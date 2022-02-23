متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة مباشر: لا نشك في الغزو الروسي لأوكرانيا ونتمسك بالحل الدبلوماسي (فيديو)

“بدون شك” بهذه العبارة الحازمة أجاب المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ عن سؤال لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاء، بشأن ما إذا كانت بلاده ما زالت تتوقع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر المتحدث أن خطاب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مجلس الأمن منذ أيام كان واضحا ومهما، وأن الأمور تسير وفق الترتيب الذي كشف عنه من “معلومات مضللة”، مشيرا إلى إعلان روسيا سحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن كل الأحداث التي جرت حتى اليوم توضح أن على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يكونوا مستعدين للرد على أي من هذه “التحركات العدوانية من روسيا”.

وعن الخطوات التي من المقرر أن تتخذها الولايات المتحدة غير فرض العقوبات، قال وربيرغ إن بلاده ما زالت تفضل المسار الدبلوماسي، ورفض توقع الصراع العسكري.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تصف ما أقدم عليه بوتين أمس بـ”غزو للأراضي الأوكرانية” لأنها لا تريد أن تفاقم الأزمة.

وذكّر بأن الولايات المتحدة تستعد منذ أسابيع عبر دعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقوات أمريكية، كما سبق أن قدّمت 2.7 مليار دولار في صورة مساعدات دفاعية عسكرية لأوكرانيا منذ سنوات.

الحل لن يأتي من الصين

وقال سامويل وربيرغ إن موقف المجتمع الدولي من الأزمة الروسية موحد “كما لم يكن من قبل” في رفض وإدانة للقرار “غير القانوني” والاتفاقات بين مجلس الدوما الروسي (النواب) والأقاليم الأوكرانية الانفصالية.

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره الصيني وانغ يي الوضع في أوكرانيا، مضيفا أن “الحل لن يأتي من الصين”.

ووصف وربيرغ في اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك بأنه “حبر على ورق” و”لا قيمة له”.

وأضاف أن الاعتراف انتهاك لاتفاقات مينسك (التي أبرمت في 2015 لإحلال السلام في أوكرانيا) وللسيادتين الدولية والإقليمية.

وذكر أن بلاده ما زالت تعتبرهما جزءا من أوكرانيا، مضيفا “كما نعتبر القرم جزءا منها أيضا”.

وأشار إلى الأمر التنفيذي الذي صدر الإثنين عن البيت الأبيض ويمنع أي مواطنين أمريكيين وشركات من التعامل تجاريا أو تمويل أنشطة اقتصادية مع أي فرد أو شركة من المنطقتين.

هل أقدم #بوتين على هذه المواجهة بسبب ضعف إدارة #بايدن عن الإدارات الأمريكية السابقة؟

سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية يُجيب.. pic.twitter.com/G5yv1IfUGM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2022

العقوبات ليست الوسيلة الوحيدة

واستطرد وربيرغ أن العقوبات ليست نتيجة ولا الوسيلة الوحيدة إنما هي جزء من الآليات والأدوات للضغط على روسيا، موضحا أن بعض تلك الأدوات يتمثل في تقديم مساعدة دفاعية عسكرية لأوكرانيا والتنسيق مع الحلفاء في الناتو.

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة لا تعتبر أن هذه العقوبات ضد روسيا والكيانات “الانفصالية” ستعطي نتيجة بين ليلة وضحاها، بينما رأى أنه “من الضروري إرسال رسالة رفض المجتمع الدولي والأمريكي لهذا الاعتراف غير القانوني”.

واعتبر أن الموقف الموحد بين أمريكا وأوكرانيا والحلفاء لا يُلزمها باتخاذ الإجراءات أو التحرك في الوقت نفسه، موضحا أن “لكل بلد مساره الخاص”.

وندد الغرب والأمم المتحدة باعتراف بوتين، مساء الإثنين، باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرقي أوكرانيا وأمر بنشر جنود روس فيهما.