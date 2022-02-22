روسيا تقول إنها “منفتحة” على الدبلوماسية وتحذر من “حمام دم”.. والصين تدعو لضبط النفس

قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فجر الثلاثاء، إن شرق أوكرانيا كان على شفا “مغامرة عسكرية أوكرانية” لا يمكن لروسيا أن تسمح بها، وتعهد بأن موسكو لن تسمح بحدوث “حمام دم جديد” في المنطقة.

ودعا السفير فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الغرب إلى “التفكير مليا” وعدم زيادة الوضع سوءا في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو لا تزال “منفتحة على الدبلوماسية”.

وأضاف المندوب الروسي أن “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك” أعلنتا استقلالهما عام 2015، لكننا اعترفنا بهما اليوم فقط.

وأكد أنه من واجب روسيا حماية المدنيين الروس في أوكرانيا، وذلك أهم من تهديدات الدول الغربية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا بعد اعترافه باستقلالهما يوم الاثنين، مما فاقم من حدة أزمة يخشى الغرب من تطورها إلى حرب كبرى.

أوكرانيا: “حدودنا غير قابلة للتغيير”

بدوره قال مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن إن حدود أوكرانيا “غير قابلة للتغيير” على الرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها روسيا مؤخرا.

وقال سيرغي كيسليتسيا خلال الاجتماع الطارئ إن “الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليا كانت وستبقى غير قابلة للتغيير بصرف النظر عن أي بيانات أو أفعال من قبل روسيا الاتحادية”.

وأضاف أن “لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس بشكل جماعي وبشكل فردي، لكننا ملتزمون بتسوية سلمية ولا نرغب في أي استفزازات”.

وطالب موسكو “بإلغاء قرار الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك والعودة إلى طاولة المفاوضات” وسحب “قوات الاحتلال الروسي من أراضي أوكرانيا”.

واختتم كلمته بمخاطبة أعضاء المجلس قائلا “اليوم نحن نشهد الأمم المتحدة وهي في جنازتها.. فأي بلد في هذه المنظمة سيكون عليه الدور بعدنا”.

السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا يتحدث إلى وسائل الإعلام عقب اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رويترز)

الصين تدعو “لضبط النفس”

واكتفى المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جيون بكلمة مقتضبة خلال الجلسة لم تستغرق سوى دقيقتين، طالب فيهما “جميع الأطراف (دون تسمية) بضبط النفس والابتعاد عن أي خطوات قد تشعل فتيل التوتر”.

ودعا “جميع الأطراف المعنية إلى الحوار والتشاور والسعي إلى حلول تعالج مشاغل كل طرف على أساس من المساواة والاحترام المتبادل”.

وأضاف “الوضع الراهن في أوكرانيا بالغ التعقيد وقد نتج عن أفعال العديد من الجهات الفاعلة، ونعتقد أنه يجب على كل الدول تسوية النزاعات بالطرق السلمية وبناء على مقاصد ميثاق الأمم المتحدة”.

أمريكا وحلفاؤها ينددون بالخطوة الروسية

وانتقدت غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي قرار بوتين الاعتراف رسميا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين.

وحذرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في كلمتها من أن الرئيس الروسي بوتين “لن يكتفي بغزو أوكرانيا وأن عواقب قرار الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك ستمتد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا”.

وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفيرة باربارة وودوارد إن “روسيا دفعتنا جميعا إلى الحافة.. وفي سعيها لإعادة ترسيم الحدود بالقوة أظهرت ازدراء صارخا للقانون الدولي”.

وبدوره أدان مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة السفير نيكولا دو ريفيير، القرار الروسي وقال إن موسكو “اختارت المواجهة بديلا عن الدبلوماسية”، وأكد أن بلاده تعد حزمة من العقوبات ضد “من اتخذوا هذا القرار غير القانوني”.

وتضامن مندوبو الغابون وكينيا والمكسيك وغانا والهند مع أوكرانيا، وأكدوا في كلمات بلادهم أن التوترات التي يشهدها إقليم دونباس بشرق أوكرانيا منذ سنوات “لا يمكن أن تبرر الخطوة الروسية التي أعلن عنها الرئيس بوتين”.

أما مندوبة الإمارات السفيرة لانا زكي نسيبة فقد طالبت بـ”التهدئة وضبط النفس والمحافظة على الأمن الإقليمي والدولي”.

ودعت السفيرة الإماراتية في كلمتها إلى الحوار والتوصل إلى حل سلمي يتسق مع القانون الدولي وحسن الجوار وتنفيذ اتفاق مينسك.

وتقع منطقتا دونيتسك ولوغانسك في حوض دونباس الشرقية التي مزقتها النزاعات والتي يسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على أجزاء منها منذ 2014.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية في 16 مارس/ آذار 2014، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنّت هجوما على كييف.

وتنفي روسيا استعدادها لغزو أوكرانيا، وتتهم الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.