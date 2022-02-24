أوكرانيا تواجه الغزو.. قصف وإعطاب مدرعات وقتلى من الجيش الروسي (فيديو)
نشرت وسائل إعلام روسية وأوكرانية مقاطع فيديو لاستهداف مدرعات روسية في مدن أوكرانية عدة.
وقالت وسائل إعلام روسية إن أوكرانيا استهدفت آليات روسية في جزيرة القرم.
ونشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو تظهر ما بدا أنها آليات عسكرية روسية بعد إصابتها، وكان الدخان يتصاعد من بعيد.
وسائل إعلام روسية تقول إن أوكرانيا استهدفت اليات روسية في جزيرة القرم#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/03Dfw9kCBS
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022
كما نشرت وكالة تاس الروسية مقطع فيديو لما قالت إنه قصف أوكراني لمناطق في روسيا.
ويظهر المقطع مبنى مهدمًا، وسيارة تحطم زجاجها.
#أوكرانيا تقصف #روسيا .. ووكالة تاس الروسية تنشر #فيديو #روسيا #أوكرانيا #Moscow #Kyiv #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/tfWlsRE9i6
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022
من جانبها نشرت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع فيديو لما تقول إنه تدمير آليات عسكرية وقتلى من الجنود الروس في خاركيف الحدودية.
وسائل إعلام أوكرانية تنشر صورا لما تقول إنه تدمير آليات عسكرية وقتلى من الجنود الروس في #خاركيف#روسيا #Moscow #Kyiv #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/LUMhfyTBTY
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022
وبدأت روسيا غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم الخميس.
واستهدفت القوات الروسية المدن الحدودية، فيما دوّت صافرات الإنذار، وسُمع دويّ انفجارات في العاصمة كييف.