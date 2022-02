أردوغان يجدد دعمه لسيادة أوكرانيا وسفينة تركية في مرمى النيران الروسية

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، دعمه لأوكرانيا ورفضه النيل من سيادة أراضيها.

وقال إن أنقرة ترى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا “مخالفًا للقانون الدولي”، وتعدّه “ضربة قاصمة” موجهة ضد أمن المنطقة واستقرارها ورخائها.

Türkiye's President Erdogan rejects Russia's unacceptable attack on Ukraine, calling it a heavy blow to peace and stability in the region https://t.co/fDW3uHgyOU

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع وفد من اتحاد الديمقراطيين الدوليين بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن بلاده ستقوم بما يقع على عاتقها لضمان سلامة أرواح كل من يقيم في أوكرانيا لا سيما المواطنين الأتراك والتتار.

وأضاف “أوضحت للسيد (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي أن تركيا تدعم نضال أوكرانيا من أجل حماية وحدة أراضيها”.

وأكد أردوغان رفض تركيا للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، ورأى ذلك “غير مقبول”.

Turkey supports Ukraine’s struggle for territorial integrity, Erdogan says

“ I just told this to Zelensky. The Russian operation against Ukraine is a blow to regional peace and security. It is unacceptable, we reject it”

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022