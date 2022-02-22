“بيننا عميل روسي”.. مشاجرة عنيفة بين ضيفين على التلفزيون الأوكراني بسبب بوتين (فيديو)

وقع شجار عنيف بين ضيفين على التلفزيون الأوكراني أحدهما سياسي مُوالٍ لروسيا والآخر صحفي بعدما احتدم النقاش بينهما حول الأزمة الروسية الأوكرانية والغزو المرتقب.

وهاجم الصحفي يوري بوتوسوف السياسي نيستور شوفريش من حزب (الحياة) المعارض ولكمه ليسقط على الأرض حيث رفض الأخير توجيه أي إدانات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

Ao vivo no maior talk show político da Ucrânia: o jornalista ucraniano Yuriy Butusov briga com o deputado pró-Rússia Nestor Shufrych. O ex PM Arseniy Yatsenyuk, ex-chefe de segurança nacional e Oleksandr Danylyuk tenta separá-los. O ex-presidente Poroshenko observa. pic.twitter.com/ImHpzSYXIH — Trump Brasileiro🇧🇷 (@AnnaLciaLimaCa1) February 21, 2022

واحتدم الخلاف بينهما عندما رفض شوفريش التعليق على وصف الرئيس الروسي “بالقاتل والمجرم” وقال “لندع السلطات الأوكرانية تتعامل مع هذه الأزمة” لينتقده الصحفي قائلا “يوجد عميل روسي هنا في الأستوديو”.

Former Prime Minister Yatsenyuk to Medvedchuk ally Nestor Shufrych: Is Putin a murderer and a criminal or not? Shufrych: Let Ukraine’s authorities deal with that. Poroshenko: There’s a Russian agent right here in the studio https://t.co/kwuoZfF5T3 pic.twitter.com/LWVxU5afU0 — Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة توضح آثار الضرب الذي تعرّض له نيستور شوفريش.

وتمكّن ضيوف البرنامج من إبعاد بوتوسوف عن السياسي وإنهاء الشجار بينهما ليستمر النقاش حول تطورات الأوضاع على الحدود الأوكرانية كأن شيئا لم يكن.

Amazing thing is panel discussion continued pic.twitter.com/KAEPuKxe58 — Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022

يشار إلى أن البرنامج يحمل اسم (حرية التعبير عن الرأي) وكان مشاركا في الحلقة التي شهدت الشجار الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو.

During broadcast of Savik Shuster’s “Freedom of Expression” journalist Yuri Butusov slapped pro-Russian Ukrainian MP for refusing to condemn Russian President's actions threatening an invasion. See @CIoJournalist Linkedin: https://t.co/d0X4ZaXV7g Source: https://t.co/FwKQOxV5Fz pic.twitter.com/6jvibDhIpH — CIoJ (@CIoJournalist) February 20, 2022

وتصاعدت حدة الأزمة الأوكرانية الروسية منذ مساء أمس، عندما اعترفت موسكو رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو “دولتين مستقلتين” عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلالية دونيتسك ولوغانسك “بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا”.