وزير الخارجية الأمريكي يلغي اجتماعا مقررا مع نظيره الروسي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه ألغى اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف كان مزمعا عقده يوم الخميس، بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا.

وأضاف بلينكن أنه كان قد وافق على لقاء لافروف إذا لم يحدث غزو روسي لأوكرانيا، وأن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعترف فيه باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا وتصريحاته اليوم “مقلقة للغاية” وأوضحت أن بوتين يعتبر أوكرانيا “تابعا” لروسيا.

وقال للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في واشنطن “والآن بعد أن بدأ الغزو، وبعدما أظهرت روسيا رفضها الكامل للدبلوماسية، فلا معنى للمضي قدما في عقد ذلك الاجتماع”.

وتابع قائلا “تشاورت مع حلفائنا وشركائنا، وجميعهم قد وافقوا” مضيفا أنه بعث برسالة إلى لافروف يبلغه فيها بأنه لن يلتقي به.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون تشديد العقوبات إذا صعّدت روسيا عدوانها على أوكرانيا.

عقوبات

وفرضت دول غربية واليابان، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا بعدما أمرت بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا، وهددت الدول بفرض مزيد من العقوبات إذا حدث غزو روسي شامل.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وبريطانيا وأستراليا واليابان خططا لمعاقبة بنوك وأفراد من النخبة الروسية، بينما علقت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبير من روسيا، التي يتهمها الغرب بحشد أكثر من 150 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا. وتنفي روسيا أي نية لغزو أوكرانيا.