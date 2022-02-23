دبلوماسي أوكراني سابق للجزيرة مباشر: تقاعس الغرب سبب الأزمة وإذا حدث غزو روسي ستكون مذبحة (فيديو)

قال الدبلوماسي الأوكراني السابق الدكتور فولوديمير شوماكوف، إن الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية هي نتيجة تقاعس الغرب منذ عام 2014، عندما سمح بـ”احتلال” شبه جزيرة القرم وشرقي أوكرانيا.

وأفاد خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، بأن أوكرانيا سحبت أسلحتها النووية وفقا لاتفاقية بودابست لسنة 1994.

وتابع أنه “وفقا لمذكرة الاتفاقية ضمنت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا استقلال أوكرانيا وحماية أراضيها، إلا أن الغرب كان في نوم عميق واستيقظ الآن عندما أصبحت تهديدات روسيا تعنيه أيضا”.

ويعتقد شوماكوف أن المساعدات العسكرية والإمدادات بالأسلحة الحديثة “غير كاف”.

“قطّاع طرق”

وقال الدبلوماسي السابق إن الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين ليس جديدا بالنسبة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد بذلك لمدة 8 سنوات.

وأضاف أنه من غير الواضح ما سيُقدم عليه بوتين في الفترة المقبلة، إلا أنه يميل إلى أن الحل سيكون دبلوماسيا.

ورأى شوماكوف أن أوكرانيا تشاهد من جانب آخر وجها جديدا لروسيا شبّهه بـ”قطاع الطرق”.

وذهب الدبلوماسي السابق إلى أن الجيش الأوكراني جاهز لهذه الحرب، معتبرا أنها تمتد منذ 8 أعوام، وليست فقط عسكرية إنما أيضا معلومات وإلكترونية.

وأفاد ضيف المسائية بأن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون داميا، كما أنه سيدمر اقتصاد البلدين، مجددا ميله إلى الحل الدبلوماسي.

وعن تصريحات بوتين أمس بأن أوكرانيا جزء من روسيا، قال شوماكوف إنها ادعاءات روسية، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية في أوكرانيا ردت عليها.

ادعاءات روسيا

وقال إن الادعاءات الكاذبة هي إحدى سياسات روسيا، وإن المناطق التي تم الاعتراف بها هي أوكرانية، وإن سكانها يتحدثون الروسية لأنه جرى “ترويسها” في عهد الاتحاد السوفيتي.

واعتبر شوماكوف أن اعتراف موسكو بالمنطقتين لا يعني كثيرا لأوكرانيا لأن القوات الروسية ظلت موجودة فيها وإن كان بطريقة غير رسمية.

يشار إلى أن أوكرانيا كانت منطقة متنازعا عليها لتغيير الحدود لعدة قرون ولم تخضع بالكامل لحكم موسكو حتى أواخر القرن 18 خلال عهد كاثرين العظيمة، وحتى في ذلك الوقت لم تكن الإمبراطورية الروسية قادرة على السيطرة عليها بسهولة أو بشكل كامل.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرقي أوكرانيا وأمر بنشر جنود روس فيهما.