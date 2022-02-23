“ولدت قبل الحرب العالمية وأقترب من القبر”.. عجوز أوكرانية ترفض مغادرة دونباس رغم نذر الحرب (فيديو)

ترفض الأوكرانية ناديجدا بيتروفنا البالغة من العمر 84 عامًا، مغادرة أرضها وبيتها في إقليم دونباس الانفصالي الذي تدور حوله رحى الحرب، غير مكترثة بالتطورات السياسية والميدانية المتصاعدة يومًا بعد يوم.

ورغم أصوات القذائف التي لا تتوقف أكدت العجوز التي ولدت قبل الحرب العالمية، أنها لن تغادر بيتها ولن تبرح أرضها أبدًا، وقالت “أنا طاعنة في السن وما زلت حية، فإذا أرادوا قتلي فليفعلوا فأنا على شفا القبر في أي حال”.

وقالت لموفد الجزيرة مباشر، إن لها ابنًا كهلًا سافر إلى روسيا عام 1984 وظل هناك حتى مات، وبقيت هي في بلادها وحيدة لكنها لا تخشى نذر الحرب.

تقول “أسمع صوت الطائرات لكن من أين تحلّق لا نعرف؟ قلت لجارتي تبدو مثل الطائرات التي استخدمت في هيروشيما وناغازاكي (سوداء عملاقة)، لكن من أين انطلقت لا أعرف؟”.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قالت إنها بدأت، اليوم الأربعاء، في تجنيد جنود احتياط تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا تطبيقًا لمرسوم أصدره الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن هناك “احتمالًا كبيرًا” بأن يشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوًا شاملًا على أوكرانيا ويهاجم كييف.

واعترفت روسيا رسميًا، مساء الإثنين، باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

ورأت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا.