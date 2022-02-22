تجميد إجلاء عائلة “سالم” من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

جمّدت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أمر إجلاء عائلة “سالم” من منزلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأناضول عن محامي العائلة ماجد غنايم أن محكمة الاستئناف قبلت طلب “تجميد إجلاء الحاجة فاطمة سالم من منزلها بحي الشيخ جراح” في القدس المحتلة.

وأوضح المحامي أن المحكمة وافقت على تجميد قرار الإجلاء “مقابل إيداع 25 ألف شيكل (نحو 7700 دولار أمريكي)”.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الشهر الماضي قرارها إجلاء العائلة من منزلها في شهر مارس/آذار المقبل.

ولم تحدد محكمة الاستئناف الإسرائيلية موعد انعقادها مجددا للنظر في القضية.

وتواجه عائلة سالم منذ سنوات طويلة خطر الإجلاء من منزلها في حي الشيخ جراح، الذي تقيم فيه منذ عام 1948.

وتوتر الوضع مؤخرا في حي الشيخ جراح بعد أن نصب العضو المتطرف في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إيتمار بن غفير خيمة على أرض عائلة سالم، واعتبرها “مكتبا” له.

وقال تقرير للأمم المتحدة إن هناك 218 أسرة فلسطينية تعيش في أحياء شرقي القدس -بما فيها حيّا الشيخ جراح وسلوان- تواجه حاليا خطر الإجلاء القسري على يد السلطات الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن هذه العائلات تضم 970 فردا، بينهم 424 طفلا.