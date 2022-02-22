أول تعليق من الرئيس الأوكراني على إعلان بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك (فيديو)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتدمير محادثات السلام واستبعد التنازل عن أي أراض، وذلك في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ملتزمة بالسلام والدبلوماسية بعدما اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتين انفصاليتين، مساء أمس الاثنين.

وأضاف أنه ينتظر خطوات “واضحة وفعالة” من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، ودعا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

وطالب زيلنسكي، الغرب بـ “دعم واضح” لبلاده بعد اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإعطاء موسكو أوامر لجيشها بـ”حفظ السلام” فيهما.

وقال زيلنسكي في خطاب ألقاه عقب مشورات طارئة مع قادة دوليين إن أوكرانيا “لا تخاف” من أحد، واصفا خطوة الكرملين بأنها “انتهاك لسيادة ووحدة أراضي” الجمهورية السوفياتية السابقة.





وفي وقت سابق من الإثنين، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين بشأن الاعتراف باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين شرقي أوكرانيا.

كما طلب في خطاب ألقاه، مساء الإثنين، من البرلمان الروسي “الاعتراف الفوري” باستقلال الجمهوريتين.

وقال في خطابه الموجه للشعب عقب اجتماع مجلس الأمن الروسي إن إدارة كييف “لا تعترف سوى بالقرار العسكري في دونباس (شرقي أوكرانيا)”.

وأردف “أرى من الضروري اتخاذ قرار تأخر اتخاذه كثيرا من أجل الاعتراف بأسرع وقت باستقلال جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وعقب كلمته وقع بوتين مرسومي الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين، بحضور ممثلي الكيانين.

كما تم خلال المراسم، توقيع اتفاقيات “صداقة” و”تعاون” بين روسيا والكيانين الانفصاليين.

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا أعلنوا قيام كيانين تحت اسم “جمهورية دونيتسك الشعبية” و”جمهورية لوغانسك الشعبية” شرقي أوكرانيا عام 2014 في خطوة لم تعترف بها كييف.





اجتماع طارئ لمجلس الأمن

وسيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب أعضائه الغربيين خصوصا، اجتماعا علنيا طارئا للبحث في القرار الروسي الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، كما أفاد دبلوماسيون.

ومن بين الدول التي أطلقت الدعوة استنادا إلى رسالة بعثت بها أوكرانيا للأمم المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا، وفقا للمصدر نفسه. وانضمت إليها المكسيك كما أفاد مصدر دبلوماسي.

وكانت روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن منذ بداية، فبراير/شباط الجاري، تريد عقد جلسة مغلقة لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك.

وستعقد الجلسة عند الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي (02,00 بتوقيت غرينيتش، الثلاثاء).

وفي رسالته إلى نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا، استند السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا إلى ميثاق الأمم المتحدة ونظامها الداخلي من أجل المطالبة بحضور ممثل لأوكرانيا في هذا الاجتماع الطارئ.

وطلب الدبلوماسي الأوكراني في رسالته أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوربا في الجلسة الطارئة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد التي أكدت تأييدها عقد اجتماع طارئ، في بيان، إنه على مجلس الأمن أن “يطالب روسيا باحترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا التي هي دولة عضو في الأمم المتحدة”.

وأضافت أن “إعلان روسيا ليس إلا مسرحية، يهدف على ما يبدو إلى إيجاد ذريعة لغزو جديد لأوكرانيا”.