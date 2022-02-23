بوتين: مصالح روسيا وأمنها أمور غير مطروحة للتفاوض (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده منفتحة على الحوار لحل المشاكل الشائكة، لكن مصالح روسيا وأمنها أمور غير مطروحة للتفاوض، على حد قوله.

جاء ذلك في كلمة تهنئة للعسكريين بمناسبة عيد “حماة الوطن” الذي يوافق 23 فبراير/شباط.

وقال بوتين إن “أمن المواطنين الروس أولوية قصوى، ولهذا سنعزز من جيشنا وأسطولنا ليكونا ناجعين ومزودين بأحدث التقنيات”.

وأضاف “لقد قمنا بالكثير لتحديث جيشنا وعززنا من خبرتنا العسكرية، وإن القوات الروسية أثبتت خلال العمليات في سوريا أنها قادرة على حل أكثر المهام صعوبة”.

وتابع “خير دليل على ذلك الاختبارات المفاجئة والمناورات والتدريبات المنتظمة الواسعة النطاق، بما في ذلك بمشاركة حلفائنا وعمليات حفظ السلام”.

وقال بوتين إن “ضمان القدرات الدفاعية لروسيا من أولويات مهامنا ولدينا أسلحة لا مثيل لها في العالم، بدأت بالمناوبة القتالية في القوات الروسية”.

وأضاف “سنواصل تطوير الأنظمة الواعدة للأسلحة، بما فيها الصواريخ فرط الصوتية وتوسيع استخدام التكنولوجيات الرقمية المتقدمة وعناصر الذكاء الاصطناعي”.

وتابع “هذه هي أسلحة المستقبل التي ستزيد من القدرات القتالية لقواتنا المسلحة عدة أضعاف”.

واعترفت روسيا رسميا، مساء الإثنين، باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا.