إصابة 20 مسلما في “عدوان مخطط” نفذه متطرفون هندوس (فيديو)
تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق الدمار الذي خلّفه اعتداء مجموعة من المتطرفين الهندوس على مسجد ومنازل تابعة للمسلمين في إحدى قرى ولاية هاريانا شمالي الهند.
يُظهر أحد الفيديوهات آثار الحطام والخراب الذي حل بمجموعة من مساجد المسلمين، ويوضح فيديو آخر ما خلّفه عدوان على أحد مساجد القرية يشمل ملصقات ومنشورات عليها رمز “الإله رام” عند الهندوس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
हरियाणा: यमुनानगर के नागल गांव में की मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़, मजिस्दों को भी बनाया निशाना, हमले में 20 लोग घायल है। pic.twitter.com/rnUeSbuwpd
— Millat Times (@Millat_Times) February 22, 2022
وأفادت منصة (ميلات تايمز) الهندية بأن “العدوان المخطط” الذي وقع في قرية ناجال أدى إلى إصابة نحو 20 شخصًا من أبناء القرية المسلمين بجروح بالغة، بجانب الاعتداء على النساء بأسلحة حادة وضربهن بالعصي.
وشجب الناشط الهندي أذاد صايفي أعمال العنف ضد المسلمين قائلًا “الممتلكات التي تبلغ قيمتها ملايين الروبيات تضيع في أعمال الشغب هذه التي تحدث في البلاد بسرعة كبيرة، الكراهية لا تفيد إلا الحزب الحاكم الذي تسبب في أعمال الشغب”.
"ये लोग राम का अपमान कर रहे हैं , देखिए ये तस्वीर, ऊपर मोदी की फोटो है और सबसे नीचे राम की. हम प्रशासन से इसके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करते हैं", वायरल वीडियो में लोग कह रहे हैं..#BJP #ModiJi pic.twitter.com/5NZwRMJFDM
— Akhlad khan (@BawaNaaved) February 22, 2022
وأضاف صايفي في نداء للمجتمع الإسلامي الهندي “ولكن لا داعي للذعر واستمروا في الدعاء من أجل السلام لوطننا”.
وشارك الناشط محمد شابد فيديو الخراب الذي خلّفه الاعتداء، وعلق عليه قائلًا “يومًا تلو الآخر، تُرتكب الفظائع ضد المسلمين. اللهم احفظ كل المسلمين آمين”.
एक के बाद एक मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। या अल्लाह सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए आमीन https://t.co/xZvFfhmqZk
— Mohammad Shahid (محمد شاہد) (@Shaikh_Shahid92) February 22, 2022
في هذا الهجوم، أصيب رجال ونساء وفتيات أيضًا، وتم تخريب بضائع قيمتها آلاف الروبيات ودراجات نارية وغسالات وغيرها، وفي الوقت الحاضر فإن مسلمي ناجال خائفون ومذعورون.
وقبل أيام، انتشرت حملات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، بعد إعلان وفاة شاب مسلم بسبب التعذيب داخل مخفر للشرطة، وكذلك مع مطالبة راهب هندوسي بدولة خالية من المسلمين.
यह घटना हरियाणा के यमुना नगर, नागल गांव में हुई। मुस्लिमों के घरों और मस्जिद में तोड़फोड़, 20 लोग घायल, एसएचओ और हेड कांस्टेबल निलंबित.. इस बीजेपी सरकार ने इस देश को नर्क में डाल दिया है। #Haryana #Muslims #BJP pic.twitter.com/EamS2ir6Z6
— Akhlad khan (@BawaNaaved) February 22, 2022
देश में हो रहे जल्दी जल्दी इन दंगो में करोड़ों रुपयों की संपत्ति का नुकसान होता है,
नफरत तो खैर दंगा कराने वाली पार्टी को फायदेमंद ही है।
लेकिन
घबराना नहीं , अमन और चैन की दुआ देश के लिए कयामत करते रहना। एक दिन जरूर ये नफरती लोग मुंह की खायेंगे। https://t.co/5aDRTINj4n
— आजाद हिंद। (@AazadSaifi786) February 22, 2022
बहुत अफ़सोस सरकार के इशारे पर ज़ुल्म हो रहा है https://t.co/9YDaVAmeNL
— Junaid Khan (@motihari4028) February 22, 2022
Normal day for Muslims in a Hindu Rashtra. Hindutva terrorists attacked mosque and homes, 20 people injured.#IslamophobiaInIndia https://t.co/YZnme4Vi4f
— بے زار (@Bezariyat) February 22, 2022
ये सोचा समझा प्लान है पूरे मुल्क में मुसलमान को और उनके जायदाद को खत्म करने का होश में आओ मुसलमानो वरना रोहिंग्या मुसलमान जैसा हश्र होगा अपनी हिफाज़त के लिए तैयार रहो https://t.co/q6AliBz5Ou
— Bani Adam (@AbalHasanBA1) February 22, 2022