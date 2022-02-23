زعيم دونيتسك: لا يمكن الحوار مع أوكرانيا والهجوم قد يحدث في أي لحظة

قال زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية دينيس بوشيلين إنه “لا يمكن الحوار مع الجانب الأوكراني لأننا على طرفي نقيض”، محذرا من أن أوكرانيا قد تشن هجوما جديدا في أي لحظة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، أعلن فيه بوشيلين عدم وجود أي قوات روسية بأراضي دونيتسك في الوقت الحالي، وقال “ليس هناك أي قوات روسية في أراضي الجمهورية حاليا لكن وجودها هناك ممكن في المستقبل”.

وأضاف “عندما يكون هناك هجوم ولا توجد كفاية في القدرات يمكن أن يحدث ذلك خصوصا بعد الاتفاقية مع روسيا”.

ولفت بوشيلين إلى أن الاتفاقية المبرمة بين دونيتسك وروسيا تشكل أرضية قانونية لنشر موسكو قواتها في الإقليم.

وأشار بوشيلين إلى خطورة الوضع عند خطوط التماس مع القوات الأوكرانية، خاصة مع تكثيف عمليات القصف من الجانب الأوكراني منذ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وحذّر بوشيلين من أن أوكرانيا قد تشن هجوما جديدا في أي لحظة، قائلا إن “قوات الأمن تلقي يوميا القبض على خلايا نائمة وجماعات تخريبية”، محذرا من إمكانية وقوع “عمليات إرهابية”.

وبشأن الاستعدادات القتالية في دونيتسك، قال بوشيلين “التعبئة العامة تجري الآن وتشمل جميع الرجال البالغين القادرين على حمل السلاح من عمر 18 إلى 55 عاما”.

واعترفت روسيا رسميا، مساء الإثنين، باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا.