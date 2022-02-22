بوتين: اتفاقات “مينسك” لم تعد موجودة وموسكو ستكون في مرمى الأسلحة النووية الأوكرانية (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاقات مينسك لم تعد موجودة، وإن حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف بلاده.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستكون في مرمى الأسلحة النووية الأوكرانية إذا حصلت كييف عليها.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن “الشيء الوحيد الذي تفتقده أوكرانيا في هذا السياق هو أنظمة تخصيب اليورانيوم وهذا أمر قد تجد كييف حلا له”.

ودعا بوتين إلى جعل أوكرانيا منزوعة السلاح، قائلا إنه “في حال مد شركاؤنا المزعومون سلطات كييف بأسلحة متطورة، عندها ستكون النقطة الأهم نزع أسلحة أوكرانيا الحالية”.

وأوضح أن “الحل الأفضل” لوضع حد للأزمة الحالية بشأن أوكرانيا يكمن في تخلّي كييف عن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف بوتين “الحل الأفضل لهذه القضية هو أن ترفض السلطات الحاكمة في كييف بنفسها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تختار الحياد”.

ردا على سؤال صحفي.. الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين: لا يمكن التنبؤ بأي سيناريوهات عسكرية لكننا سندافع عن أنفسنا pic.twitter.com/1cqJJ3VsCr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2022

وقال الرئيس الروسي إن اتفاقات مينسك للسلام، لإنهاء الصراع في شرقي أوكرانيا، لم تعد موجودة ولم يتبق شيء للوفاء بها، وأنحى باللائمة في ذلك على كييف.

وأضاف بوتين “اتفاقات مينسك لم تعد موجودة الآن، لقد اعترفنا ب+جمهوريتي+ دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”.

وتهدف هذه الاتفاقات التي وقّعتها روسيا وأوكرانيا عام 2015 بوساطة فرنسية-ألمانية إلى إعادة المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في دونيتسك ولوغانسك للسيادة الأوكرانية في مقابل الحصول على حكم ذاتي.

وأبقى بوتين الوضع غامضا في ما يتعلق بنشر الجيش الروسي في شرقي أوكرانيا، قائلا إن نشره سيكون رهنا “بالوضع على الأرض”.

وأوضح “لم أقل إن جنودنا سيذهبون إلى هناك الآن.. سيكون الأمر رهنا بالوضع على الأرض”.