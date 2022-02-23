أول رد من جمال وعلاء مبارك بشأن حساباتهما المصرفية في سويسرا

أصدر الممثلون القانونيون لجمال وعلاء مبارك بيانا ينفي وجود أي حسابات بنكية لنجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك لم يتم الكشف عنها رسميا.

جاء ذلك في أعقاب نشر صحف أجنبية تسريبات تشير إلى وجود عشرات الحسابات السرية لمسؤولين من دول عدة في مصرف (كريدي سويس) السويسري بينهم علاء وجمال مبارك.

وأثار البيان ردود فعل واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد السخرية من فحواه.

وقال البيان إن جميع ممتلكات جمال وعلاء مبارك سواء في مصر أو خارجها تم الإفصاح عنها بشكل كامل وشفاف خلال تحقيقات شاملة استمرت نحو 10 سنوات.

بيان من الممثلين القانونيين لعلاء وجمال مبارك (الجزيرة مباشر)

وأضاف أن علاء وجمال مبارك لم يرتكبا أي “انتهاك قانوني” في ما يتعلق بالأموال والحسابات المصرفية التي يحتفظان بها.

وشدد البيان على ضرورة تحري وسائل الإعلام الدقة والاعتماد على الوقائع بدلا من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

وتنوعت ردود الفعل بين السخرية والتعبير عن الغضب بسبب غياب الشفافية ومحاسبة أي مسؤول في مصر عن مصدر ثروته.

من ضمن عملاء بنك #كريدي_سويس الآخرون المرتبطون بحسني مبارك هم قطب المال الراحل حسين سالم – الذي عمل كمستشار مالي لمبارك لما يقرب من ثلاثة عقود

هاي نبذه مختصره عن بعض ماجاء في التقرير يستحق القراءة رابط التقرير 👇https://t.co/5NVD2P1jYf#جمال_مبارك#Credit_Suisse pic.twitter.com/SUDtjjYraT — Randa Ahmed (@Rimas_Rosa) February 21, 2022

وعلّق حساب لشخص يُدعى مصطفى على تويتر “يا خسارة لو كان مصر فيها حكومة أو إعلام أو نائب عام كانوا علقوا على تقرير بنك سويسرا وتهريب علاء مبارك وعمر سليمان وهشام طلعت مصطفى أموال الشعب الفقير قوي”.

يا خسارة لو كان #مصر فيها حكومة أو اعلام أو نايب عام أو حماة الوطن كانوا علقوا علي تقرير بنك #سويسرا و تهريب علاء مبارك و عمر سليمان و هشام طلعت مصطفي اموال الشعب الفقير قوي #رد_علاء_مبارك #الاهرام #الاخبار — mostafa othman (@mostafatwits) February 22, 2022

وأشار حساب لشخص آخر يدعى حمدي إلى الفكرة نفسها “أنت فاكر أن ولاد مبارك معملوش مليارات من البلد. أبوهم ماسك البلد بكل خيرها طبعا هيعملوا مليارات أصل مين يقدر يحاسبهم وقتها؟”

هو. انت فاكر أن ولاد مبارك معملوش مليارات من البلد ناس ابوهم ماسك البلد بكل خيرها طبعا هيعملوا مليارات اصل مين يقدر يحاسبهم وقتها؟ محدش انت مش ف دوله اوروبيه فيها الكبير والصغير بيتحاسب ولو انت فاكر غير كده دى مشكلتك أنت#رد_علاء_مبارك — Hamdy (@HamdyAh66084211) February 22, 2022

وفي السياق ، سخر آخرون من نفي علاء وجمال مبارك وجود أي حسابات غير معلن عنها رسميا ودشنوا وسم بعنوان (رد علاء مبارك) للتغريد من خلاله.

#رد_علاء_مبارك

كلنا لصوص يا عزيزي وكل واحد مسؤول في مااسر ليه C. D😂😂 — مصطفي عبدالرحمن (@OsKZaAtVzoh1vJM) February 22, 2022

وكانت صحيفتا (الغارديان) البريطانية و(نيويورك تايمز) الأمريكية قد نشرتا تحقيقا استقصائيا كشف عن وجود 6 حسابات مصرفية لجمال وعلاء مبارك بينها حساب مشترك بلغت قيمته 196 مليون دولار في عام 2003.

كشفت صحيفة"زود دوتيشيه"الألمانيه عن تسريبات بمستندات وصلت لها بالبريد من مجهول ان جمال وعلاء مبارك ضمن لائحة تتضمن رجال اعمال وشخصيات عالميه لها حسابات ببنك كريدى سويس بسويسرا يملك منها الاخوين 6 حسابات فى احداها196 مليون دولار تم ايداعهم عام 2003.. 👇 — احلام2 (@ahlaamm___2020) February 21, 2022

وكشفت التقارير أيضا عن حسابات لرجال أعمال وسياسيين محسوبين على النظام المصري السابق من بينهم اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الأسبق ونائب الرئيس المخلوع، ورجل الأعمال حسين سالم.

واعتمدت التقارير على بيانات أكثر من 18 ألف حساب في مصرف (كريدي سويس) منذ مطلع أربعينيات القرن الماضي حتى نهاية 2010.

عمر سليمان ٦٣ مليون فرنك سويسري (الراجل بدا يحوش في سويسرا متاخر في ١٩٩٦)

علاء وجمال مبارك ٢٧٧ مليون فرنك سويسري (بداو يحوشوا بدري من سنة ١٩٨٧ يدوب بابا كان بقاله ٥ سنين رئيس)

البرنس حسين سالم ١٠٤ مليون فرنك (برنس لانه بدا يحوش سنة ١٩٧٤ بعد سنة واحدة من حرب اكتوبر) pic.twitter.com/4ZkwPub2Vg — saker صقر (@sakerElnour) February 21, 2022

ووفقا للتقارير، فقد جاءت مصر في مقدمة الدول التي يمتلك مسؤولوها حسابات سرية في مصرف (كريدي سويس).

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن علاقة الشقيقين بالبنك استمرت لعقود حيث تم فتح أول حساب مشترك لهما عام 1993.

وبحلول عام 2010 -أي قبل عام من الإطاحة بوالدهما- كان أحد الحسابات التابعة لعلاء مبارك يحتوي على نحو 138 مليون دولار أمريكي.

يا عيلاء جبت الفلوس منين يا عيلاء

طب بلاش انه بابا المخلوع مبارك كان بيساعدك

قولنا كنت بتشتغل ايه كشاب مصري مكافح يخليك تفتح حسابات بمليارات في بنوك سويسرا #رد_علاء_مبارك — Osama Gaweesh (@osgaweesh) February 22, 2022

وكان علاء وجمال من بين شخصيات محسوبة على نظام مبارك واجهت تهما بالفساد المالي في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل.

وفي عام 2015، أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن ثلاث سنوات على الشقيقين ووالدهما بتهم تتعلق بالاختلاس والفساد.