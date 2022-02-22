الأزمة الأوكرانية.. ألمانيا تعلق نورد ستريم 2 وبريطانيا تفرض عقوبات فورية

علق المستشار الألماني أولاف شولتس المصادقة على خط أنابيب الغاز الطبيعي (نورد ستريم 2) اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت روسيا الاعتراف رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي “يجب علينا أن نعيد تقييم الوضع، وخاصة ما يتعلق بمشروع نورد ستريم 2″، مضيفا أن ” وزير الاقتصاد سيعيد النظر في عملية منح الترخيص للمشروع نظرًا للخطوات الروسية”.

عقوبات اقتصادية قاسية

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا.

وقال جونسون للصحفيين “سنفرض على الفور حزمة من العقوبات الاقتصادية”.

وقال إن العقوبات “لن تستهدف فقط كيانات في دونباس ولوغانسك ودونيتسك، ولكن في روسيا نفسها.. سنستهدف المصالح الاقتصادية الروسية بأقصى ما نستطيع”.

وقال جونسون إن بوتين سيجد أنه “أخطأ بشكل خطير” إذا غزت روسيا أوكرانيا، مضيفا أن موسكو تبدو عازمة على غزو مكتمل النطاق.

وكان جونسون قد عقد اجتماعا للجنة الأمن القومي للطوارئ في بريطانيا في وقت مبكر من اليوم.

عقوبات أوربية

وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوربي بأن وزراء خارجية الاتحاد قد يتخذون قرارا بشأن عقوبات على روسيا بعد اجتماع في باريس بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول اليوم إن سفراء الاتحاد الأوربي في بروكسل من المقرر أن يناقشوا حزمة عقوبات أوسع مما تم النظر فيه أمس الاثنين.

وصوت مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، لصالح الموافقة على معاهدات صداقة مع جمهوريتين شعبيتين جرى الإعلان عنهما ذاتيا في شرق أوكرانيا، مما أدى إلى تصاعد أزمة مع أوكرانيا والغرب.

ومن شأن معاهدات الصداقة، التي تدخل حيز التنفيذ بتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليها، أن تمهد الطريق أمام موسكو لبناء قواعد عسكرية هناك، وتؤدي إلى تبنّي موقف دفاعي مشترك وتقوية التكامل الاقتصادي.