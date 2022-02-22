مواجهة ونذر حرب تتصاعد.. الأزمة الأوكرانية الروسية.. لحظة بلحظة

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، الجيش بـ”حفظ السلام” في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا اللتين اعترف باستقلالهما.

ويأمر المرسومان اللذان وقعهما بوتين، وزارة الدفاع الروسية بأن “تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي (الجمهوريتين الشعبيتين)” دونيتسك ولوغانسك.

وتنشر روسيا منذ أسابيع عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا، في حشد يؤكد الغرب أن هدفه هو غزو جارتها.

وفي وقت سابق من الإثنين، اعترف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وفي خطاب حماسي متلفز استمرّ 65 دقيقة، وجّه بوتين سيلاً من الانتقادات لأوكرانيا، واصفاً إياها بالدولة الفاشلة ومعتبراً أنّها ليست إلا “دمية” في أيدي الغرب.

ولمّح بوتين أكثر من مرة إلى أنّ أوكرانيا هي تاريخياً جزء من روسيا، متّهماً سلطات كييف باضطّهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ”حرب خاطفة” ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

وتابع بوتين “أعتقد أنّه من الضروري اتخاذ قرار تأخّر كثيراً، بالاعتراف فوراً باستقلال كلّ من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وسيادتهما”.

وفتح اعتراف بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين الباب أمام انتشار عسكري روسي فيهما بناء على طلبهما.

وفيما يلي آخر تطورات الأزمة لحظة بلحظة:

سي إن إن عن نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر: نحن على استعداد للرد على الخطوة التي أعلنت عنها موسكو

جون فاينر: نخطط لاتخاذ إجراءات إضافية الثلاثاء ردا على القرار الروسي

جون فاينر: لا زلنا نعتقد أن روسيا قد تقوم بعمل عسكري في أوكرانيا في أي وقت استنادا لأحدث المعلومات الاستخباراتية

جون فاينر: العمل العسكري الروسي قد يحدث الليلة أو غدا أو في الأيام المقبلة

فاينر: كل الإشارات التي نراها على الأرض بما في ذلك ما كشف الكرملين عنه تدل على أن روسيا ماضية في عملها العسكري وليس اتباع الدبلوماسية

فاينر: الخطوة التي اتخذتها روسيا اليوم بعيدة عن الدبلوماسية وتمزق اتفاقية مينسك

فاينر: لم نغلق الباب أمام الدبلوماسية وعقد اجتماع بين بايدن وبوتين يعتمد على ما سيحدث خلال الأيام المقبلة

فاينر: لن يعقد أي اجتماع دبلوماسي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي إذا قامت موسكو بعمل عسكري في أوكرانيا

رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تتجاوز 97 دولارا للبرميل مع تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية

مسلح من إقليم دونيتسك الشعبية يحمل سلاحا في مواقع قتالية على خط الانفصال عن القوات المسلحة الأوكرانية (رويترز)