مواجهة ونذر حرب تتصاعد.. الأزمة الأوكرانية الروسية.. لحظة بلحظة
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، الجيش بـ”حفظ السلام” في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا اللتين اعترف باستقلالهما.
ويأمر المرسومان اللذان وقعهما بوتين، وزارة الدفاع الروسية بأن “تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي (الجمهوريتين الشعبيتين)” دونيتسك ولوغانسك.
وتنشر روسيا منذ أسابيع عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا، في حشد يؤكد الغرب أن هدفه هو غزو جارتها.
وفي وقت سابق من الإثنين، اعترف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك.
وفي خطاب حماسي متلفز استمرّ 65 دقيقة، وجّه بوتين سيلاً من الانتقادات لأوكرانيا، واصفاً إياها بالدولة الفاشلة ومعتبراً أنّها ليست إلا “دمية” في أيدي الغرب.
ولمّح بوتين أكثر من مرة إلى أنّ أوكرانيا هي تاريخياً جزء من روسيا، متّهماً سلطات كييف باضطّهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ”حرب خاطفة” ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.
وتابع بوتين “أعتقد أنّه من الضروري اتخاذ قرار تأخّر كثيراً، بالاعتراف فوراً باستقلال كلّ من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وسيادتهما”.
وفتح اعتراف بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين الباب أمام انتشار عسكري روسي فيهما بناء على طلبهما.
وقع #بوتين على القرار فانطلقت الاحتفلات في #دونيتسك.. #روسيا تعترف باستقلال #دونيتسك و #لوغانسك..#أوكرانيا pic.twitter.com/NakxrAjFnA
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2022
وفيما يلي آخر تطورات الأزمة لحظة بلحظة:
- سي إن إن عن نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر: نحن على استعداد للرد على الخطوة التي أعلنت عنها موسكو
- جون فاينر: نخطط لاتخاذ إجراءات إضافية الثلاثاء ردا على القرار الروسي
- جون فاينر: لا زلنا نعتقد أن روسيا قد تقوم بعمل عسكري في أوكرانيا في أي وقت استنادا لأحدث المعلومات الاستخباراتية
- جون فاينر: العمل العسكري الروسي قد يحدث الليلة أو غدا أو في الأيام المقبلة
- فاينر: كل الإشارات التي نراها على الأرض بما في ذلك ما كشف الكرملين عنه تدل على أن روسيا ماضية في عملها العسكري وليس اتباع الدبلوماسية
- فاينر: الخطوة التي اتخذتها روسيا اليوم بعيدة عن الدبلوماسية وتمزق اتفاقية مينسك
- فاينر: لم نغلق الباب أمام الدبلوماسية وعقد اجتماع بين بايدن وبوتين يعتمد على ما سيحدث خلال الأيام المقبلة
- فاينر: لن يعقد أي اجتماع دبلوماسي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي إذا قامت موسكو بعمل عسكري في أوكرانيا
- رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تتجاوز 97 دولارا للبرميل مع تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية
- الرئيس الأمريكي: وقعت على أمر تنفيذي لحرمان روسيا من فرصة الاستفادة من انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي.
- بايدن: نواصل التشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء بما في ذلك أوكرانيا بشأن الخطوات التالية.
- الرئيس الأوكراني: اعتراف روسيا بالمتمردين انتهاك لسيادة أوكرانيا.
- الرئيس الأوكراني: ننتظر خطوات دعم حاسمة وواضحة من قبل شركائنا.
- الرئيس الأوكراني: ندعو إلى قمة طارئة لأعضاء صيغة نورماندي لبحث الإجراءات الروسية الأخيرة.
- الرئيس الأوكراني: نؤيد التسوية السلمية والدبلوماسية وحدود أوكرانيا الدولية ستبقى كما هي.
- وزير الخارجية الأوكراني: يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لحجم العقوبات على روسيا ومداها الزمني
- وزير الخارجية الأوكراني: كييف تصر على أن الأفعال الروسية الإضافية تعتمد على طبيعة رد فعل العالم
- وزير الخارجية الأوكراني: يجب أن تتأكد روسيا تماما من أنه عندما يتحدث العالم عن العقوبات فهو مستعد فعلا لفرضها
- إن بي سي عن مصادر: الحكومة الأوكرانية نقلت تقنيات أمنية هامة والقيادة العسكرية خارج كييف تحسبا لهجوم روسي.
- رئيس وزراء كندا: ندين بشدة اعتراف روسيا بما يسمى “الدول المستقلة” في أوكرانيا.
- ترودو: نعتبر الاعتراف الروسي انتهاكا صارخا لسيادة أوكرانيا والقانون الدولي وسنفرض عقوبات اقتصادية ردا على ذلك.
- بلومبيرغ عن مصادر: الولايات المتحدة تنقل موظفي سفارتها في أوكرانيا إلى بولندا لأسباب أمنية.
- أيه بي سي نقلا عن مسؤول بالإدارة الأمريكية: موسكو ما زالت تستعد لغزو أوكرانيا في الساعات أو الأيام المقبلة
- أيه بي سي: واشنطن تحث الرئيس الأوكراني على التوجه نحو مدينة لفيف غربي أوكرانيا حفاظا على سلامته
- سي بي إس نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع: سنواصل جهودنا الدبلوماسية حتى تتحرك الدبابات لكننا لسنا تحت أي أوهام
- سي إن إن عن مسؤول أمريكي: ليس من المرجح عقد قمة بين الرئيسين بايدن وبوتين
- بعثة بولندا بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: قرارات بوتين تقوض دور المنظمة في تسوية سلمية للنزاع
- مصدر دبلوماسي روسي للجزيرة: جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا ستعقد الساعة 5 فجرا بتوقيت مكة المكرمة
- رويترز عن رئيس الوزراء الأسترالي: وصف القوات الروسية في أوكرانيا بأنها قوات حفظ سلام غير منطقي
- رويترز عن رئيس الوزراء الأسترالي: سنمضي إلى جانب حلفائنا في فرض عقوبات على روسيا
- بلومبيرغ عن مصادر: الدبلوماسيون الأمريكيون يمكن أن يعودوا لأوكرانيا في وقت لاحق اليوم إذا لم يحدث غزو روسي
- بلومبيرغ عن مصادر: إدارة بايدن تأمر جميع موظفي وزارة الخارجية المتبقين في أوكرانيا بمغادرة البلاد
- البيت الأبيض: بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين القيام بأنشطة اقتصادية في دونيتسك ولوهانسك
- رويترز عن دبلوماسيين: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طلبت اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.
- وكالة أنباء إنترفاكس الروسية: قافلتان عسكريتان روسيتان عبرتا إلى داخل دونباس.
- المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: ندعم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الأزمة الأوكرانية وقرارات موسكو.
- وزير الخارجية الأوكراني: أوكرانيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الإجراءات الروسية غير القانونية.
- سي بي إس نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع: سنواصل جهودنا الدبلوماسية حتى تتحرك الدبابات لكننا لسنا تحت أي أوهام.
- وزيرة الخارجية الكندية: نجهز مع شركائنا وحلفائنا عقوبات اقتصادية ردا على قرار بوتين.
- وزيرة الخارجية الكندية: ندين بشدة الاعتراف الروسي بدونيستك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين.
- سي إن إن: واشنطن لا تزال ترى تحضيرات لعملية عسكرية روسية أوسع تشمل سفنا برمائية ومعدات للوحدات المحمولة جوا.
- البيت الأبيض: سنعلن عن عقوبات إضافية على روسيا غدا.
- وسائل إعلام روسية: عبور قافلتين عسكريتين روسيتين باتجاه دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.
- مراسل الجزيرة: روسيا تتعهد بضمان عمل المؤسسات المالية والبنكية بموجب اتفاقها مع دونيتسك ولوغانسك.
- الخارجية التركية: نرفض قرار روسيا الاعتراف بالمناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.
- الخارجية التركية: قرار روسيا الاعتراف بالمناطق الانفصالية مخالف لاتفاقات مينسك وخرق لوحدة أوكرانيا وسيادتها.
- مراسل الجزيرة: الاتفاق الروسي مع دونيتسك ولوغانسك مدته ١٠ سنوات قابلة للتمديد تلقائيا.
- رويترز: الاتفاق الروسي مع دونيتسك ولوهانسك يسمح بإنشاء قواعد عسكرية روسية في شرق أوكرانيا.
نيويورك تايمز: جنود روس دون شارات ورتب عسكرية وعشرات الآليات العسكرية على بعد ٦٠ كم من الحدود الأوكرانية.
- البيت الأبيض: الرئيس بايدن أجرى اتصالا مع نظيره الأوكراني لتأكيد التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
- عمدة كييف: روسيا ألغت القانون الدولي ومزقت بلادنا وعلى شركائنا فرض عقوبات قاسية عليها.
- برلين: المستشار الألماني والرئيسان الأمريكي والفرنسي اتفقوا على أن خطوة موسكو انتهاك واضح لاتفاقية مينسك.
- الإليزيه: ماكرون يدين قرار بوتين الاعتراف بالمناطق الانفصالية شرقي أوكرانيا ويدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن.
- الكرملين: بوتين يأمر الخارجية الروسية ببدء اتصالات مع دونيتسك ولوغانسك لإقامة علاقات دبلوماسية معهما.
- أكسيوس: اعتراف بوتين بدونيتسك ولوغانسك هو على الأرجح خطوة أولى لعملية عسكرية واسعة.
- الكرملين: بوتين يطلب من وزارة الدفاع الاتفاق مع دونيتسك ولوغانسك بما يسمح لروسيا بالدخول لضمان السلام فيهما.
- البنتاغون: رئيس هيئة الأركان المشتركة جدد التأكيد على دعم واشنطن الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
- رويترز: الخارجية التركية تنصح رعاياها في شرق أوكرانيا بالمغادرة بناء على التطورات الأخيرة.
- نيوزويك: مسؤولون أمريكيون يخشون أن يكون اعتراف بوتين بدونيتسك ولوغانسك حافزا لحرب شاملة.
- رويترز: بوتين يأمر بتنفيذ مهمة حفظ سلام في دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا.
- الأمين العام للنيتو: روسيا تختلق ذريعة لغزو أوكرانيا.
- واشنطن بوست: اعتراف موسكو رسميا باستقلال منطقتين أوكرانيتين هو ذريعة محتملة للحرب.
- وزير الخارجية الهولندي: سنرد بحزم بالتنسيق مع شركائنا على الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
- البيت الأبيض: الأمر التنفيذي سيخول فرض عقوبات على أي شخص يعمل في المناطق الانفصالية بأوكرانيا.
- البيت الأبيض: بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا يحظر الاستثمار أو التجارة في المناطق الانفصالية بأوكرانيا.
- البيت الأبيض: توقعنا خطوة كهذه من روسيا ونحن مستعدون للرد عليها فورا.
- البيت الأبيض: هذه الإجراءات منفصلة عن تدابير اقتصادية سريعة نعدها بالتنسيق مع الحلفاء إذا حدث غزو روسي.
- البيت الأبيض: سنعلن قريبا عن إجراءات إضافية تتعلق بانتهاك روسيا السافر للالتزامات الدولية اليوم.
- الأمم المتحدة: ندعم بشكل كامل وحدة الأراضي الأوكرانية.
- البيت الأبيض: الأمر التنفيذي يخول فرض عقوبات على أي شخص يعمل في تلك المناطق من أوكرانيا.
- البيت الأبيض: بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين أي تعاملات تجارية أو مالية مع دونيتسك ولوغانسك.
- بيان: الاتحاد الأوربي سيرد بعقوبات على كل من له مسؤولية في الاعتراف غير القانوني بالجمهوريات الانفصالية.
- الاتحاد الأوربي: سنرد بحزم على اعتراف موسكو باستقلال الانفصاليين الأوكرانيين.
- تاس: بوتين وقع اتفاقات للصداقة والتعاون والدعم المشترك مع دونيتسك ولوغانسك.
- بوتين يطلب من البرلمان الروسي الاعتراف الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
- جونسون: اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا.
- بوتين يوقع على مرسومين باعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.
- بوتين يعلن اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.https://twitter.com/ajmubasher/status/1495863396905848834