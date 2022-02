تقطعت بهم السبل.. فنادق مصر تستقبل السياح الأوكرانيين مجانا وتمنع اختلاطهم بالروس

أصدرت غرفة المنشآت الفندقية في محافظة جنوب سيناء المصرية بيانًا، الخميس، طالبت فيه مديري الفنادق في مدينة شرم الشيخ، بحسن استقبال السائحين الأوكرانيين العائدين من المطار.

وطالبت الغرفة كذلك بتقديم المساعدات اللازمة للسياح وعدم مغادرة أي سائح من الفنادق، والتعامل بحرص شديد بين كل من السائحين الروس ونظرائهم الأوكرانيين لتجنب وقوع أي خلافات أو مشادات بينهم.

وأشار البيان إلى أنه سيتم موافاة مديري عموم الفنادق بأي تعليمات جديدة قد تصدر من وزارة السياحة والآثار بهذا الشأن.

وطالبت الفنادق والمنشآت في المناطق السياحية تمديد إقامة السياح الأوكرانيين إلى حين هدوء الأوضاع في بلادهم.

سياح من أوكرانيا في شرم الشيخ كان معاد رجوعهم لبلدهم النهارده وطبعاً تم إغلاق المجال الجوي الأوكراني قامت غرفة المنشآت الفندقية المصرية بتوجيه إدارات الفنادق بحسن استقبال واستضافة السياح الأوكرانيين وعدم مطالبتهم بمغادرة الفنادق رغم انتهاء حجوزاتهم

وتفضل مصر بلد عظيم 🇪🇬🇪🇬✌️ pic.twitter.com/a9sxPdi4o5 — 🇪🇬🇪🇬 😎Dr/Alfa😎🇪🇬🇪🇬 (@AlfaAlfa8000) February 24, 2022

جاء ذلك بعدما قررت السلطات المصرية إيقاف الرحلات الجوية بينها وبين أوكرانيا بعد الإعلان الروسي بتنفيذ عملية عسكرية هناك.

وقال أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق في جنوب سيناء لوسائل إعلام محلية “وصلتنا استجابة سريعة من الفنادق والمنشآت السياحية لقرار استضافة السائحين الأوكرانيين حيث يتعذر على السياح العودة إلى بلادهم حاليًا”.

وأضاف “الوزارة طالبت الفنادق بتوخي الحذر في التعامل، والفصل بين السياح الروس والأوكرانيين الموجودين في الفندق نفسه لتجنب حدوث أي مشاجرات”.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار “ترحيب مصر الدائم بضيوفها وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، لا سيما وأن أوكرانيا كانت من أكبر الداعمين لمصر خلال أزمة السياحة الأخيرة”.

في موقف مصري مشرف

غرفة المنشآت الفندقية ترسل منشور للفنادق بالاستمرار في تقديم الخدمات وحسن معاملة السياح الأوكرانيين والروس لحين انتهاء أوضاع الحرب والعودة لبلادهم… https://t.co/1wwo2oNg01 — Muhammad Taha (@IamBoshi) February 24, 2022

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار السلطات المصرية، وأثنى بعضهم على هذه الخطوة فيما انتقدها آخرون.

وأشاد مغردون من جنسيات متعددة بقرار السلطات المصرية، وأشاروا إلى موافقة عدد من الفنادق على تمديد إقامة السائحين الأوكرانيين “دون مقابل” على أن تتولى سفاراتهم دفع تكلفة الإقامة فيما بعد.

Issued by the Egyptian Ministry of Tourism

her orders

Hosting all the tourists

Ukrainians and Russians

in Sharm El Sheikh

Until the end of the war#egypt #Ukrainian #Ukraine #UkraineRussiaConflict #UkraineRussi #UkraineCrisis pic.twitter.com/2Ln3cc13tW — 🌹⁦🎗️⁩Eng Salah⁦🎗️⁩🌹 (@salah7days) February 24, 2022

وعلى صعيد آخر، طالب مغردون مصريون بضرورة الاهتمام بأحوال المصريين في أوكرانيا بعد نشوب الحرب فيها.

الدول كلها حذرت رعاياها وحاولت إجلاءهم من فترة الا مصر لازم نقعد نقول مليون مرة دورولهم ع ممر آمن اتحملوا مسؤليتكم مرة واحدة بقي 🙄

نسأل الله لهم السلامة هما وكل الجاليات العربية الموجودة في مناطق الاشتباكات 🤲😢#روسيا_واوكرانيا#الطلاب_المصريين_في_أوكرانيا#طلاب_مصر_في_أوكرانيا — Nehal 🇪🇬💕🇵🇸 (@Nehal78163704) February 24, 2022

وكان طلاب مصريون في أوكرانيا أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات استغاثة للسلطات المصرية من أجل إجلائهم، وضمان جسر جوي آمن لهم بعد التدخل العسكري الروسي.

وغرد حساب لفتاة تُدعى نهال “الدول كلها حذرت رعاياها وحاولت إجلاءهم من فترة إلا مصر لازم نقعد نقول مليون مرة دوروا لهم على ممر آمن”.

طلاب مصر في أوكرانيا

وكانت نبيلة مكرم وزيرة الدولة المصرية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عقدت اجتماعًا عبر تطبيق زووم مع عدد من الطلاب المصريين في أوكرانيا، وأكدت أنهم بخير.

وقالت “شكلّنا غرفة طوارئ لمتابعة تطور الأحداث والوقوف على متطلبات واحتياجات جميع المصريين في كل مدن أوكرانيا”.

وضع عالمي

وتضامن أيضًا عدد من أصحاب الفنادق الصغيرة في جورجيا مع أزمة السياح الأوكرانيين، وفتحوا أبواب الفنادق والمنازل لاستقبالهم.

In Gudauri (Mountain resort in #Georgia) The owners of apart-hotels say that #Ukrainian tourists won't pay extra and will stay there until they can safely return home.

🇬🇪🇺🇦 pic.twitter.com/RctWI6IYCu — Giorgi Gabriadze (@GiorgiGabriadz1) February 24, 2022

وأشار مغردون على تويتر إلى مساعٍ شعبية لتوفير السكن المجاني والنقل والخدمات الأخرى للسياح الأوكرانيين الذين تقطعت بهم السبل في البلاد وسط شن روسيا حربًا شاملة ضد أوكرانيا.

#Georgia'ns in Tbilisi & across the country are self-organizing to provide free housing, transportation & other services to Ukrainian tourists stranded in the country amid Russia's launch of full-scale war against Ukraine. https://t.co/y4gUG0saew — Civil.ge (@CivilGe) February 24, 2022

Georgian HoReCa business stands with Ukraine. They already provided accommodation capacity for up to 2000 Ukrainian tourists for free in different cities throughout Georgia. The list is growing. #StandWithUkraine https://t.co/B13H4yegD9 — Shota Dighmelashvili (@shotadig) February 24, 2022

وشهدت تركيا تواصل المسافرين الأوكرانيين والروس والمولدوفيين والبيلاروس الانتظار والتكدس في مطاري مدينة إسطنبول بعد إلغاء شركات الخطوط الجوية بعض الرحلات بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وعلم الركاب الذين وصلوا إلى مطاري (إسطنبول) و(صبيحة غوكتشن) في ساعات الصباح بإلغاء رحلاتهم على خلفية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

واضطر الركاب الراغبون في السفر إلى أوكرانيا وجنوب روسيا ومدن روسية مثل روستوف وكراسنودار وبيرم القريبة من الحدود الأوكرانية والعاصمتين البيلاروسية مينسك والمولدوفية كيشنيناو إلى الانتظار في المطارين بسبب إلغاء الرحلات الجوية.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية التركية في بيان إلغاء رحلاتها المقررة إلى أوكرانيا بسبب الظروف الأمنية المتردية.

وقالت شركتا الخطوط الجوية التركية وبيغاسوس في بيانين منفصلين إنهما تمنحان مسافريهما الحق في استرداد قيمة التذاكر، والتغيير المجاني للحجز بسبب الأحداث.

Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) February 24, 2022

وبعد يومين على اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين أوكرانيتين في دونباس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس، أنه يريد “الدفاع” عنها إزاء ما أسماه “العدوان الأوكراني” وأعطى إشارة إطلاق العملية.

وفي خطاب تلفزيوني، طالب بوتين الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم، وأضاف أن مجمل تطورات الأحداث يُظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا “لا مفر منها”.

وأثار الغزو العسكري الروسي غضبًا دوليًا، وفرضت عواصم عديدة عقوبات على شخصيات وكيانات روسية.

وترفض روسيا مساعي حلف شمال الأطلسي للتوسع قرب حدودها عبر اعتزامه ضم جارتها أوكرانيا بحجة أن هذا الوضع يهدد أمنها القومي.