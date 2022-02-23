بايدن يعلن الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد روسيا (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، الدفعة الأولى من العقوبات على روسيا بسبب ما قال إنه بداية غزو لأوكرانيا، وتعهد بفرض عقوبات أشد إذا واصلت موسكو “عدوانها”.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة من البيت الأبيض إن بلاده ستفرض “عقوبات واسعة النطاق على الديون السيادية الروسية” و”النخب الروسية” وكذلك مؤسسات مالية، مما يعني “أننا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي”.

وأوضح أنه “لم يعد بإمكانها جمع الأموال من الغرب ولا يمكنها تداول ديونها الجديدة في أسواقنا ولا في الأسواق الأوربية أيضا”.

وأشار بايدن إلى أن الإجراءات تستهدف أيضا بنك التنمية الحكومي الروسي وأعضاء من “نخب” البلاد.

وأعلن بايدن “عقوبات حظر تامة” على كل من بنك التنمية الحكومي الروسي و”البنك العسكري”، مما يعني على الأرجح تجميد الأصول الأجنبية لهاتين المؤسستين اللتين ستُمنعان من استخدام النظام المالي الأمريكي.

وذكر بايدن أن اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرقي أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما هو “بداية الغزو الروسي لأوكرانيا”، معلنا أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة “دفاعية”.

وأضاف أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال قوات إلى عمق منطقة دونباس في جنوب شرقي أوكرانيا “يقدّم سببا منطقيا للاستيلاء على مزيد من الأراضي بالقوة”.

وأوضح أنه “إذا استمعنا إلى خطابه الليلة الماضية فإنه يضع مبرّرا للمضي إلى أبعد من ذلك بكثير”.

وأوضح أنه أعطى “الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية الموجودة أصلا بأوربا في دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لتعزيزها”.

وحذر الرئيس الأمريكي روسيا من دفع “ثمن أكبر إذا استمرت في عدوانها، بما في ذلك عقوبات إضافية”، مشيرا إلى أن التعامل مع روسيا سيعتمد على أفعالها وليس أقوالها.

وقال بايدن إن “الوقت ما زال متاحا” أمام الدبلوماسية لتجنب “السيناريو الأسوأ” في أوكرانيا ومنع صراع دموي شامل.

وذكر أنه “ليس هناك شك في أن روسيا هي المعتدي”، مضيفا “ومع ذلك، ما زال الوقت متاحا لتجنب السيناريو الأسوأ الذي سيجلب معاناة لا توصف لملايين الأشخاص إذا مضوا (الروس) قدما” في تحركهم.

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتابع خطاب نظيره الأمريكي جو بايدن الذي أعلن فيه فرض عقوبات على موسكو.

من جهتها، قال بيان من وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بنك (في آي بي) وبرومسفياز بنك الروسيين، الثلاثاء.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان “الإجراءات التي اتخِذت اليوم بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تبدأ عملية تفكيك الشبكة المالية للكرملين وقدرته على تمويل النشاط المزعزع للاستقرار في أوكرانيا وحول العالم.”

وعقب كلمة بايدن، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع أمر بإرسال ما يصل إلى 8 طائرات إف-35 مقاتلة من ألمانيا إلى “عدة مواقع عمل على جبهة حلف الأطلسي الشرقية”.

كما ذكر المسؤول أن وزير الدفاع الأمريكي أمر بإرسال “12 مروحية (إيه إتش-64) من اليونان إلى بولندا و20 مروحية من نفس الطراز (أباتشي) من ألمانيا إلى منطقة البلطيق”.

وأضاف المسؤول أن الوزير أمر بإرسال “كتيبة مشاة قوامها نحو 800 فرد من إيطاليا إلى منطقة البلطيق”.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة في القطاع المالي أن البنوك الأمريكية لا تتوقع تأثيرا ماليا كبيرا على أنشطتها أو انتشارا للمخاطر كنتيجة للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك الأمريكية قلصت انكشافها على الاقتصاد الروسي في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.

وتأتي العقوبات الأمريكية بعد الإعلان في وقت سابق الثلاثاء عن عقوبات من جانب الاتحاد الأوربي وبريطانيا ضد روسيا، كما قررت ألمانيا إيقاف عملية الموافقة على خط أنابيب (نورد ستريم 2) لنقل الغاز من روسيا إليها.