سياسة|أوكرانيا

“بيننا عميل روسي”.. مشاجرة عنيفة بين ضيفين على التلفزيون الأوكراني بسبب بوتين (فيديو)

شجار علي التليفزيون الأوكراني
صحفي يلكم سياسيًا أوكرانيًا مواليًا لروسيا ضمن لقاء تلفزيوني (مواقع التواصل)
22/2/2022

وقع شجار عنيف بين ضيفين على التلفزيون الأوكراني أحدهما سياسي مُوالٍ لروسيا والآخر صحفي بعدما احتدم النقاش بينهما حول الأزمة الروسية الأوكرانية والغزو المرتقب.

وهاجم الصحفي يوري بوتوسوف السياسي نيستور شوفريش من حزب (الحياة) المعارض ولكمه ليسقط على الأرض حيث رفض الأخير توجيه أي  إدانات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

واحتدم الخلاف بينهما عندما رفض شوفريش التعليق على وصف الرئيس الروسي “بالقاتل والمجرم” وقال “لندع السلطات الأوكرانية تتعامل مع هذه الأزمة” لينتقده الصحفي قائلا “يوجد عميل روسي هنا في الأستوديو”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة توضح آثار الضرب الذي تعرّض له نيستور شوفريش.

وتمكّن ضيوف البرنامج من إبعاد بوتوسوف عن السياسي وإنهاء الشجار بينهما ليستمر النقاش حول تطورات الأوضاع على الحدود الأوكرانية كأن شيئا لم يكن.

يشار إلى أن البرنامج يحمل اسم (حرية التعبير عن الرأي) وكان مشاركا في الحلقة التي شهدت الشجار الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو.

وتصاعدت حدة الأزمة الأوكرانية الروسية منذ مساء أمس، عندما اعترفت موسكو رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو “دولتين مستقلتين” عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلالية دونيتسك ولوغانسك “بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية