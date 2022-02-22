السودان: توليد إثيوبيا كهرباء من سد النهضة “خرق” للالتزامات القانونية

أعرب السودان، الإثنين، عن رفضه الإجراء المتعلق ببدء إثيوبيا تشغيل توربينات توليد الكهرباء على سد النهضة، معتبرا أنه “يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم فريق السودان لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق، نشرته وكالة الأنباء السودانية.

وشدد البيان على أن موقف السودان ثابت في ملف سد النهضة المتمثل في ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد.

وأضاف: “نؤكد موقفنا الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد”.

السودان يؤكد موقفه الثابت في ملف سد النهضة المتمثل في ضرورة الوصول الى إتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد https://t.co/ltlqiph7VR#سونا #السودان pic.twitter.com/M2nTp0IK6P — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) February 21, 2022

وتابع أن بدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء، “أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ”.

ودعا إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقي بما يمكّن الأطراف من الوصول الى اتفاق في إطار زمني محدد، وبما يشمل تغيير منهجية التفاوض القائمة.

والإثنين، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن “سد النهضة لا يحمل ضررا لأحد ولا لدول المصب”، في رسالة واضحة لمصر والسودان أن المياه ستستمر في تدفقها إليهما.

و حضر رئيس الوزراء الإثيوبي، الأحد، أول عملية إنتاج لـ375 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية من “سد النهضة”.

ومن المقرر أن يولد سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يحتوي على 13 توربينًا قدرة تراكمية تبلغ 5150 ميغاوات.

وبحسب هيئة الإذاعة الإثيوبية، فإن أكثر من 60% من سكان إثيوبيا محرومون من الكهرباء، ومن المنتظر أن يعالج مشروع “سد النهضة” تلك المشكلة.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.