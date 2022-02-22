شاهد لحظة دخول قوافل عسكرية روسية إلى دونيتسك (فيديو)

حصلت قناة الجزيرة على صور حصرية للحظة دخول قوافل عسكرية روسية إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين على الحدود الأوكرانية.

وأظهرت التسجيلات المصورة طوابير من العربات العسكرية تشمل دبابات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بضواحي دونيتسك.

ومساء أمس الاثنين، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش بـ”حفظ السلام” في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا اللتين اعترف باستقلالهما.

ويأمر المرسومان اللذان وقعهما بوتين، وزارة الدفاع الروسية بأن “تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي (الجمهوريتين الشعبيتين)” دونيتسك ولوغانسك.

وتنشر روسيا منذ أسابيع عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا، في حشد يؤكد الغرب أن هدفه هو غزو جارتها.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، اعترف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك.