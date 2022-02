“بيننا عميل روسي”.. مشاجرة عنيفة بين ضيفين على التلفزيون الأوكراني بسبب بوتين (فيديو)

وقع شجار عنيف بين ضيفين على التلفزيون الأوكراني أحدهما سياسي مُوالٍ لروسيا والآخر صحفي بعدما احتدم النقاش بينهما حول الأزمة الروسية الأوكرانية والغزو المرتقب.

وهاجم الصحفي يوري بوتوسوف السياسي نيستور شوفريش من حزب (الحياة) المعارض ولكمه ليسقط على الأرض حيث رفض الأخير توجيه أي إدانات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

Ao vivo no maior talk show político da Ucrânia: o jornalista ucraniano Yuriy Butusov briga com o deputado pró-Rússia Nestor Shufrych. O ex PM Arseniy Yatsenyuk, ex-chefe de segurança nacional e Oleksandr Danylyuk tenta separá-los. O ex-presidente Poroshenko observa. pic.twitter.com/ImHpzSYXIH

واحتدم الخلاف بينهما عندما رفض شوفريش التعليق على وصف الرئيس الروسي “بالقاتل والمجرم” وقال “لندع السلطات الأوكرانية تتعامل مع هذه الأزمة” لينتقده الصحفي قائلا “يوجد عميل روسي هنا في الأستوديو”.

Former Prime Minister Yatsenyuk to Medvedchuk ally Nestor Shufrych: Is Putin a murderer and a criminal or not?

Shufrych: Let Ukraine’s authorities deal with that.

Poroshenko: There’s a Russian agent right here in the studio https://t.co/kwuoZfF5T3 pic.twitter.com/LWVxU5afU0

— Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022