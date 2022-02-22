بريطانيا تفرض عقوبات على 5 مصارف و3 شخصيات روسية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستفرض عقوبات على 5 مصارف روسية و3 “أفراد أثرياء” ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرقي أوكرانيا.

Vladimir Putin has violated Ukrainian sovereignty and international law. We will immediately institute a package of sanctions targeting Russian economic interests. It's absolutely vital that the conquest of a European country should not succeed and that Putin should fail. pic.twitter.com/ojccvMWqtY — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 22, 2022

وقال جونسون للبرلمان، إن لندن ستستخدم صلاحيات جديدة أقرها المجلس لفرض عقوبات معدّة مسبقا على “أفراد روس وكيانات تحمل أهمية استراتيجية بالنسبة للكرملين”.

وتستهدف العقوبات (روسيا بنك Rossiya Bank) و(آي إس بنك IS Bank) والبنك العام و(برومسفياز بنك Promsvyazbank) وبنك البحر الأسود.

The UK and our allies will begin to sanction Russian individuals and entities of strategic importance to the Kremlin. We will hold further sanctions at readiness, to be deployed alongside the US and the EU if the situation escalates further. pic.twitter.com/B5kJ8L2Hhk — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 22, 2022

وقال جونسون إنه سيتم تجميد أي أصول يملكها رجال الأعمال غينادي تيموشينكو وبوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ، كما سيتم حرمانهم من دخول الأراضي البريطانية.

وقال “هذه الدفعة الأولى وأول سيل مما نحن على استعداد للقيام به، وسنحتفظ بعقوبات إضافية جاهزة للاستخدام، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي”.

ديون سيادية

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة ستُصدر تشريعا لمنع روسيا من إصدار ديون سيادية في أسواق لندن إذا لم تخفض تصعيدها في أوكرانيا فاتحة الباب أمام فرض عقوبات في المستقبل.

وجاء في البيان “إذا لم تخفض روسيا التصعيد فإن المملكة المتحدة ستُصدر تشريعا في القريب يمنع روسيا -ضمن خطوات أخرى- من إصدار ديون سيادية في الأسواق البريطانية”.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، الإثنين، إن بلاده تخطط لإعلان عقوبات جديدة لروسيا، اليوم الثلاثاء.

كما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل أن وزراء خارجية التكتل سيقرّون الثلاثاء عقوبات ضد روسيا.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرقي أوكرانيا وأمر بنشر جنود روس فيهما.

وأدان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس قرار بوتين واعتبروه “انتهاكا واضحا” لاتفاقات مينسك التي أنهت الحرب في شرقي أوكرانيا عام 2014، وأكدوا أن “هذه الخطوة لن تمر من دون رد”.