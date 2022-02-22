الأمن المصري يفضّ بالقوة مظاهرة لعمال بمصنع يونفيرسال بعد انتحار زميل لهم (فيديو)

فضّ الأمن المصري بالقوة مظاهرات في شركة يونفيرسال، نظّمها عمال إثر انتحار زميل لهم، بعد عجزه عن سداد القروض والديون المتراكمة عليه لعدم صرف مستحقاته.

وكان أحد عمال شركة يونيفرسال المصرية قد انتحر بإلقاء نفسه أمام سيارة نتيجة امتناع الشركة عن صرف مرتبات العمال منذ فترة طويلة.

وفور وصول نبأ الانتحار أعلن العاملون في الشركة عن دخولهم في إضراب كامل عن العمل، تضامنًا مع زميلهم وللمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وتظهر التسجيلات المصورة التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الأمن وهي تفرق المحتجين بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وبدأت أزمة شركة يونيفرسال عام 2019، بعد أن نظم العاملون بها إضرابا عن العمل احتجاجًا على سياسة الإدارة في صرف الأجور.

وقالت إدارة الشركة حينها إن لديها أزمة مالية، وتدخلت وزارة القوى العاملة لصرف الرواتب المتأخرة، مع وعد من الإدارة بعدم تأخر المستحقات المالية مرة أخرى.

بدوره طالب رئيس نقابة القطاع الخاص خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، بسرعة التحرك ورفع مذكرة إلى النائب العام يشرح فيها ملابسات الأمر منذ عام 2019 وحتى الآن، وعدم التزام صاحب العمل باتفاقية القوى العاملة لسداد مستحقات العاملين.

وتساءل الفقي بحسب ما نقلت عنه مواقع محلية “لماذا يقف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية ويداه مرتعشتان أمام تلك المسألة؟”.

الأمن المركزي يفض اعتصام عمال مصنع يونيفرسال، بالمنطقة الصناعية الثانية في 6 أكتوبر، بالغاز المسيل للدموع، ويصيب عددًا من العمال، ويفرض كردونًا أمنيًا في محيط المصنع. اعتصم العمال بعد انتحار أحدهم بسبب امتناع الإدارة عن صرف مستحقاتهم. pic.twitter.com/lfNDop5AZU — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) February 22, 2022

يشار إلى أن النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، طالبت في وقت سابق عمال شركة يونيفرسال بضرورة الاستمرار في عملية الإنتاج حتي يستطيع صاحب العمل تنفيذ الاتفاقية والمطالب وفقًا للجدول الزمني، وسداد مستحقات العمال.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع قضية يونيفرسال، وعبر بعضهم عن سخطهم من تصرف الشركة.

باستخدام الغاز المسيل للدموع، فرقت قوات الأمن المركزي، اليوم، اعتصام الآلاف من عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية خارج أسوار مصنع الأفران التابع للشركة في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر#اتفاقية_السيسي_ضيعت_النيل #علاء_مبارك — Mo hegazy (@mohamed20810801) February 22, 2022