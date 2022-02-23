استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد طفل فلسطيني (14 عامًا) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن “الطفل محمد شحادة استشهد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم”.

لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم تعلن الإضراب الشامل يوم غدٍ الأربعاء في كافة أرجاء المحافظة حدادا على روح الشهيــد الطفل محمد شحادة — فلسطين الآن (@paltimes2015) February 22, 2022

وفي وقت سابق، قال الناشط في بلدة (الخضر) أحمد صلاح لوكالة الأناضول إن “الطفل محمد رزق شحادة صلاح أصيب بعدما أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه قرب الجدار الفاصل في البلدة”.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت طاقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى الطفل واعتقلته.

شهيد #فلسطين اليوم

الفتى #محمد_شحادة

ارتقى برصاص الاحتلال في بيت لحم..

أطفال بعمر الورد تنتزع طفولتهم بسبب بشاعة ووحشية الاحتلال… بالأحمر كفناه.،، بألاخضر كفناه، بالاسود كفناه،، بالأبيض كفناه .!!! pic.twitter.com/Vvc8HWY8Gh — maya rahhal (@Memyrahhal77) February 22, 2022

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة إعدام الطفل شحادة معتبرة أن هذه الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل هي جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي للفلسطينيين بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وشددت على أن هذه الجريمة تعبر “عن مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وحمّلت الخارجية الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.

الفتى #محمد_شحادة (14 عاما) من بلدة الخضر في #بيت_لحم قتله جنود الاحتلال الصهيوني اليوم بزعم محاولته إلقاء زجاجة حارقة باتجاه سيارات المستوطنين ننتظر ما توعدت به سلطة رام الله pic.twitter.com/NjGGcG7l05 — Izzadeen Ahmad (@IzzadeenAhmad) February 22, 2022

وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

من جهته، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته رصدت “وصول ثلاثة فلسطينيين مشتبه بهم إلى منطقة تعرضت فيها سيارات مدنية إسرائيلية لإلقاء زجاجات حارقة في الآونة الأخيرة”.

#محمد_شحادة يرتقي شهيدا، ١٤ عاما قضاها في هذه الدنيا ، وغادر للقاء ربه، محمد الذي قتله الصهانية ، قتله من قبل من نسق معهم أمنيًا ، وأمد في عمر احتلالهم،ستنعي رام الله محمد شحادة لكن صدقوني لايحتاج لبيان من سلطة تواصل التنسيق الأمني الذي يقتل وسيقتل اخوة له في عمر الزهور.#فلسطين pic.twitter.com/Xfb5tr97KN — MOHAMMED AMEEN (@mohammedapa) February 22, 2022

وأضاف “أطلق الجنود النار نحو أحد المشتبه بهم أثناء إلقائه زجاجة حارقة وأصابوه”.

وزعم الجيش في بيانه أن جنوده قدّموا الإسعافات الأولية للطفل الفلسطيني في المكان قبل إعلان وفاته متأثرا بإصابته.

وتشهد الضفة الغربية أحداث عنف متصاعدة منذ تعثّر محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة مع إسرائيل في 2014.

🔰 تعقيب حركة الجهاد الإسلامي على إعدام الاحتلال للفتى محمد رزق شحادة pic.twitter.com/PHUiNBzkeA — Mithaq | ميثاق (@MithaqMedia) February 22, 2022