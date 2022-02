إصابة 20 مسلما في “عدوان مخطط” نفذه متطرفون هندوس (فيديو)

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق الدمار الذي خلّفه اعتداء مجموعة من المتطرفين الهندوس على مسجد ومنازل تابعة للمسلمين في إحدى قرى ولاية هاريانا شمالي الهند.

يُظهر أحد الفيديوهات آثار الحطام والخراب الذي حل بمجموعة من مساجد المسلمين، ويوضح فيديو آخر ما خلّفه عدوان على أحد مساجد القرية يشمل ملصقات ومنشورات عليها رمز “الإله رام” عند الهندوس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأفادت منصة (ميلات تايمز) الهندية بأن “العدوان المخطط” الذي وقع في قرية ناجال أدى إلى إصابة نحو 20 شخصًا من أبناء القرية المسلمين بجروح بالغة، بجانب الاعتداء على النساء بأسلحة حادة وضربهن بالعصي.

وشجب الناشط الهندي أذاد صايفي أعمال العنف ضد المسلمين قائلًا “الممتلكات التي تبلغ قيمتها ملايين الروبيات تضيع في أعمال الشغب هذه التي تحدث في البلاد بسرعة كبيرة، الكراهية لا تفيد إلا الحزب الحاكم الذي تسبب في أعمال الشغب”.

وأضاف صايفي في نداء للمجتمع الإسلامي الهندي “ولكن لا داعي للذعر واستمروا في الدعاء من أجل السلام لوطننا”.

وشارك الناشط محمد شابد فيديو الخراب الذي خلّفه الاعتداء، وعلق عليه قائلًا “يومًا تلو الآخر، تُرتكب الفظائع ضد المسلمين. اللهم احفظ كل المسلمين آمين”.

في هذا الهجوم، أصيب رجال ونساء وفتيات أيضًا، وتم تخريب بضائع قيمتها آلاف الروبيات ودراجات نارية وغسالات وغيرها، وفي الوقت الحاضر فإن مسلمي ناجال خائفون ومذعورون.

وقبل أيام، انتشرت حملات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، بعد إعلان وفاة شاب مسلم بسبب التعذيب داخل مخفر للشرطة، وكذلك مع مطالبة راهب هندوسي بدولة خالية من المسلمين.

Normal day for Muslims in a Hindu Rashtra. Hindutva terrorists attacked mosque and homes, 20 people injured.#IslamophobiaInIndia https://t.co/YZnme4Vi4f

— بے زار (@Bezariyat) February 22, 2022