بريطانيا تفرض عقوبات على 5 مصارف و3 شخصيات روسية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستفرض عقوبات على 5 مصارف روسية و3 “أفراد أثرياء” ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرقي أوكرانيا.

It's absolutely vital that the conquest of a European country should not succeed and that Putin should fail. pic.twitter.com/ojccvMWqtY

وقال جونسون للبرلمان، إن لندن ستستخدم صلاحيات جديدة أقرها المجلس لفرض عقوبات معدّة مسبقا على “أفراد روس وكيانات تحمل أهمية استراتيجية بالنسبة للكرملين”.

وتستهدف العقوبات (روسيا بنك Rossiya Bank) و(آي إس بنك IS Bank) والبنك العام و(برومسفياز بنك Promsvyazbank) وبنك البحر الأسود.

The UK and our allies will begin to sanction Russian individuals and entities of strategic importance to the Kremlin.

We will hold further sanctions at readiness, to be deployed alongside the US and the EU if the situation escalates further. pic.twitter.com/B5kJ8L2Hhk

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 22, 2022