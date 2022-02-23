الأزمة الأوكرانية.. أردوغان يبلغ بوتين بعدم اعتراف تركيا بقراراته ويعرض الوساطة بين موسكو وكييف

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض بلاده اعتراف روسيا رسميًا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، عارضًا الوساطة بين كييف وموسكو لحل الأزمة دبلوماسيًا من خلال الحوار.

ودعا أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين مجددًا خلال اتصال هاتفي بينهما، الأربعاء، للحوار مع أوكرانيا، وأكد ضرورة تغليب الدبلوماسية لحل الأزمة.

أجرى رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلادمير بوتين وأوضح الرئيس أردوغان أن تركيا مستعدة لتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقها لخفض التوتر والحفاظ على السلام pic.twitter.com/ctxmLGN05i — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) February 23, 2022

وقالت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة في بيان إن أردوغان وبوتين تناولا هاتفيًا الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن أردوغان نوّه إلى الأهمية التي توليها تركيا للحوار الوثيق مع روسيا في الملفات الإقليمية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال الهاتفي مجددًا على رفض تركيا الاعتراف بالخطوات التي تنتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وشدد على ضرورة التوصّل إلى حل بموجب اتفاقيات مينسك.

وأوضح أردوغان أن تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ولا سيما الاشتباك العسكري “ليس في صالح أحد” مشيرًا إلى ضرورة استمرار الاتصالات الدبلوماسية واللقاءات بين الجانبين.

عاجل | الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير #بوتين الأزمة بين #روسيا و #أوكرانيا

• أردوغان أكد لبوتين استعداده للإسهام في تخفيف حدة التويتر وحل #الأزمة_الأوكرانية_الروسية

• أردوغان أبلغ بوتين أن الصراع العسكري مع أوكرانيا ليس في صالح أحد#تركيا — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 23, 2022

وأعرب أردوغان استعداد بلاده لتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقها لخفض التوتر والحفاظ على السلام.

وفي السياق، دعا الرئيس التركي نظيره الروسي لزيارة أنقرة “في أقرب وقت” لعقد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والذي عُقدت النسخة الأخيرة منه في مدينة سوتشي الروسية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال إن تركيا “ستواصل اتخاذ موقف بنّاء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية”.

من جانبه، عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاتصال الهاتفي عن خيبة أمله للرئيس التركي حيال ما وصفها بمحاولات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتجاهل المطالب الأمنية المشروعة لروسيا.

عاجل | الكرملين: #بوتين عبر لـ #أردوغان عن خيبة أمله لمحاولات الناتو وواشنطن تجاهل هواجس ومطالب #روسيا الأمنية الشرعية #تركيا #الولايات_المتحدة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 23, 2022

وفي وقت سابق من اليوم، عرض أردوغان الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن تركيا “ستتخذ خطوات لا تضر بعلاقاتها الثنائية مع البلدين”، وأضاف في تصريحات صحفية من على متن طائرته خلال عودته إلى تركيا قاطعًا جولته الأفريقية “ليس من الممكن أن نتخلّى عن أي من (البلدين).. لدينا علاقات سياسية وعسكرية مع روسيا ولدينا أيضًا علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية مع أوكرانيا”.

وأضاف “هدفنا أن نحل الأزمة دون أن يكون علينا الاختيار بين الإثنين”.

وحثّ أوكرانيا وروسيا على استئناف المفاوضات مشيرًا إلى أن حلف الأطلسي بحاجة إلى “تحديد موقفه” بعد قمة اليوم.

وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتربطها علاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا.

وأمس، أكد أردوغان لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي رفض أنقرة أي قرار ينال من وحدة أراضي أوكرانيا، مشيرًا إلى ضرورة “استغلال السبل الدبلوماسية كلها على الساحة الدولية” لحل الأزمة.

وأشار إلى أن تركيا أعربت عن موقفها من خلال بيان وزارة خارجيتها، مؤكدًا أن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجمهوريتين المزعومتين “غير مقبول”.

واحتدمت الأزمة الأوكرانية الروسية في أعقاب إعلان بوتين، مساء الإثنين، اعتراف بلاده رسميًا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

ورأت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلالية دونيتسك ولوغانسك “بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا”.

يذكر أن تركيا مقرّبة من كييف التي اشترت منها مؤخرًا طائرات مسيّرة عسكرية، لكنها تعتمد كذلك على موسكو من ناحية إمداداتها بالطاقة والحبوب إضافة إلى منتجات أخرى.

وسبق أن اشترت أنقرة أيضًا منظومة (إس-400) الروسية الدفاعية المضادة للطائرات.