إضراب شامل في بيت لحم بعد استشهاد طفل والاحتلال يهدم 4 مساكن بالضفة (فيديو)

عمّ الإضراب الشامل محافظة بيت لحم اليوم الأربعاء حدادًا على طفل استُشهد ليل أمس، في حين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة بينما شرعت آلياته بهدم مبانٍ لفلسطينيين جنوب الخليل وتجريف أراضٍ زراعية في غزة.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساكن في قرية شعب البطم شرق يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية بحجة البناء دون ترخيص.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال هدمت أربعة مساكن من الطوب والصفيح في قرية شعب البطم شرق يطا، تعود ملكيتها إلى عائلة جبارين.

40 فردًا في العراء

وأضاف أن المساكن تؤوي نحو 40 فردًا أصبحوا في العراء، مشيرًا إلى أن الهدف من الهدم توسيع ما تسمى مستوطنة “أفيجال” المحاذية للقرية والمقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل.

وناشد العمور المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم.

إضراب شامل في بيت لحم

يأتي ذلك بينما عمّ الإضراب الشامل محافظة بيت لحم اليوم حدادًا على الشهيد الطفل محمد رزق شحادة صلاح (14 عامًا) من بلدة الخضر.

وكان صلاح قد استشهد مساء أمس في المنطقة الغربية لبلدة الخضر “باكوش” برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي الإضراب تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم.

مضايقات وحملة اعتقالات

في السياق، شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة شملت 22 مواطنًا من الضفة بينهم 13 من محافظة الخليل.

وفي نابلس، عرقلت قوات الاحتلال اليوم وصول الطلبة إلى مدراسهم في قرية اللِّبن الشرقية لليوم الثالث على التوالي، وذلك بذريعة تأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال انتشرت على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، قرب مدخل قرية اللِّبن الشرقية وعرقلت وصول الطلبة إلى مدارسهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف طلبة اللِّبن “الساوية الثانوية” منذ شهور وتحاول منعهم من الوصول إلى المدرسة وتعرّض بعضهم للاعتداء والاعتقال، بينما جرى إغلاق المدرسة أكثر من مرة.

تجريف أراضٍ زراعية في غزة

وفي غزة، توغلت آليات الاحتلال اليوم شرق منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن 8 آليات عسكرية تضم دبابات وجرافات توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الحدودية شرق منطقة الفخاري انطلاقًا من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي وسط أعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية وأطلقت أعيرة نارية بشكل متقطع في المنطقة.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع بين الفينة والأخرى وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو زراعتها.