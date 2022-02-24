سياسة|مصر

تقطعت بهم السبل.. فنادق مصر تستقبل السياح الأوكرانيين مجانا وتمنع اختلاطهم بالروس

منتجع سياحي في جنوب سيناء بمصر (مواقع)
منتجع سياحي في مدينة شرم الشيخ المصرية (مواقع)
24/2/2022

أصدرت غرفة المنشآت الفندقية في محافظة جنوب سيناء المصرية بيانًا، الخميس، طالبت فيه مديري الفنادق في مدينة شرم الشيخ، بحسن استقبال السائحين الأوكرانيين العائدين من المطار.

وطالبت الغرفة كذلك بتقديم المساعدات اللازمة للسياح وعدم مغادرة أي سائح من الفنادق، والتعامل بحرص شديد بين كل من السائحين الروس ونظرائهم الأوكرانيين لتجنب وقوع أي خلافات أو مشادات بينهم.

وأشار البيان إلى أنه سيتم موافاة مديري عموم الفنادق بأي تعليمات جديدة قد تصدر من وزارة السياحة والآثار بهذا الشأن.

وطالبت الفنادق والمنشآت في المناطق السياحية تمديد إقامة السياح الأوكرانيين إلى حين هدوء الأوضاع في بلادهم.

جاء ذلك بعدما قررت السلطات المصرية إيقاف الرحلات الجوية بينها وبين أوكرانيا بعد الإعلان الروسي بتنفيذ عملية عسكرية هناك.

وقال أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق في جنوب سيناء لوسائل إعلام محلية “وصلتنا استجابة سريعة من الفنادق والمنشآت السياحية لقرار استضافة السائحين الأوكرانيين حيث يتعذر على السياح العودة إلى بلادهم حاليًا”.

 

وأضاف “الوزارة طالبت الفنادق بتوخي الحذر في التعامل، والفصل بين السياح الروس والأوكرانيين الموجودين في الفندق نفسه لتجنب حدوث أي مشاجرات”.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار “ترحيب مصر الدائم بضيوفها وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، لا سيما وأن أوكرانيا كانت من أكبر الداعمين لمصر خلال أزمة السياحة الأخيرة”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار السلطات المصرية، وأثنى بعضهم على هذه الخطوة فيما انتقدها آخرون.

وأشاد مغردون من جنسيات متعددة بقرار السلطات المصرية، وأشاروا إلى موافقة عدد من الفنادق على تمديد إقامة السائحين الأوكرانيين “دون مقابل” على أن تتولى سفاراتهم دفع تكلفة الإقامة فيما بعد.

وعلى صعيد آخر، طالب مغردون مصريون بضرورة الاهتمام بأحوال المصريين في أوكرانيا بعد نشوب الحرب فيها.

وكان طلاب مصريون في أوكرانيا أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات استغاثة للسلطات المصرية من أجل إجلائهم، وضمان جسر جوي آمن لهم بعد التدخل العسكري الروسي.

وغرد حساب لفتاة تُدعى نهال “الدول كلها حذرت رعاياها وحاولت إجلاءهم من فترة إلا مصر لازم نقعد نقول مليون مرة دوروا لهم على ممر آمن”.

طلاب مصر في أوكرانيا

وكانت نبيلة مكرم وزيرة الدولة المصرية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عقدت اجتماعًا عبر تطبيق زووم مع عدد من الطلاب المصريين في أوكرانيا، وأكدت أنهم بخير.

وقالت “شكلّنا غرفة طوارئ لمتابعة تطور الأحداث والوقوف على متطلبات واحتياجات جميع المصريين في كل مدن أوكرانيا”.

وضع عالمي

وتضامن أيضًا عدد من أصحاب الفنادق الصغيرة في جورجيا مع أزمة السياح الأوكرانيين، وفتحوا أبواب الفنادق والمنازل لاستقبالهم.

وأشار مغردون على تويتر إلى مساعٍ شعبية لتوفير السكن المجاني والنقل والخدمات الأخرى للسياح الأوكرانيين الذين تقطعت بهم السبل في البلاد وسط شن روسيا حربًا شاملة ضد أوكرانيا.

وشهدت تركيا تواصل المسافرين الأوكرانيين والروس والمولدوفيين والبيلاروس الانتظار والتكدس في مطاري مدينة إسطنبول بعد إلغاء شركات الخطوط الجوية بعض الرحلات بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وعلم الركاب الذين وصلوا إلى مطاري (إسطنبول) و(صبيحة غوكتشن) في ساعات الصباح بإلغاء رحلاتهم على خلفية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

واضطر الركاب الراغبون في السفر إلى أوكرانيا وجنوب روسيا ومدن روسية مثل روستوف وكراسنودار وبيرم القريبة من الحدود الأوكرانية والعاصمتين البيلاروسية مينسك والمولدوفية كيشنيناو إلى الانتظار في المطارين بسبب إلغاء الرحلات الجوية.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية التركية في بيان إلغاء رحلاتها المقررة إلى أوكرانيا بسبب الظروف الأمنية المتردية.

وقالت شركتا الخطوط الجوية التركية وبيغاسوس في بيانين منفصلين إنهما تمنحان مسافريهما الحق في استرداد قيمة التذاكر، والتغيير المجاني للحجز بسبب الأحداث.

وبعد يومين على اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين أوكرانيتين في دونباس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس، أنه يريد “الدفاع” عنها إزاء ما أسماه “العدوان الأوكراني” وأعطى إشارة إطلاق العملية.

وفي خطاب تلفزيوني، طالب بوتين الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم، وأضاف أن مجمل تطورات الأحداث يُظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا “لا مفر منها”.

وأثار الغزو العسكري الروسي غضبًا دوليًا، وفرضت عواصم عديدة عقوبات على شخصيات وكيانات روسية.

وترفض روسيا مساعي حلف شمال الأطلسي للتوسع قرب حدودها عبر اعتزامه ضم جارتها أوكرانيا بحجة أن هذا الوضع يهدد أمنها القومي.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية