اخلعي حجابك أولًا.. موظفو بنك في ولاية هندية يرفضون طلب مسلمة سحب أموالها (فيديو)

حاول موظفو أحد البنوك في ولاية البنغال الغربية بالهند منع فتاة مسلمة من سحب الأموال، واشترطوا عليها خلع حجابها أولًا.

ونشب جدل حاد بين والد الفتاة وموظفي البنك، بينما صوّرت الفتاة الواقعة التي أثارت استياء واسعًا دفع البنك لنشر اعتذار رسمي على حساباته في مواقع التواصل.

كما زار المدير الإقليمي للبنك منزل الفتاة وقدّم اعتذارًا لها.

اخلعي حجابكِ أولًا.. موظفو بنك في ولاية كارناتاكا الهندية يرفضون طلب امرأة مسلمة سحب أموالها#الهند #إسلام pic.twitter.com/CtPRwBoEG9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 23, 2022

وتأتي الواقعة في إطار حملات قمع الأقليات داخل الهند، إذ يتعرّض المسلمون لموجات عنف واعتداءات واسعة النطاق في عدد من الولايات من هندوس متطرّفين بتحريض من حزب باراتيا جاناتا الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقررت ولاية كارناتاكا منع الطالبات من ارتداء الحجاب في المدارس، وهو ما أدى إلى موجة مضايقات لفتيات مسلمات محجبات.

وانتشر مؤخرًا مقطع فيديو لطالبة محجبة تتعرّض للمضايقة من طلاب هندوس يلوّحون بأوشحة الزعفران مرددين هتافات مثل “المجد للإله راما”، لترد عليهم الفتاة بتكبيرات زلزلت أرجاء الجامعة في مقطع حظي بتفاعل واسع.

كما تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة توثّق الدمار الذي خلّفه اعتداء مجموعة من المتطرّفين الهندوس على مسجد ومنازل تابعة للمسلمين في إحدى قرى ولاية هاريانا شمالي الهند.

وأفادت منصة (ميلات تايمز) الهندية بأن “العدوان المخطط” الذي وقع في قرية ناجال أدى إلى إصابة نحو 20 شخصًا من أبناء القرية المسلمين بجروح بالغة، بجانب الاعتداء على النساء بأسلحة حادة وضربهن بالعصي.

وقبل أيام، انتشرت حملات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، بعد إعلان وفاة شاب مسلم بسبب التعذيب داخل مخفر للشرطة، وكذلك مع مطالبة راهب هندوسي بدولة خالية من المسلمين.