاق 100 ميل بحري.
أ ف ب : انفجارات في خاركيف ثاني مدن أوكرانيا عند الحدود الروسية.
أ.ف.ب عن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا الآن.
رويترز عن السفير البريطاني في أوكرانيا: هجوم غير مبرر تمامًا على دولة مسالمة بدأ دون أي استفزاز من جانب كييف.
رويترز عن شاهد: سماع دوي سلسلة انفجارات في منطقة بيلجورود الروسية.
شاهد من رويترز: سماع دوي مزيد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.
رويترز عن بايدن: سننسق مع أعضاء حلف الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية.